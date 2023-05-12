ما المقصود بإدارة دورة حياة الأصول (ALM)؟

إدارة دورة حياة الأصول (ALM) هي العملية التي تحافظ من خلالها المؤسسات على عمل أصولها بسلاسة طوال فترة حياتها. تجمع إدارة دورة حياة الأصول (ALM) بين مجموعة من الإستراتيجيات المصممة لتمديد العمر الافتراضي للأصول وزيادة كفاءتها.
يُعرف الأصل بأنه الشيء المفيد أو القيِّم بالنسبة إلى المؤسسة. يشمل المصطلح الأصول المادية وغير المادية مثل البنية التحتية والمعدات ورأس المال والأفراد.
تشير دورة حياة الأصول إلى العملية المتكاملة التي يشتري خلالها المالك الأصل ويخزنه ويستخدمه ويحافظ عليه طوال فترة عمره الافتراضي.
تتبع المؤسسات سلامة أصولها باستخدام عدة طرق. يستخدم العديد منهم البيانات التي توفرها أجهزة الاستشعار المتصلة بإنترنت الأشياء (IOT) لمراقبة سلامة الأصول والأداء في الوقت الفعلي ولتنفيذ الصيانة الوقائية عند الحاجة.
وكجزء من إستراتيجية الصيانة الشاملة، تخضع الأصول للصيانة بشكل دوري بهدف تقليل تكاليف الصيانة، وإطالة عمر الأصول، وتجنب فترات التعطل المفاجئة.
تطبق معظم المؤسسات نهج إدارة دورة حياة الأصول من خلال أربع مراحل أساسية.
خلال المرحلة الأولى، تقيّم الأطراف المعنية مدى الحاجة إلى الأصل، وقيمته المتوقعة بالنسبة إلى المؤسسة، وتكلفته المتوقعة. ويضعون خطة لكيفية تشغيل الأصل وصيانته ويأخذون في الحسبان أي مخاطر مرتبطة بالاستحواذ على الأصول.
قد تختلف المخاطر حسب نوع الأصل والمؤسسة، لكنها عادة ما تشمل احتمالية حدوث تطورات تقنية قد تجعل الأصل غير ضروري، واحتمالية الفشل أو الاستبدال، وتوافر الموارد اللازمة لتشغيل الأصل مثل الوقود أو قطع الغيار.
تقدير القيمة: من المهم تقدير القيمة الإجمالية لأي أصل من أصول المؤسسة بعناية. ولفعل ذلك، سيحتاج صناع القرار إلى أخذ مدة العمر الافتراضي المحتمل للأصل في الحسبان بالإضافة إلى الأداء المتوقع على مر الزمن.
مع كمية المعلومات المتوفرة اليوم عبر إنترنت الأشياء (IoT)، ظهرت تقنية تزداد قيمة خلال تقدير القيمة في مرحلة التخطيط وهي إنشاء التوأم الرقمي لأصل قيد الدراسة.
إنشاء التوأم الرقمي: التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل يسمح للمشغلين بإجراء اختبارات والتنبؤ بالأداء بناءً على المحاكاة. مع توفير التوأم الرقمي الجيد، يمكن لصناع القرار معرفة مدى كفاءة أداء الأصل المحتملة في الظروف التي يخضع لها.
ومن المرجح أن تصبح تقنية التوأم الرقمي تقنية لا غنى عنها في مجال الأعمال، حيث تشكل أساسًا للشركات في "عصر إنترنت الأشياء المتصل" بفضل إمكاناتها المتقدمة في مراقبة الأصول.
المرحلة التالية هي شراء الأصل ونقله وتركيبه. واحدة من أهم الجوانب التي يجب أخذها في الحسبان خلال هذه المرحلة هي كيف سيعمل الأصل الجديد ضمن النظام البنائي العام للمؤسسة الأكبر.
وعند تشغيل الأصل، كيف سيُدمج مع الأصول الأخرى؟ كيف سيتناسب مع خطة إدارة المخزون الحالية للمؤسسة؟ كيف ستُشارك بياناته؟ يجب الإجابة عن كل هذه الأسئلة كجزء من خطة شاملة لتحسين الأصول والحفاظ على أدائها في أعلى مستوياتها.
