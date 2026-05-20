ما هي صيانة الأعطال؟

صيانة الأعطال، والتي تُعرف أيضا باسم الصيانة التفاعلية والصيانة حتى الفشل، هي استراتيجية صيانة تعتمدها المؤسسات لاستعادة وظائف الأصل بعد تعطل المعدة.
وعلى خلاف بعض أساليب إدارة الصيانة الأخرى، لا تتضمن صيانة الأعطال أعمال صيانة دورية أو أنشطة صيانة روتينية تهدف إلى منع تعطل الأصول.
عند تعطل إحدى المعدات ضمن برنامج صيانة الأعطال، يقوم فني الصيانة بتشخيص المشكلة وإنشاء أمر عمل. بينما تعتمد أساليب الصيانة الأخرى على المراقبة القائمة على الحالة في الوقت الفعلي (CBM) والتحليلات التنبؤية، فإن صيانة الأعطال تعتمد بالكامل على الأحداث وقوع الحدث؛ إذ لا تبدأ أعمال الصيانة إلا بعد حدوث العطل.
وتُعد صيانة الأعطال من أقدم وأبسط أساليب إدارة الأصول ولا تزال تُستخدم على نطاق واسع في العديد من القطاعات. فالبيئات الصناعية والمستودعات ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية للمرافق العامة وأساطيل النقل جميعها تعتمد أساليب صيانة الأعطال كجزء أساسي من استراتيجيات الصيانة لديها. ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، كانت صيانة الأعطال الاستراتيجية الرئيسية لدى 38% من فرق الصيانة في البيئات الصناعية وحدها.1
ورغم أن صيانة الأعطال غالبًا ما ترتبط سلبًا بفترات التوقف غير المخطط لها والصيانة الطارئة، فإنها قد تكون أداة فعالة للغاية عند استخدامها بصورة استراتيجية. إذ تعتمد فرق الصيانة المتقدمة على برامج الصيانة الاستباقية لأصولها الأكثر أهمية، بينما تستخدم صيانة الأعطال للمعدات غير الحرجة.
يُعد نظام إدارة الصيانة المحوسب حلًا برمجيًا صُمم لأتمتة جوانب برامج الصيانة الحديثة وتعزيزها.. ومع تزايد الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، و إنترنت الأشياء (IOT)، أصبحت أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب عنصرًا محوريًا في العديد من استراتيجيات الصيانة.
وفي برامج صيانة الأعطال، يتتبع برنامج نظام إدارة الصيانة المحوسب الأصول التي تعمل وفق خطط الصيانة حتى الفشل، والأصول التي تتطلب صيانة دورية باستخدام أنواع أخرى من الصيانة.
وفيما يلي بعض أنشطة صيانة الأعطال التي يمكن لأدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب تحسينها:
وترتبط صيانة الأعطال ارتباطًا وثيقًا بنوع آخر من الصيانة يُعرف باسم الصيانة التصحيحية، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بينهما.
فبينما لا تصبح صيانة الأعطال ضرورية إلا بعد تعطل المعدة، يمكن تطبيق الصيانة التصحيحية طوال دورة حياة الأصل. كما تستهدف الصيانة التصحيحية عادةً الأصول التي تتطلب إصلاحات أقل خطورة من تلك التي تستدعي صيانة الأعطال. وأخيرًا، وعلى عكس صيانة الأعطال، نادرًا ما تتسبب الصيانة التصحيحية في فترات توقف غير مخطط لها.
يختلف كلا النهجين بشكل كبير عن الصيانة الاستباقية، وهي استراتيجية الصيانة تشمل أساليب الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية بهدف منع تعطل الأصول من الأساس.
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وتُعد عملية صيانة الأعطال بسيطة نسبيًا مقارنةً بأنواع الصيانة الأخرى الأكثر تطورًا. وفيما يلي نظرة تفصيلية على كل مرحلة من مراحلها.
تبدأ إصلاحات صيانة الأعطال عندما يكتشف المشغلون وجود معطلة في أصل.
بعد ذلك، يقوم الفني بتشخيص المشكلة بمزيد من التفصيل وتوثيق العطل. يقوم الفني بإنشاء أمر عمل، عادةً باستخدام أحد أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب، ويصف المشكلة بالتفصيل لفريق الصيانة.
واستنادًا إلى درجة حرجية الأصل المتضرر، يتعين على فريق الصيانة اتخاذ قرار بشأن إصلاحه فورًا باستخدام إجراءات الصيانة الطارئة أو جدولة إصلاحه في وقت لاحق.
ويُعد تقييم حرجية الأصل من أهم عناصر صيانة الأعطال، لأن تعطل معدة غير حرجة لا يؤدي بالضرورة إلى تعطيل العمليات؛ إذ يمكن للعديد من الأصول الأخرى مواصلة العمل دون انقطاع. فعلى سبيل المثال، لا يشكل استبدال المصابيح الكهربائية في منشأة تخزين بعد احتراقها أي خطر يُذكر على العمليات التجارية الأساسية، ولذلك تُدار المصابيح الكهربائية عادةً وفق نهج الصيانة حتى الفشل.
وخلال مرحلة الإصلاح في صيانة الأعطال، يقوم الفنيون بتشخيص السبب الجذري لتعطل المعدة واستبدال المكونات التالفة أو إصلاحها.
