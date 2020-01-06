يمكن أن تكون التحديات التي تواجه شركات السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) هائلة. ولتحقيق النجاح، تحتاج الشركات العاملة في صناعة السلع الاستهلاكية إلى إعادة التفكير في تسعيرها ونموذج عملها. بدءًا من مشاركة العملاء الرقمية، وأماكن العمل الأكثر أمانًا، والعمليات وسلاسل التوريد المرنة، وصولاً إلى نماذج الأعمال الأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة والاستدامة، تعرف على كيفية مساعدة IBM® لشركتك على الابتكار باستخدام تقنيات جديدة وتحسين تجارب المستهلكين.
اكتشف وتعلم عن تقنيات الصناعة 4.0، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، وتحسين التصنيع، والتحول الرقمي، والكفاءة واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.
قم بتطوير شبكات الإمداد والخدمات اللوجستية الذكية التي تلبي طلب العملاء مع الاستفادة من ممارسات تكنولوجيا السلع الاستهلاكية المستدامة (CGT).
كن المورد الذي يثق به المستهلكون من خلال جمع بيانات مفصلة عن سلسلة التوريد، ورؤى المستهلكين، وإضافة المزيد من المعلومات إلى ملصقات المنتجات وزيادة تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
قم بخفض التكاليف وتعزيز رؤى المنتج وإطلاق العنان لنماذج الأعمال وتحسين العمليات من خلال اتباع نهج متعدد القنوات للمبادرات لتحديث عمليات مؤسستك.
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