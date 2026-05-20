منظر علوي لشاحنة بيضاء تنقل محاصيل زراعية محصودة على طريق ترابي بين حقول خضراء
إدارة الأصول

ما هي صيانة الأعطال؟

By Mesh Flinders , Ian Smalley
تاريخ النشر 20 مايو 2026

تعريف صيانة الأعطال

صيانة الأعطال، والتي تُعرف أيضا باسم الصيانة التفاعلية والصيانة حتى الفشل، هي استراتيجية صيانة تعتمدها المؤسسات لاستعادة وظائف الأصل بعد تعطل المعدة.

وعلى خلاف بعض أساليب إدارة الصيانة الأخرى، لا تتضمن صيانة الأعطال أعمال صيانة دورية أو أنشطة صيانة روتينية تهدف إلى منع تعطل الأصول.

عند تعطل إحدى المعدات ضمن برنامج صيانة الأعطال، يقوم فني الصيانة بتشخيص المشكلة وإنشاء أمر عمل. بينما تعتمد أساليب الصيانة الأخرى على المراقبة القائمة على الحالة في الوقت الفعلي (CBM) والتحليلات التنبؤية، فإن صيانة الأعطال تعتمد بالكامل على الأحداث وقوع الحدث؛ إذ لا تبدأ أعمال الصيانة إلا بعد حدوث العطل.

وتُعد صيانة الأعطال من أقدم وأبسط أساليب إدارة الأصول ولا تزال تُستخدم على نطاق واسع في العديد من القطاعات. فالبيئات الصناعية والمستودعات ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية للمرافق العامة وأساطيل النقل جميعها تعتمد أساليب صيانة الأعطال كجزء أساسي من استراتيجيات الصيانة لديها. ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، كانت صيانة الأعطال الاستراتيجية الرئيسية لدى 38% من فرق الصيانة في البيئات الصناعية وحدها.1

ورغم أن صيانة الأعطال غالبًا ما ترتبط سلبًا بفترات التوقف غير المخطط لها والصيانة الطارئة، فإنها قد تكون أداة فعالة للغاية عند استخدامها بصورة استراتيجية. إذ تعتمد فرق الصيانة المتقدمة على برامج الصيانة الاستباقية لأصولها الأكثر أهمية، بينما تستخدم صيانة الأعطال للمعدات غير الحرجة.

نظام إدارة الصيانة المحوسب للصيانة الطارئة

يُعد نظام إدارة الصيانة المحوسب حلًا برمجيًا صُمم لأتمتة جوانب برامج الصيانة الحديثة وتعزيزها.. ومع تزايد الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، و إنترنت الأشياء (IOT)، أصبحت أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب عنصرًا محوريًا في العديد من استراتيجيات الصيانة.

وفي برامج صيانة الأعطال، يتتبع برنامج نظام إدارة الصيانة المحوسب الأصول التي تعمل وفق خطط الصيانة حتى الفشل، والأصول التي تتطلب صيانة دورية باستخدام أنواع أخرى من الصيانة.

وفيما يلي بعض أنشطة صيانة الأعطال التي يمكن لأدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب تحسينها:

  • إنشاء أوامر العمل
  • إدارة قطع الغيار والمخزون
  • تحليل بيانات الصيانة
  • توثيق إجراءات الصيانة
  • تحسينسير العمل

صيانة الأعطال مقابل الصيانة التصحيحية

وترتبط صيانة الأعطال ارتباطًا وثيقًا بنوع آخر من الصيانة يُعرف باسم الصيانة التصحيحية، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بينهما.

فبينما لا تصبح صيانة الأعطال ضرورية إلا بعد تعطل المعدة، يمكن تطبيق الصيانة التصحيحية طوال دورة حياة الأصل. كما تستهدف الصيانة التصحيحية عادةً الأصول التي تتطلب إصلاحات أقل خطورة من تلك التي تستدعي صيانة الأعطال. وأخيرًا، وعلى عكس صيانة الأعطال، نادرًا ما تتسبب الصيانة التصحيحية في فترات توقف غير مخطط لها.