يجب أن يكون هدف إدارة دورة حياة الأصول هو تعزيز أداء الأصل المادي أو الرقمي الجديد من خلال مراقبته بحثًا عن المشكلات ولإجراء الصيانة الوقائية. أنظمة إدارة الأصول المؤسسية، أو EAMs، سرعان ما أصبحت الطريقة المفضلة والأكثر فعالية لتحقيق ذلك.
إدارة الأصول المؤسسية هي طريقة من طرق إدارة دورة حياة الأصول تجمع بين البرامج والأنظمة والخدمات بهدف إطالة عمر الأصول وزيادة الإنتاجية. نظام الإدارة المحوسب، أو CMMS، هو عنصر أساسي في إدارة الأصول المؤسسية يراقب الأصول في الوقت الفعلي ويساعد على التوصية بالصيانة عند الحاجة.
لا يقتصر دور أنظمة إدارة الأصول المؤسسية فائقة الأداء على مراقبة أداء الأصل فحسب، بل تحتفظ أيضًا بسجل تاريخي لنشاطها يتضمن معلومات حساسة مثل تاريخ شرائها ومقدار ما تتكبده المؤسسة لصيانتها على مر الزمن.
نظام إدارة الصيانة المحوسب، أو CMMS، هو نوع من برامج إدارة الأصول التي تحتفظ بقاعدة بيانات لعمليات الصيانة في المؤسسة وتساعد على إطالة عمر الأصول. تعتمد العديد من المجالات على نظام إدارة الصيانة المحوسب كعنصر من عناصر إدارة الأصول المؤسسية بالإضافة إلى نظامها البنائي العام للصيانة. تشمل هذه المجالات التصنيع، وإنتاج النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والبناء، والنقل.
لقد جعلت التطورات التقنية تتبع الأصول وتقييم أدائها وتحديد موقعها في الوقت الفعلي جزءًا حيويًا من إدارة دورة حياة الأصول. تتضمن أنواع أنظمة تتبع الأصول ما يلي:
للتعامل بشكل صحيح مع تدهور أداء الأصل مع مرور الوقت، يجب على صناع القرار وضع إستراتيجية للتخلص منه نهائيًا واستبداله. قد تكون الأصول القيمة معقدة والأسواق في تغير دائم، لذا من المهم الأخذ في الحسبان العائد الإجمالي على الاستثمار الذي يحققه الأصل مع اقترابه من نهاية عمره الافتراضي.
يجب على صناع القرار النظر في مدة تشغيل الأصول، وعمرها المتوقع، وتغير تكاليف الوقود أو قطع الغيار اللازمة لتشغيلها، وبالطبع القيمة الإجمالية للمهام التي تؤديها للمؤسسة عند اتخاذ قرار بشأن الاستغناء عنها.
تساعد إدارة دورة حياة الأصول الفعالة على زيادة عائد الاستثمار للمؤسسة من أصولها الأكثر قيمة. إليك بعض المزايا التي يمكن أن تستمتع بها المؤسسات التي تنشر إستراتيجية فعالة لإدارة دورة حياة الأصول.
بفضل المعلومات التي تُجمع من الأصل عبر أجهزة الاستشعار (إنترنت الأشياء (IOT))، أصبح بإمكان المشغلين تقييم أداء الأصول في الوقت الفعلي. باستخدام هذه المعلومات، يمكنهم إصلاح الأصول قبل تعطلها، واستبدال الأجزاء الرئيسية عند الحاجة، وجدولة الصيانة في الوقت الأنسب لمؤسستهم.
يؤدي هذا النهج، المعروف بالصيانة الوقائية، دورًا رئيسيًا في إستراتيجية إدارة دورة حياة الأصول بشكل عام، حيث يطيل العمر الافتراضي للأصل ويعزز أداءه.
عندما تتبع المؤسسات نهجًا استباقيًا في مراقبة وتعزيز أداء أصولها من خلال الصيانة المجدولة بانتظام بدلاً من انتظار حدوث عطل، فإنها تقلل من احتمالية إجراء إصلاحات مكلفة وحدوث فترات تعطل.
ومن خلال توقع الإصلاحات اللازمة واتخاذ إجراء استباقي في تنفيذها، يمكن للمؤسسات جدولة الصيانة في الوقت الذي يناسبها، وليس بعد عطل غير متوقع في المعدات.
