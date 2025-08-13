Moderna هي شركة رائدة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. شركة رائدة في أدوية ولقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، تستخدم جزيئات الـ mRNA التي تلعب دورًا حاسمًا في الجسم لعلاج الأمراض والوقاية منها. اليوم، تستكشف Moderna تطبيق الحوسبة الكمومية في تصميم أدوية mRNA من خلال شراكة بحثية وتقنية مع شركة IBM.

يحتوي جسم الإنسان على أكثر من 100000 نوع من البروتينات، وكل بروتين مشتق من mRNA. طوال عقود، عرف العلماء أن mRNA لديه القدرة على تشكيل أساس فئة جديدة من الأدوية التي يمكنها معالجة الأمراض على المستوى الأساسي لوظيفة الخلية. وكانت شركة Moderna رائدة في وضع هذه الرؤى موضع التنفيذ.

استخدمت الشركة تقنية mRNA لتوجيه الخلايا لإنتاج بروتينات يمكن أن تساعد في منع أو علاج أمراض كانت تعتبر سابقًا غير قابلة للعلاج.

في حين أن أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية هي أدوات قوية في تطوير mRNA، إلا أنها تواجه قيودًا عند معالجة المشكلات الحاسوبية المكثفة. الحوسبة الكمومية تقدم مقاربة جديدة واعدة لهذه التحديات، مكملةً بذلك الطرق التقليدية حيث تصل الخوارزميات الحالية إلى حدودها.

واحدة من التحديات الرئيسية لشركة Moderna هي تطوير تعليمات تقنية mRNA التي ستوجه الجسم بدقة حول كيفية صنع البروتينات التي يمكنها علاج الأمراض. بالنسبة لأي بروتين معين، هناك عدد فلكي ضخم من تسلسلات mRNA المحتملة التي يمكن أن تشفره، مما يجعل عملية التحسين مهمة معقدة.

لعلاج مشكلة طبية باستخدام mRNA، يبدأ الباحثون بتحديد الآليات البيولوجية المتضمنة في المرض وتحديد البروتين الذي يمكن أن يعدّل تلك العملية. ثم يحددون تسلسل النيوكليوتيدات الذي يشفر هذا البروتين. بالإضافة إلى ترميز البروتين، يجب على الباحثين التأكد من أن التسلسل مستقر في الجسم. يجب عليهم أيضا التأكد من أنه يمكن إنتاجه بكميات كافية ليكون فعالًا، دون إثارة استجابة مناعية غير مرغوب فيها. ويتطلب هذا فهمًا عميقًا لكيمياء الخلية، بالإضافة إلى قوة حاسوبية كبيرة، لتمشيط ملايين تسلسلات النيوكليوتيدات المحتملة للعثور على التسلسل الصحيح.

تتبع Moderna نهجًا سريعًا وقابلًا للتطوير في عمل الكيمياء الجزيئية هذا، لكن الشركة تبحث دائمًا عن طرق لتحسين عملية تطوير أدوية mRNA. لقد دفع هذا الطموح شركة Moderna إلى تطوير خبرتها في الحوسبة الكمومية الآن، بينما تقف هذه التقنية على أعتاب تطبيقات مفيدة.

"هدفنا هو تحسين صحة الإنسان"، قال Alexey Galda، المدير العلمي المساعد، خوارزميات الكم وتطبيقاته في Moderna. "نحن نؤمن بأهمية استكشاف كل أداة متاحة—بما في ذلك الحوسبة الكمومية—لتوسيع نطاق تقدمنا اليوم، بدلاً من انتظار التكنولوجيا حتى تنضج تمامًا في المستقبل."