يختلف كلا النهجين بشكل كبير عن الصيانة الاستباقية، وهي استراتيجية الصيانة تشمل أساليب الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية بهدف منع تعطل الأصول من الأساس.

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كيف تتم صيانة الأعطال؟

وتُعد عملية صيانة الأعطال بسيطة نسبيًا مقارنةً بأنواع الصيانة الأخرى الأكثر تطورًا. وفيما يلي نظرة تفصيلية على كل مرحلة من مراحلها.

1. التشخيص

تبدأ إصلاحات صيانة الأعطال عندما يكتشف المشغلون وجود معطلة في أصل.

بعد ذلك، يقوم الفني بتشخيص المشكلة بمزيد من التفصيل وتوثيق العطل. يقوم الفني بإنشاء أمر عمل، عادةً باستخدام أحد أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب، ويصف المشكلة بالتفصيل لفريق الصيانة.

2. تحديد الأولويات

واستنادًا إلى درجة حرجية الأصل المتضرر، يتعين على فريق الصيانة اتخاذ قرار بشأن إصلاحه فورًا باستخدام إجراءات الصيانة الطارئة أو جدولة إصلاحه في وقت لاحق.

ويُعد تقييم حرجية الأصل من أهم عناصر صيانة الأعطال، لأن تعطل معدة غير حرجة لا يؤدي بالضرورة إلى تعطيل العمليات؛ إذ يمكن للعديد من الأصول الأخرى مواصلة العمل دون انقطاع. فعلى سبيل المثال، لا يشكل استبدال المصابيح الكهربائية في منشأة تخزين بعد احتراقها أي خطر يُذكر على العمليات التجارية الأساسية، ولذلك تُدار المصابيح الكهربائية عادةً وفق نهج الصيانة حتى الفشل.

3. الإصلاح

وخلال مرحلة الإصلاح في صيانة الأعطال، يقوم الفنيون بتشخيص السبب الجذري لتعطل المعدة واستبدال المكونات التالفة أو إصلاحها.

وتشمل إجراءات الصيانة المعتادة في هذه المرحلة عمليات الفحص والاختبار والتفكيك لعزل المشكلات ومعالجتها. كما تشمل أنشطة الصيانة الأخرى استبدال المحامل البالية، وشد البراغي أو إرخاءها، بل وحتى إعادة بناء نظام إنتاج كامل عند الضرورة.

تلعب الإدارة الاستراتيجية للمخزون وقطع الغيار دورًا مهمًا خلال مرحلة الإصلاح، وغالبًا ما يدعمها نظام إدارة الصيانة المحوسب للمساعدة في توزيع الأجزاء والمكونات وفقًا لدرجة حرجية الأصول.

4. الاختبار

وقبل إعادة الأصل إلى الخدمة، يجري الفنيون اختبارات شاملة لوظائفه ويوثقون نتائجها، مع تقييم بيانات الصيانة قبل الإصلاح وبعده للتأكد من أن الأصل يعمل بصورة سليمة.

كما تساعد أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب على تحسين أساليب الصيانة المستقبلية خلال هذه المرحلة من خلال جمع وتحليل سجل أداء الأصول، بما يمكّن المشغلين من تحديد الأنماط المتكررة وتجنب فترات التوقف غير المخطط لها.

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أنواع صيانة الأعطال

يوجد نوعان أساسيان من صيانة الأعطال: صيانة الأعطال غير المخطط لها وصيانة الأعطال المخطط لها. ويجب أن تمتلك المؤسسات فهمًا عميقًا لكليهما من أجل بناء استراتيجية صيانة فعالة.

صيانة الأعطال غير المخطط لها

تصنف معظم خطط الصيانة الصيانة غير المخططة باعتبارها أحد أشكال الصيانة التفاعلية، وتستخدمها بصورة استراتيجية عندما تكون تكلفة توقف الأصل عن العمل بسبب الإصلاح أعلى من تكلفة تعطل الأصل نفسه.

