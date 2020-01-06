يمكن أن تكون التحديات التي تواجه شركات السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) هائلة. ولتحقيق النجاح، تحتاج الشركات العاملة في صناعة السلع الاستهلاكية إلى إعادة التفكير في تسعيرها ونموذج عملها. بدءًا من مشاركة العملاء الرقمية، وأماكن العمل الأكثر أمانًا، والعمليات وسلاسل التوريد المرنة، وصولاً إلى نماذج الأعمال الأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة والاستدامة، تعرف على كيفية مساعدة IBM®‎ لشركتك على الابتكار باستخدام تقنيات جديدة وتحسين تجارب المستهلكين.