تُعد زيادة الكفاءة التشغيلية أولوية رئيسية بالنسبة إلى العديد من المؤسسات. ولتحقيق ذلك، يستثمرون في إستراتيجية لإدارة دورة حياة الأصول تستخدم إمكانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي لإجراء الصيانة الوقائية.
وبدلاً من الانتظار حتى نهاية الشهر أو كل ثلاثة أشهر لمراجعة أرقام الأداء، يمكن للمشغلين الحصول على البيانات في الوقت الفعلي واستخدامها لإجراء التغييرات حسب الحاجة، في أي وقت.
تُحدث التطورات التقنية في إدارة دورة حياة الأصول تغييرات كبيرة وتعزز الإمكانات اليومية للمؤسسات. إليك بعض حالات الاستخدام لأحدث التقنيات التي تُنشر في هذا المجال حاليًا.
مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) وتقدمهما، أصبحا يكلفان بمهام أكثر تعقيدًا عبر دورة حياة الأصول، بما في ذلك:
الصيانة التنبئية والوصفية: يؤدي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أدوارًا حاسمة في الصيانة التنبئية والوقائية، من خلال استخدام معلومات الأصول للتوصية بإصلاحات تساعد على تقليل التكاليف وفترات التعطل في المؤسسات.
إدارة قطع الغيار والمخزون: باستخدام المعلومات المتعلقة بسجل إصلاح الأصل مع معرفة المخزون المتوفر لدى المؤسسة من قطع الغيار، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تقديم توصيات حول القطع التي يجب استبدالها وموعد استبدالها بناءً على توافرها.
تساعد تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي المؤسسات على إدارة دورة حياة الأصول من خلال أداء مهام متنوعة تشمل ما يلي:
التدريب والتعليم التقني: لقد تطورت تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي بالقدر الكافي لتدريب العمال على أداء مهام معقدة مثل قيادة طائرة أو مهام بسيطة مثل إصلاح صمام يتسبب في تسريب.
التشخيصات في الموقع: أصبح تعزيز الإمكانات التشخيصية باستخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي أكثر شيوعًا بين العمال الذين يحتاجون إلى تسجيل القراءات بشكل دوري، وتقييم الأضرار، وجدولة الصيانة.
سلامة الموقع: تُمكّن إمكانات الواقع المعزز والواقع الافتراضي العمال الذين يصلحون المعدات من تلقي تنبيهات سلامة في الوقت الفعلي بغض النظر عن مكان وجودهم أو نوع العمل الذي يؤدونه.
العمل عن بُعد: بفضل إمكانات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في الميدان، أصبح لدى العمال الذين يصلحون المعدات في موقع ناءٍ المعلومات نفسها التي يحصلون عليها وهم في مكاتبهم.
أصبحت الروبوتات والطائرات المسيرة تُستخدم بشكل متزايد لأداء مهام مختلفة كان يؤديها سابقًا عمال الصيانة، ما يمكنهم من إعادة توجيه مهاراتهم نحو الأعمال الأعلى قيمة بالنسبة إلى مؤسساتهم. تشمل هذه المهام ما يلي:
فحوصات الموقع والمعدات: يمكن للروبوتات والطائرات المسيرة إجراء فحوصات دورية للمعدات والمرافق التي كان يُجريها في السابق الموظفون.
الإصلاحات في المواقع الخطرة: يمكن للروبوتات والطائرات المسيرة المجهزة بإمكانات الصيانة إجراء إصلاحات على المعدات الموجودة في مواقع خطرة مثل السدود، والأنابيب تحت الماء، والطرق المزدحمة، وأبراج الراديو وغير ذلك الكثير.
قراءات أجهزة الاستشعار: لطالما كانت قراءات المضخات، والأنابيب، والخزانات، وغيرها من المعدات والبنية التحتية الحساسة على الفحص المادي للعدادات من قبل العمال. أما الآن يتحول هذا العمل تدريجيًا إلى الروبوتات والطائرات المسيرة التي يمكنها تسجيل قراءات درجة الحرارة، واختبار المستويات والعناصر، وأداء مهام جمع البيانات الأخرى الضرورية بالنسبة إلى المديرين وعمال الصيانة.