وتقتصر برامج الصيانة الناجحة على استخدام صيانة الأعطال غير المخطط لها في الحالات التي تتعطل فيها المعدات بصورة مفاجئة وتتطلب تدخلاً فوريًا. وفي حالات الإصلاح الطارئ، لا يتلقى الفنيون عادةً سوى قدر ضئيل من التحذير المسبق أو لا يتلقون أي تحذير قبل حدوث العطل،

ولذلك يجب تدريب فرق الصيانة على الاستجابة السريعة وتقليل فترة التوقف إلى أدنى حد ممكن. وتكون أكثر تأثيرًا عندما يطال الإصلاح الطارئ أصلًا حرجًا، مثل ناقل الحركة في مصنع إنتاج تعتمد عليه المؤسسة في عملياتها الأساسية.

نظرًا لأن فترة التعطل قد تزيد من تكاليف الإصلاح وتزيد من احتمالية حدوث اضطرابات تشغيلية، يجب على فرق الصيانة تحقيق التوازن بين أنشطة صيانة الأعطال وأساليب الصيانة الاستباقية والوقائية والتنبؤية.

صيانة الأعطال المخطط لها

أما صيانة الأعطال المخطط لها، والتي تُعرف أيضًا باسم الصيانة المتعمدة حتى الفشل، فتُعد أكثر استراتيجية وفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بصيانة الأعطال غير المخطط لها.

ففي هذا النهج، تسمح المؤسسات للمعدات غير الحرجة بالاستمرار في العمل حتى تتعطل، لأن ذلك يكون أكثر جدوى اقتصادية من صيانتها بصورة استباقية. ويكون هذا الأسلوب أكثر فعالية مع الأصول منخفضة التكلفة وغير الحرجة التي لا تؤثر في النتائج المالية للمؤسسة.

وتساعد صيانة الأعطال المخطط لها على تقليل مهام الصيانة غير الضرورية وتخصيص الموارد بصورة أفضل للأصول الحرجة. ومع ذلك، فإنها تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق مقارنةً بالصيانة غير المخططة، وهو ما قد يمثل تحديًا أمام المؤسسات الأقل نضجًا من الناحية التشغيلية.

ويجب أن تتضمن جداول الصيانة في هذا النهج عمليات فحص دورية للتأكد من أن الأعطال لا تؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة أو إلى اضطرابات تشغيلية أكبر. كما ينبغي أن يكون الفنيون على دراية بأدوات أدوات نظام إدارة الصيانة القادرة على تقييم الأصول وتحديد مدى ملاءمتها لتطبيق نهج الصيانة منخفضة التكلفة القائم على التشغيل حتى الفشل.

فائدة الصيانة الأعطال

وعلى الرغم من السمعة المرتبطة بصيانة الأعطال باعتبارها سببًا لفترات التوقف والاضطرابات التشغيلية المتكررة، فإنها تظل أداة فعالة عند استخدامها على النحو الصحيح.

وفيما يلي نظرة أكثر تفصيلًا على بعض فوائدها:

