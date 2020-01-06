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تعزيز المشاركة الرقمية، وبناء سلاسل توريد ذكية، واعتماد التحديث على مستوى المؤسسة، وتعزيز الربحية
اقرأ تقرير المستهلك الصادر عن IBV لعام 2024 watsonx للسلع الاستهلاكية المعبأة (2:00)
رجل يعمل في مستودع كبير يقوم بمسح الطرود باستخدام قارئ الرمز الشريطي
اكتسب ثقة العملاء مع الابتكار على نطاق واسع

يمكن أن تكون التحديات التي تواجه شركات السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) هائلة. ولتحقيق النجاح، تحتاج الشركات العاملة في صناعة السلع الاستهلاكية إلى إعادة التفكير في تسعيرها ونموذج عملها. بدءًا من مشاركة العملاء الرقمية، وأماكن العمل الأكثر أمانًا، والعمليات وسلاسل التوريد المرنة، وصولاً إلى نماذج الأعمال الأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة والاستدامة، تعرف على كيفية مساعدة IBM®‎ لشركتك على الابتكار باستخدام تقنيات جديدة وتحسين تجارب المستهلكين.

 
التصنيع 4.0: من البيانات إلى القرارات

اكتشف وتعلم عن تقنيات الصناعة 4.0، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، وتحسين التصنيع، والتحول الرقمي، والكفاءة واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.
انتهت فعاليات NRF 2024! ونحن نشعر بالإثارة والتشويق إزاء هذا الكم الهائل من الأخبار والإعلانات.
حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للبيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية
بدءًا من التنبؤ بسلوك العملاء ووصولاً إلى كفاءة سلسلة التوريد وتجربة التسويق ذات الطابع الشخصي، لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في كفاءة المستهلكين في مجال الذكاء الاصطناعي وإنتاجيتهم. اكتشف watsonx

الحلول

استخدم التقنية الرقمية لتحويل الطرف المعني وتجربة العملاء
تعزيز سلسلة التوريد

قم بتطوير شبكات الإمداد والخدمات اللوجستية الذكية التي تلبي طلب العملاء مع الاستفادة من ممارسات تكنولوجيا السلع الاستهلاكية المستدامة (CGT).

 زيادة الشفافية

كن المورد الذي يثق به المستهلكون من خلال جمع بيانات مفصلة عن سلسلة التوريد، ورؤى المستهلكين، وإضافة المزيد من المعلومات إلى ملصقات المنتجات وزيادة تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 الابتكار على نطاق واسع

قم بخفض التكاليف وتعزيز رؤى المنتج وإطلاق العنان لنماذج الأعمال وتحسين العمليات من خلال اتباع نهج متعدد القنوات للمبادرات لتحديث عمليات مؤسستك.

دراسات حالة
Samsung electronics

تطلق شركة Samsung منصة مبيعات رقمية جديدة بالتعاون مع IBM Consulting®‎.
Electrolux

تعمل شركة Electrolux على أتمتة تكنولوجيا المعلومات وتدعم الأهداف الطموحة لخفض الكربون.
Farmer Connect

استخدمت Farmer Connect حلول IBM Blockchain®‎ لسد الفجوة بين المستهلكين وصغار مزارعي البن.
®Insight تكلفة اختراق أمن البيانات 2022  

في ظل بيئة التهديدات المتطورة، فإن الوقت من ذهب. وأفضل طريقة لمنع اختراق أمن البيانات هي فهم سبب حدوث ذلك.

 اقرأ التقرير كيف يعمل شاغلو منصب المدير التنفيذي CEO على شق طريقهم نحو الاستدامة—بكلماتهم الخاصة

تظهر أحدث أبحاث CEO التي أجرتها IBV أنه في عام 2022، صنف شاغلو منصب CEO الاستدامة كأولوية قصوى بنسبة 37% أكثر من العام السابق.

 اقرأ التقرير  النداء الأخير بشأن الاستدامة

يعتمد النمو المستقبلي على اتخاذ شركات المنتجات الاستهلاكية إجراءات واضحة بشأن أهداف الاستدامة اليوم.

 

 اقرأ التقرير مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2023

يتتبع مؤشر IBM Security® X-Force Threat Intelligence 2023 الاتجاهات وأنماط الهجوم الجديدة والحالية.

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