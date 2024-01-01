الصفحة الرئيسية الاستشارات Samsung IBM و Samsung: التعاون على نطاق واسع مفتوح، وآمن، ومبتكر.
توفِّر كلٌّ من IBM و Samsung حلولاً خاصة بالشركات لحل أكبر التحديات الأمنية التي تواجه العملاء، بدءًا من الشريحة ووصولاً إلى السحابة. 
تسريع نمو التجارة الإلكترونية
رجل يعمل في متجر للأخشاب
إعادة تعريف مفهوم التنقل الذكي والآمن في الصناعات

تساعد مجموعة حلولنا المتنامية على تلبية احتياجات المؤسسات الحديثة في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم، وتشمل: حلول العودة إلى العمل التي تساعد في تقليل المخاطر على العمال وأصحاب العمل؛ حلول صناعية شاملة تعتمد على الأجهزة المخصصة المدعومة بتقنية الجيل الخامس؛ توقعات جوية دقيقة باستخدام هواتف Samsung Galaxy الذكية؛ منصة أمان موثوق بها مع Samsung Knox و IBM MaaS 360؛ والتقنيات الناشئة مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتحليلات الصوتية لتحسين عمليات المصانع.
المزايا العودة إلى العمل بطريقة أكثر ذكاءً

تستطيع كلٌّ من IBM و Samsung معًا تقديم حلول مبتكرة لمساعدة المؤسسات على العمل بطريقة أكثر ذكاءً، ما يمكِّنها من مواجهة مخاطر الأعمال وتقليل الاضطرابات المستقبلية.

 زيادة ثقة المستهلكين عبر الصناعات

ساعدت Samsung على توفير تقنية IBM Visual Verifier لعملاء الصناعات، ما يُتيح لهم تتبُّع مصداقية المواد التي نستخدمها في الملابس والطعام والمنتجات اليومية.

 إنشاء بيئة آمنة ومنتجة

يساعد توفُّر بيئة ذات أمان عالٍ على زيادة في الإنتاجية عند دمج IBM MaaS360 مع منصة Knox من Samsung.

 الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق العالمية لتقنية الجيل الخامس

تتعاون Red Hat و Samsung لتعزيز اعتماد تقنية الجيل الخامس من خلال الشبكات المستندة إلى Kubernetes لمزوِّدي الخدمات.

 التوسع مع قادة في منظومة الاتصالات البنائية التي تضم أكثر من 35 شريكًا.

تقدِّم IBM Cloud for للاتصالات بنية سحابية مفتوحة وهجينة تساعد على معالجة التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات وتفتح إمكانيات تقنية الجيل الخامس والحافة.

 اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي

تقدِّم The Weather Company أدقَّ توقعات الطقس إلى هواتف Samsung Galaxy الذكية، ما يتيح لك اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي استنادًا إلى رؤى الذكاء الاصطناعي.

القدرات

خدمات إدارة التطبيقات للتقنيات السحابية

يمكن أن تساعدك IBM على تحقيق إمكاناتك في السحابة الهجينة من خلال دمج تقنية السحابة الهجينة المفتوحة من Red Hat مع خبرتنا في الصناعة.

 العمليات المتصلة

يمكن أن تساعد الأصول المتصلة، والعمليات الذكية، والبيانات عند الحافة على اكتشاف العيوب، وتحسين الأداء، وإدارة استمرارية الأعمال.

 استراتيجيات الأعمال وخدمات التصميم

يجمع IBM iX بين الاستراتيجية والإبداع والتكنولوجيا لمساعدتك على تصميم تجارب فريدة وبناء عملك على نحو مدروس.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حلول ذات صلة استراتيجية التنقل

مع تنوع مجموعة أجهزة Samsung المناسبة للغرض، مثل الأجهزة القابلة للارتداء، والابتكارات في تقنية الجيل الخامس والواقع المعزز، وأعلى درجات الأمان، إلى جانب قدرات تصميم IBM iX، يمكننا مساعدتك على إنشاء رؤية متنقلة لعملك.

 تعرّف على المزيد التحول الرقمي

تتناسب خبرة IBM في الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة على نحو ممتاز مع ريادة Samsung في مجالات الشبكات والتنقل. وإذا كنت بحاجة إلى رؤى في الوقت الفعلي لتكون أكثر استجابة لعملائك، يمكننا مساعدتك.

 تعرّف على المزيد IBM Consulting Advantage

تعرَّف على كيفية تسريع إنشاء قيمة للعملاء وتقديمها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة والقابلة للتوسع والمبنية لأغراض محددة.

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الخطوات التالية
الشراكة بين IBM و Samsung

تمتد العلاقة بين IBM و Samsung لعقود، إذ جُمعَت الشركتان معًا في شراكة وكعملاء وللابتكار المشترك.

 تعرّف على المزيد فرص عمل

انضم إلى فريقنا المكوَّن من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.

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