  • تكاليف الصيانة منخفضة مسبقا: تساعد صيانة الأعطال مجموعة على تقليل الإنفاق الأولي على العمالة والأدوات والإدارة المطلوبة من جداول الصيانة الوقائية الاستباقية. الاستراتيجية الصيانة من البداية حتى الفشل هي أيضا استراتيجية صيانة فعالة من حيث التكلفة في الحالات التي تكون فيها تكلفة استبدال الأصل أقل من فحصه وإصلاحه بشكل روتيني، كما أن المخاطر على العمليات التجارية بشكل عام إذا تعطل منخفضة للغاية.
  • عمليات الصيانة الأولية: يمكن أن تساعد صيانة الأعطال في تبسيط عمليات الصيانة لأنها لا تتطلب تخطيطًا مكثفًا أو مراقبة مستمرة للأنظمة. ويمكن للفرق تقليل أنشطة الصيانة الروتينية أو الاستغناء عنها ضمن خطة فعالة لصيانة الأعطال، مما يحد من تكاليف العمالة وقطع الغيار ويقلل من حالات توقف سير العمل.
  • تعزيز الاستفادة من الأصول: تحتفظ الأصول التي تعمل وفق نموذج الصيانة حتى الفشل بقيمتها للمؤسسة طوال عمرها التشغيلي المفيد. وبدلًا من استبدال الأجزاء والمكونات قبل الأوان، تضمن صيانة الأعطال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأصول قبل إخراجها من الخدمة. ويساعد هذا النهج على تحسين بعض جوانب أداء دورة حياة الأصل، خاصةً بالنسبة للمعدات منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر التي يمكن التنبؤ بمواعيد تعطلها.
  • تقليل مهام الصيانة غير الضرورية: على الرغم من المزايا العديدة للصيانة الوقائية، فإنها كثيرًا ما تؤدي إلى تراكم مهام صيانة روتينية زائدة عن الحاجة وغير ضرورية. فعلى سبيل المثال، قد تُستبدل مكونات لا تزال تتمتع بعمر تشغيلي متبقٍ كبير ضمن نهج الصيانة الوقائية. وتحول صيانة الأعطال دون حدوث ذلك من خلال ضمان تنفيذ أعمال الصيانة فقط عند تعطل المعدة.

تحديات صيانة الأعطال

وعلى الرغم من أن صيانة الأعطال قد تكون أداة فعالة ضمن استراتيجية صيانة متوازنة، فإنها تنطوي على مخاطر كبيرة ينبغي للمؤسسات إدراكها:

  • فترات التوقف غير المخطط لها: تُعد فترات التوقف غير المخطط لها من أبرز الأسباب التي تدفع المؤسسات إلى تجنب صيانة الأعطال. فعندما تتعطل المعدات بصورة مفاجئة، قد يؤدي ذلك إلى توقف العمليات التجارية بالكامل. ويؤثر التوقف غير المتوقع سلبًا في الإنتاجية ويخفض الكفاءة التشغيلية، وقد يتسبب في أضرار واسعة النطاق لسمعة المؤسسة. ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، فإن تكلفة التوقف غير المخطط له بالنسبة للشركات الصناعية لا تقل عن 10,000 دولار أمريكي في الساعة، وقد تصل إلى 500,000 دولار أمريكي في الساعة.2
  • ارتفاع تكاليف الإصلاح: عادةً ما تكون أنشطة الصيانة الطارئة أكثر تكلفة من أنشطة الصيانة المخططة. فعندما يتعطل أحد الأصول بصورة مفاجئة، قد يؤدي ذلك إلى تكبد تكاليف إصلاح غير متوقعة، مثل الاستعانة بعمالة خارجية بصورة طارئة أو الشحن السريع لقطع الغيار. وإذا تعرض الأصل لعطل كارثي، فقد يتسبب ذلك في توقف العمليات لأيام أو حتى أشهر، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإصلاح بصورة كبيرة.
  • مخاطر السلامة: قد تؤدي الأعطال المفاجئة للمعدات إلى مخاطر جسيمة على سلامة العاملين وإلى إلحاق أضرار بالمستودعات ومصانع الإنتاج وغيرها من المنشآت. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تعرض أعطال المعدات الصناعية أو أنظمة الكهرباء أو المعدات المضغوطة الموظفين لظروف خطرة. ونظرًا إلى أن صيانة الأعطال تركز على الاستجابة للأعطال بدلًا من منعها، فقد يكون من الصعب تدريب فرق الصيانة على التعامل مع مختلف الحالات التي قد تواجهها أثناء تنفيذ الإصلاحات الطارئة.
  • قِصر العمر التشغيلي للأصول: تؤدي الأعطال المتكررة إلى تقليص العمر التشغيلي الإجمالي لمعظم الأصول، حتى منخفضة التكلفة منها. فاستمرار تشغيل المعدات حتى تتعطل قد يسرّع من معدلات التآكل والاستهلاك، ويزيد الضغط على الأنظمة المعقدة، ويتسبب في أعطال متسلسلة لمعدات أخرى. ولذلك، ينبغي للمؤسسات التي تسعى إلى إطالة دورات حياة أصولها لأطول فترة ممكنة أن تتجنب صيانة الأعطال، وأن تركز بدلًا من ذلك على برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية .
  • اضطرابات سير العمل: كثيرًا ما تؤدي صيانة الأعطال إلى تعطيل استمرارية سير العمل، وإيقاف جداول الإنتاج، وتعقيد العمليات الأساسية، خاصةً عند تطبيقها بصورة غير مناسبة على الأصول الحرجة. وعندما تتعطل الأصول الحرجة، قد تمتد آثار الاضطراب عبر سلسلة التوريد بأكملها، مما يؤدي إلى توقف العمليات التجارية إلى حين إصلاح الأصل.

