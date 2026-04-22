مزارعٌ يفحص الزيت في جرّاره
عمليات الأعمال

ما المقصود بالصيانة التصحيحية؟

By Mesh Flinders , Ian Smalley
تاريخ النشر 22 أبريل 2026

تعريف الصيانة التصحيحية

الصيانة التصحيحية نهج صيانة شائع يقوم على إصلاح الأصول بعد تعطّلها. وما يُميّزها عن سائر أنواع الصيانة أنها لا تنطلق من منطق استباقي، بل تُطبَّق حصرًا حين يقع العطل فعلًا.

وفي مناهج إدارة الصيانة الحديثة، تُصنَّف الصيانة التصحيحية ضمن الأنواع الثلاثة الجوهرية للصيانة، إلى جانب الصيانة الوقائية والصيانة التنبّؤية. وتشمل الصيانة التصحيحية نوعين من التدخلات: الإصلاحات الفورية التي تُنفَّذ في أعقاب العطل مباشرةً، والتدخلات المُجدوَلة التي تُؤجَّل إلى موعدٍ لاحق.

وفي جوهرها، تُمكّن الصيانة التصحيحية الفرقَ من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي خللٍ يطرأ على الأصول. ويضطلع الفنيون المكلّفون بتنفيذها بمجموعة واسعة من المهام، تتراوح بين التعديلات الطفيفة والإصلاحات الشاملة الكبرى، وكلّها تصبّ في هدفٍ واحد: إعادة الأصل إلى حالته التشغيلية في أقرب وقتٍ ممكن.

ما الذي يستدعي الصيانة التصحيحية؟

وثمة عواملٌ عدة قد تستدعي تفعيل برنامج الصيانة التصحيحية، من أبرزها:

  • العطل المفاجئ غير المتوقع في المعدات
  • اكتشاف أعطالٍ خلال عمليات الفحص الدوري
  • تنبيهات أنظمة المراقبة المعتمدة على حالة الأصل
  • الاهتراء الطبيعي الناجم عن الاستخدام
  • حوادث السلامة في بيئة العمل
  • انتهاكات الامتثال

ما أنواع المعدات التي ينبغي إصلاحها باستخدام الصيانة التصحيحية؟

وفيما يلي أبرز الحالات التي تكون فيها الصيانة التصحيحية الخيارَ الأوفر تكلفةً والأكثر عمليةً مقارنةً بغيرها من أنواع الصيانة:

  • الأصول غير الحيوية التي لا يُتوقع أن يُؤثّر تعطّلها في العمليات الجوهرية للأعمال
  • المعدات منخفضة التكلفة التي يكون استبدال مكوّناتها أجدى اقتصاديًا من الاعتماد على الصيانة الوقائية
  • الأنظمة المُزوَّدة بحلول احتياطية ونسخ تكرارية
  • الأصول التي تتسم أنماط تعطّلها بعدم القدرة على التنبّؤ
  • المعدات ذات العمر الافتراضي القصير والاحتياج التشغيلي المحدود.

مقارنة بين الصيانة التفاعلية والصيانة التصحيحية

تُشير الصيانة التفاعلية تحديدًا إلى النهج الذي لا يتدخل فيه الفنيون لإصلاح المعدات إلا بعد وقوع العطل. فالتعطّل المفاجئ لأصلٍ حيوي، على سبيل المثال، كثيرًا ما يستدعي تفعيل هذا النهج، إذ ترصد فرق الصيانة العطل وتُسارع إلى تنفيذ إصلاحاتٍ طارئة -في الغالب تحت وطأة ضيق الوقت- تفاديًا لفترات التعطّل المكلفة.

أما الصيانة التصحيحية فهي أشمل وأوسع نطاقًا من الصيانة التفاعلية، إذ تستوعب النوعين: الصيانة التصحيحية غير المخطَّطة التي تنشأ عن أعطالٍ مفاجئة، والصيانة التصحيحية المخطَّطة التي تُكتشف خلال الفحوصات الدورية وعمليات رصد الحالة (CM).

ومن منظور إدارة الصيانة، تُعدّ الصيانة التفاعلية فرعًا من فروع الصيانة التصحيحية.

مقارنة بين الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية  

تقوم الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية على فلسفتين مختلفتين اختلافًا جوهريًا؛

فالصيانة الوقائية مُصمَّمة للحدّ من احتمالية وقوع الأعطال عبر الفحوصات الدورية ومهام الصيانة المُجدوَلة، في حين لا تُطبَّق الصيانة التصحيحية إلا بعد وقوع العطل فعلًا.وقد كشف تقريرٌ حديث أن الصيانة الوقائية قادرةٌ على خفض إجمالي تكاليف الصيانة بنسبةٍ تتراوح بين 12% و18%.1

وكثيرًا ما تُدرج استراتيجيات الصيانة الوقائية المُحكمة التصميم عناصرَ من الصيانة التصحيحية للتعامل مع الأعطال غير المتوقعة والتقليص من فترات التوقف غير المخطَّطة، التي قد تُكبّد الشركات خسائر بالملايين.

