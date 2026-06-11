الصيانة الوقائية (PM) هي الاستراتيجية استراتيجية صيانة استباقية تهدف إلى منع الأعطال غير المتوقعة للمعدات وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها. يصنف كنوع من الصيانة المخططة، كما تمثل عنصرًا أساسيًا في برامج إدارة المرافق الفعّالة. ويجري تطبيقها على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تعتمد على أصول كبيرة ومعقدة ضمن عملياتها الأساسية.

وعلى مستوى المؤسسات، تكون خطط الصيانة الوقائية عادةً أوسع نطاقًا من خطط صيانة الأصول الفردية، وغالبًا ما تشمل صيانة منشأة إنتاجية أو مصنع كامل. وفي هذا النوع من التطبيقات، تشمل المهام الوقائية عمليات الفحص المنتظمة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والأنظمة الكهربائية والأنظمة الكهربائية ومعدات خطوط الإنتاج.

وتعتمد فرق الصيانة الحديثة التي تطبق برامج صيانة وقائية فعالة على تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IOT) لتبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة. وتتيح هذه الأدوات للمختصين تحديد المشكلات ومعالجتها بصورة استباقية قبل أن تؤدي إلى إصلاحات مكلفة أو تتسبب في تعطيل الإنتاج.