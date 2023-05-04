وتتضمن الصيانة القائمة على الحالة استخدام أجهزة الاستشعار ومعدات المراقبة الأخرى لجمع بيانات عن أداء المعدات. باستخدام الخوارزميات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يتم تحليل البيانات المجمعة لتحديد الأنماط والحالات الشاذة التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الصيانة.

في الماضي، كانت الشركات لا تجري الصيانة إلا وفقًا لجدول زمني ثابت أو عند تعطل المعدات، مما كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى ممارسات صيانة مكلفة وغير فعالة (أي فترة تعطل غير متوقع وإصلاحات طارئة). ومع ذلك، تقدم الصيانة القائمة على الحالة نهجاً أحدث وأكثر تقدماً لإدارة الصيانة.

وبدلاً من إجراء الصيانة وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً أو انتظار تعطل المعدات، تستخدم الصيانة القائمة على الحالة البيانات في الوقت الفعلي لتحديد احتياجات الصيانة، مما يسمح بممارسات صيانة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.