وتتميّز برامج الصيانة الوقائية عمومًا بمستوىً أعلى من التطور التقني، نظرًا لتكاملها الأعمق مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT). غير أنها مع ذلك لا تستطيع القضاء كليًا على احتمالية وقوع أعطالٍ تستوجب تدخلًا فوريًا.

أبرز الفوارق بين برامج الصيانة التصحيحية والصيانة الوقائية:

  • التوقيت: تُجدول فرق الصيانة أعمال الصيانة الوقائية مسبقًا، وعادةً في الأوقات الأنسب لسير العمليات. أما الصيانة التصحيحية فيُلجأ إليها حين تتعطل المعدات على نحوٍ غير متوقع.
  • حالة الاستخدام: يعتمد الفنيون على الصيانة الوقائية درءًا لأعطال المعدات وتوقف العمل، في حين تُوظَّف الصيانة التصحيحية لاستعادة الأصول إلى حالتها التشغيلية.
  • هيكل التكلفة: يستطيع مديرو الصيانة في الغالب توزيع تكاليف الصيانة الوقائية على مدار الوقت وجدولة الإصلاحات بصورةٍ استراتيجية. في المقابل، تستلزم الصيانة التصحيحية إنفاقًا فوريًا وغير مخطَّطٍ له على الإصلاحات الطارئة وقطع الغيار.
  • الأثر على العمليات: تُسهم برامج الصيانة الوقائية في تقليص فترات التعطّل غير المتوقعة بفضل الجدولة المسبقة للإصلاحات. أما الصيانة التصحيحية فكثيرًا ما تُفضي إلى توقف العمل ريثما تنتهي فرق الإصلاح من معالجة الأعطال.
الخطوات الست للصيانة التصحيحية

تسير أساليب الصيانة التصحيحية وفق عمليةٍ من ست خطوات، تنطلق لحظة وقوع العطل وتنتهي باستعادة الأصل لحالته التشغيلية وتحديد السبب الأساسي للعطل.

1. الكشف

تبدأ فرق الصيانة بتحديد المعدات المتعطّلة إما عبر الفحوصات الدورية أو المراقبة الآلية، ثم تُصدر أمر عمل.

وقد أسهم انتشار أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة المتطورة (CMMS) في تعزيز الأتمتة في هذه المرحلة بصورةٍ ملحوظة، إذ باتت هذه الأنظمة تُصدر أوامر العمل تلقائيًا وترسل إشعاراتٍ وتنبيهاتٍ إلى العمال في الميدان عبر أجهزتهم المحمولة.

2. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتخطيط

وفي مرحلة استكشاف الأخطاء والتخطيط، يسعى فنيو الصيانة إلى تشخيص الخلل الذي أفضى إلى تعطّل المعدات وتحديد سببه الأساسي.

ما إن تتضح الصورة الكاملة لما جرى، حتى يشرع الفنيون في وضع خطةٍ لحل المشكلة واختيار قطع الغيار المناسبة لإصلاح المعدات.

3. الإصلاح

وتُعدّ مرحلة الإصلاح في الغالب الأطول والأكثر تعقيدًا في مسار الصيانة التصحيحية،

إذ كثيرًا ما يضطر الفنيون إلى انتظار وصول قطع الغيار قبل الشروع في العمل. وما إن تصل القطع اللازمة إلى الموقع، حتى يُباشر الفنيون العمل بعنايةٍ ودأبٍ لإعادة المعدات المتضررة إلى حالتها التشغيلية.

4. الاختبار

قبل إعادة دمج الأصول المُصلَحة في العمليات، يتولى فنيو الصيانة اختبار أدائها والتحقق من موثوقيتها.

وتشتمل هذه المرحلة عادةً على خطواتٍ إضافية ضروريةٍ للتثبّت من جاهزية الأصول وإعادتها إلى الخدمة.

5. التوثيق

ويتعيّن على فنيي الصيانة الحديثين توثيق كل خطوةٍ من خطوات عمليات الإصلاح توثيقًا دقيقًا، استيفاءً للمتطلبات التنظيمية وضمانًا لبيئة عملٍ آمنة.

وتضطلع أدوات CMMS المتطورة بدورٍ محوري في أتمتة جوانب من هذه الخطوة، كإغلاق أوامر العمل وتسجيل الأعطال والتقاط الصور التوثيقية. كما تُعين أدوات CMMS فرقَ الصيانة على تقليص متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، وهو مقياسٌ رئيسي لتقييم الأداء.