أمثلة على صيانة الأعطال

وعلى الرغم من أوجه القصور المرتبطة بها، لا تزال عمليات الصيانة الحديثة تعتمد على صيانة الأعطال في بعض الجوانب المهمة ضمن استراتيجياتها الشاملة.

وفيما يلي بعض أمثلة صيانة الأعطال في قطاعات مختلفة:

  • أنظمة الإضاءة: تعتمد معظم المؤسسات نهج التشغيل حتى الفشل في إدارة أنظمة الإضاءة، لأن المصابيح تُعد معدات غير حرجة ومنخفضة التكلفة وسهلة الاستبدال. وتضمن صيانة الأعطال المخطط لها استمرار تشغيل المصابيح في المستودعات والمباني المكتبية وغيرها من المنشآت حتى نهاية عمرها التشغيلي المفيد، ثم استبدالها بسرعة عند تعطلها.
  • مكونات التصنيع: في قطاع التصنيع، يطبق الفنيون صيانة الأعطال على معظم أجزاء الآلات والأنظمة التي لا تؤثر بصورة مباشرة في حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تسمح فرق إدارة المرافق للمعدات الثانوية، مثل مراوح التهوية أو السيور الناقلة الاحتياطية، بالعمل حتى تتعطل، لأن إصلاحها أو استبدالها سهل ومنخفض التكلفة.
  • أساطيل المركبات: يعتمد مديرو الأساطيل على الصيانة حتى الفشل للمركبات التي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي المفيد.. فبدلًا من الاستثمار المكثف في الصيانة الاستباقية، يفضل المشغلون غالبًا تخصيص قطع الغيار والمكونات البديلة للمركبات الأحدث، لأن تكاليف الإصلاحات الكبيرة للمركبات القديمة قد تتجاوز قيمتها الاستبدالية.
  • معدات تكنولوجيا المعلومات غير الحرجة: في بيئات تقنية المعلومات، يستخدم المديرون صيانة الأعطال لإدارة الأجهزة الطرفية مثل لوحات المفاتيح والشاشات والطابعات. ومع ذلك، تتميز أنظمة تقنية المعلومات بترابطها الشديد، ولذلك فإن الاعتماد المفرط على صيانة الأعطال قد يؤدي إلى تعطل بعض المعدات بطريقة تُحدث تأثيرًا متسلسلًا يمتد إلى أنظمة وأجهزة أخرى.
  • البنية التحتية للمرافق والطاقة: على الرغم من أن مزودي خدمات الطاقة يتجنبون عادةً تطبيق صيانة الأعطال على الأصول الحرجة، فإنهم يعتمدون عليها بصورة متكررة في صيانة الأصول الأقل حرجية. أمثلة على الأصول التي يُجري قطاع المرافق والطاقة صيانتها وفق نهج التشغيل حتى التعطل تشمل أنظمة النسخ الاحتياطي غير الأساسية، وشاشات المراقبة عن بُعد للحالة التشغيلية، والمحولات القديمة.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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