وتشمل إجراءات الصيانة المعتادة في هذه المرحلة عمليات الفحص والاختبار والتفكيك لعزل المشكلات ومعالجتها. كما تشمل أنشطة الصيانة الأخرى استبدال المحامل البالية، وشد البراغي أو إرخاءها، بل وحتى إعادة بناء نظام إنتاج كامل عند الضرورة.
تلعب الإدارة الاستراتيجية للمخزون وقطع الغيار دورًا مهمًا خلال مرحلة الإصلاح، وغالبًا ما يدعمها نظام إدارة الصيانة المحوسب للمساعدة في توزيع الأجزاء والمكونات وفقًا لدرجة حرجية الأصول.
وقبل إعادة الأصل إلى الخدمة، يجري الفنيون اختبارات شاملة لوظائفه ويوثقون نتائجها، مع تقييم بيانات الصيانة قبل الإصلاح وبعده للتأكد من أن الأصل يعمل بصورة سليمة.
كما تساعد أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب على تحسين أساليب الصيانة المستقبلية خلال هذه المرحلة من خلال جمع وتحليل سجل أداء الأصول، بما يمكّن المشغلين من تحديد الأنماط المتكررة وتجنب فترات التوقف غير المخطط لها.
يوجد نوعان أساسيان من صيانة الأعطال: صيانة الأعطال غير المخطط لها وصيانة الأعطال المخطط لها. ويجب أن تمتلك المؤسسات فهمًا عميقًا لكليهما من أجل بناء استراتيجية صيانة فعالة.
تصنف معظم خطط الصيانة الصيانة غير المخططة باعتبارها أحد أشكال الصيانة التفاعلية، وتستخدمها بصورة استراتيجية عندما تكون تكلفة توقف الأصل عن العمل بسبب الإصلاح أعلى من تكلفة تعطل الأصل نفسه.
وتقتصر برامج الصيانة الناجحة على استخدام صيانة الأعطال غير المخطط لها في الحالات التي تتعطل فيها المعدات بصورة مفاجئة وتتطلب تدخلاً فوريًا. وفي حالات الإصلاح الطارئ، لا يتلقى الفنيون عادةً سوى قدر ضئيل من التحذير المسبق أو لا يتلقون أي تحذير قبل حدوث العطل،
ولذلك يجب تدريب فرق الصيانة على الاستجابة السريعة وتقليل فترة التوقف إلى أدنى حد ممكن. وتكون أكثر تأثيرًا عندما يطال الإصلاح الطارئ أصلًا حرجًا، مثل ناقل الحركة في مصنع إنتاج تعتمد عليه المؤسسة في عملياتها الأساسية.
نظرًا لأن فترة التعطل قد تزيد من تكاليف الإصلاح وتزيد من احتمالية حدوث اضطرابات تشغيلية، يجب على فرق الصيانة تحقيق التوازن بين أنشطة صيانة الأعطال وأساليب الصيانة الاستباقية والوقائية والتنبؤية.
أما صيانة الأعطال المخطط لها، والتي تُعرف أيضًا باسم الصيانة المتعمدة حتى الفشل، فتُعد أكثر استراتيجية وفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بصيانة الأعطال غير المخطط لها.
ففي هذا النهج، تسمح المؤسسات للمعدات غير الحرجة بالاستمرار في العمل حتى تتعطل، لأن ذلك يكون أكثر جدوى اقتصادية من صيانتها بصورة استباقية. ويكون هذا الأسلوب أكثر فعالية مع الأصول منخفضة التكلفة وغير الحرجة التي لا تؤثر في النتائج المالية للمؤسسة.
وتساعد صيانة الأعطال المخطط لها على تقليل مهام الصيانة غير الضرورية وتخصيص الموارد بصورة أفضل للأصول الحرجة. ومع ذلك، فإنها تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق مقارنةً بالصيانة غير المخططة، وهو ما قد يمثل تحديًا أمام المؤسسات الأقل نضجًا من الناحية التشغيلية.
ويجب أن تتضمن جداول الصيانة في هذا النهج عمليات فحص دورية للتأكد من أن الأعطال لا تؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة أو إلى اضطرابات تشغيلية أكبر. كما ينبغي أن يكون الفنيون على دراية بأدوات أدوات نظام إدارة الصيانة القادرة على تقييم الأصول وتحديد مدى ملاءمتها لتطبيق نهج الصيانة منخفضة التكلفة القائم على التشغيل حتى الفشل.
وعلى الرغم من السمعة المرتبطة بصيانة الأعطال باعتبارها سببًا لفترات التوقف والاضطرابات التشغيلية المتكررة، فإنها تظل أداة فعالة عند استخدامها على النحو الصحيح.
وفيما يلي نظرة أكثر تفصيلًا على بعض فوائدها:
وعلى الرغم من أن صيانة الأعطال قد تكون أداة فعالة ضمن استراتيجية صيانة متوازنة، فإنها تنطوي على مخاطر كبيرة ينبغي للمؤسسات إدراكها:
وعلى الرغم من أوجه القصور المرتبطة بها، لا تزال عمليات الصيانة الحديثة تعتمد على صيانة الأعطال في بعض الجوانب المهمة ضمن استراتيجياتها الشاملة.
وفيما يلي بعض أمثلة صيانة الأعطال في قطاعات مختلفة:
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