وتستطيع هذه الأدوات رصد أعطال المعدات تلقائيًا وإصدار أوامر العمل وتوجيه فني الصيانة إلى موقع العطل مباشرةً.

وتشتمل أوامر العمل النموذجية الصادرة عن CMMS على:

  • وصفٌ تفصيلي للمعدات المتعطّلة وطبيعة العطل
  • توقيتات زمنية تُحدّد وقت العطل وموقعه بدقة
  • نتائج تحليل السبب الأساسي استنادًا إلى البيانات التاريخية المتاحة
  • سجل مهام الصيانة التصحيحية المُنجزة سابقًا
  • قطع الغيار المُستخدَمة في الإصلاحات السابقة
  • إجمالي ساعات العمل والتكاليف المتراكمة عن الإصلاحات السابقة
  • المدة المحتملة لتوقف المعدات عن العمل وما يترتب عليها من انقطاعاتٍ في العمليات.

6. تحليل السبب الأساسي

وفي مرحلة تحليل السبب الأساسي، تسعى فرق الصيانة إلى الكشف عن الجذر الحقيقي للعطل ووضع خطةٍ تحول دون تكراره.

وتُسهم أدوات CMMS الحديثة في بناء سجلاتٍ قابلةٍ للبحث تُوثّق كل عطلٍ وإصلاحٍ مرّت به الأصول، وتُطبّق تحليلاتٍ مدعومةً بالذكاء الاصطناعي لرصد الاتجاهات والأنماط في البيانات التاريخية.

أنواع الصيانة التصحيحية

تعتمد المؤسسات على نوعين من الصيانة التصحيحية:

  • الصيانة التصحيحية المخطَّطة: حين يكتشف الفنيون عطلًا ما، تلجأ المؤسسات إلى الصيانة التصحيحية المخطَّطة لجدولة أعمال الإصلاح في موعدٍ لاحق. ويُسهم هذا النهج في تقليص الاضطرابات التشغيلية التي قد تنجم عن تعطّل المعدات بصورةٍ مفاجئة.
  • الصيانة التصحيحية غير المخطَّطة: وهي صيانةٌ فوريةٌ تُنفَّذ استجابةً لعطلٍ طارئ، وتعتمد عليها المؤسسات بصورةٍ رئيسية لإجراء الإصلاحات الطارئة على المعدات المتوقفة عن العمل جراء أعطالٍ مفاجئة. 

فوائد الصيانة التصحيحية

وعلى الرغم من أن الصيانة التصحيحية أقدم عهدًا وأقل تطورًا تقنيًا مقارنةً بسائر مناهج الصيانة، فإنها تحتفظ بدورٍ لا يُستهان به في برامج الصيانة الحديثة المتوازنة. ومن أبرز مزاياها:

