تدير UMass Memorial Health، أكبر نظام صحي في وسط ماساتشوستس، شبكة متنامية من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية عبر سبع إلى ثماني مناطق. مع عمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك مستشفى Milford Regional، توسَّع نظام تكنولوجيا المعلومات لديهم بسرعة. إدارة الأجهزة لأقسام مختلفة مثل القلب والتمريض والطوارئ والعناية المركزة وأجهزة الأكشاك تمثِّل تحديًا، نظرًا لاختلاف التطبيقات والتصاميم ومتطلبات الشبكة في كلٍّ منها. وهذا النوع من التخصيص حسب القسم يجعل إدارة الأجهزة بشكل موحَّد أمرًا صعبًا.

غالبًا ما تتطلب حلول إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) التقليدية من فِرق تكنولوجيا المعلومات تكوين السياسات عبر واجهات متعددة. يجبر مزودو برنامج إدارة البيانات الرئيسية الرئيسيون الآخرون المسؤولين على التبديل بين إعدادات الامتثال، وميزات الجهاز، وصفحات التكوين. يؤدي هذا إلى تأخيرات وعدم كفاءة، خاصةً في قطاع الرعاية الصحية، حيث تؤثِّر التكنولوجيا مباشرةً في نتائج المرضى وإنتاجية الأطباء.

ظهر تحدٍ آخر نتيجة استخدام الأجهزة بشكل مشترك. غالبًا ما يستخدم الممرضون والأطباء والفنيون وموظفو المخازن نفس أجهزة iPad أو الأجهزة المحمولة من Zebra خلال نوبات العمل. لم يكن تعيين المستخدمين بشكل آمن مع الحفاظ على الامتثال سلسًا في الحلول المنافسة. وزيادةً على ذلك، تحتاج UMass إلى القدرة على توسيع نطاق السياسات بسرعة عبر آلاف الأجهزة، دون الحاجة إلى أن يعتمد الأطباء والممارسون على فريق تكنولوجيا المعلومات لكل تحديث.

هذا الواقع جعل من الضروري أن تمتلك UMass Memorial Health منصة MDM توفِّر الاتساق والمرونة والقدرة على التحمل على نطاق واسع. سعى فريق تكنولوجيا المعلومات لديهم إلى حل يساعد على تبسيط عمليات النشر، وتعزيز الأمان، وتقليل العبء على فريق تكنولوجيا المعلومات، ويمنح مقدمي الرعاية الأدوات المناسبة في الوقت المناسب. بالنسبة إلى UMass Memorial Health، كانت المخاطر كبيرة: أي توقف أو خطأ في الإعدادات قد يؤدي إلى تعطيل تقديم الرعاية ومهام سير عمل موافقات المرضى، وتعطيل إدارة المخزون أيضًا.