  • انخفاض التكاليف لبعض الأصول: توفّر الصيانة التصحيحية بديلًا منخفض التكلفة ومحدود المخاطر لصيانة الأصول غير الحيوية للعمليات الجوهرية. وفي بعض الحالات، يكون تشغيل المعدات حتى العطل ثم اعتماد الصيانة التصحيحية في إصلاحها أو استبدالها خيارًا أجدى، إذ يُسهم في خفض تكاليف العمالة وتجنّب أعمال الصيانة غير الضرورية.
  • تقليص متطلبات التخطيط: لا تستلزم برامج الصيانة التصحيحية قدرًا كبيرًا من التخطيط المسبق، فهي تتعامل مع المشكلات فور ظهورها بدلًا من التقيّد بجداولٍ زمنيةٍ مُحكمة. تستطيع المؤسسات التي تعتمد نهج الصيانة التصحيحية أو التشغيل حتى العطل تخصيص موارد أقل للفحوصات الروتينية، والاكتفاء بإصلاح المعدات أو استبدالها عند تعطّلها فحسب.
  • تقليص مخاطر الأعطال الناجمة عن الصيانة: تستلزم الصيانة الوقائية والصيانة التنبّؤية تدخّل الفنيين بصورةٍ استباقية، حتى حين تكون المعدات تعمل بكفاءةٍ تامة. وعلى الرغم من حسن النية الذي يقف وراء هذه المهام المتعلقة بالصيانة، فإنها قد تُفضي إلى أعطالٍ غير متوقعة إذا نُفِّذت على نحوٍ خاطئ، ولا سيّما في الأنظمة المعقدة. وتعمل الصيانة التصحيحية على تقليص مخاطر الخطأ البشري وإعادة التجميع غير السليم الذي قد يُخلّ بنظامٍ كان يعمل باستقرار.
  • تعزيز المرونة: تتميّز الصيانة التصحيحية بمرونةٍ أعلى مقارنةً بسائر أنشطة الصيانة، مما يُمكّن المؤسسات من تكييف خططها المتعلقة بالصيانة لمواجهة المتطلبات الفعلية، كالأعطال المفاجئة والتغيرات الطارئة في ظروف التشغيل. ويجعل هذا النهج الصيانةَ التصحيحية سريعة الاستجابة للمتغيرات البيئية، خلافًا لأساليب الصيانة الأخرى التي تستوجب تخطيطًا دقيقًا وجدولةً مُحكمة.
  • ارتفاع الكفاءة: تُعدّ الصيانة التصحيحية أكثر كفاءةً في توظيف الموارد مقارنةً بغيرها من برامج الصيانة، إذ تُمكّن الفرق من توجيه الموارد نحو الأصول الأشد حاجةً إليها. وبذلك، يمكن تركيز الموارد القيّمة -كوقت الفنيين ومخزون قطع الغيار- على الأصول التي تؤثر مباشرةً في سير العمليات. ويُعين هذا النهج على إبقاء مهام الصيانة مُركَّزةً على الأصول ذات الأولوية العالية، مع السماح للأصول الأقل أولويةً بالعمل حتى التعطل دون أن يترتب على ذلك عواقب تشغيليةٌ جسيمة.
  • التحسين المستمر: تُتيح الصيانة التصحيحية تحقيق تحسينٍ مستمر عبر فرق الصيانة وأنظمتها، وذلك من خلال التحليل المعمّق لبيانات الصيانة المُستقاة من أحداث الإصلاح المتراكمة. بمرور الوقت، تستطيع أدوات CMMS رصد أنماط الأعطال والأخطاء المتكررة وتقدير تكاليف الإصلاح استنادًا إلى السجلات التاريخية.

تحديات الصيانة التصحيحية

غير أن الصيانة التصحيحية لا تخلو من تحدياتٍ جديرةٍ بالاعتبار:

  • فترات التعطّل غير المخطَّطة: قد يُفضي السماح للأصول بالعمل دون مراقبةٍ إلى توقفٍ مفاجئٍ وغير مخطَّطٍ له حين تتعطّل في نهاية المطاف. ووفقًا لتعقيد الأصل ومدى أهميته للعمليات الجوهرية وحجم العمالة وقطع الغيار اللازمة لإصلاحه، قد تنعكس الصيانة التصحيحية سلبًا على الإنتاجية وتُحدث اضطرابًا في سير العمل.
  • تكاليف الصيانة غير المتوقعة: قد تُشكّل النفقات المفاجئة المترتبة على الإصلاحات الطارئة وتكاليف الشحن العاجل لقطع الغيار وأجور العمل الإضافي عبئًا ثقيلًا على برامج الصيانة. وإذا كان خفض تكاليف صيانة الأصول الأقل أهميةً ميزةً بارزةً للصيانة التصحيحية، فإن على المديرين أن يوازنوا هذا التوفير في مقابل احتمال وقوع نفقاتٍ مفاجئةٍ وغير مُدرجةٍ في الميزانية حين تتعطّل الأصول بصورةٍ غير متوقعة.
  • زيادة المخاطر على سلامة العمال: تُشكّل الأعطال المفاجئة في المعدات مصدر خطرٍ جدي على سلامة العمال، ولا سيّما في قطاعات التصنيع ومَرافق الخدمات والرعاية الصحية. فحين تخرج المعدات عن نمط تشغيلها المعتاد، قد تتحوّل البيئة الآمنة والمضبوطة إلى بيئةٍ خطرةٍ في أي لحظة.  

لماذا تحظى الصيانة التصحيحية بانطباع سلبي لدى المتخصصين في القطاع؟  

تعاني الصيانة التصحيحية من صورةٍ ذهنيةٍ سلبيةٍ في معظم بيئات الصيانة الحديثة، نظرًا لارتباطها في الأذهان بالأعطال والتوقفات والاضطرابات في العمليات الجوهرية. بيد أن كثيرًا من المناهج الحديثة باتت تُوظّفها بصورةٍ استراتيجيةٍ إلى جانب الصيانة التنبّؤية، درءًا لهذه السلبيات.

فحين تعتمد فرق الصيانة على الصيانة التنبّؤية للأصول الحيوية، وتستند إلى الصيانة التصحيحية للأصول الأقل أهميةً، ينعكس ذلك إيجابًا على خفض التكاليف الإجمالية وتوجيه الموارد نحو الأصول الأشد احتياجًا إليها.

كيفية تطبيق الصيانة التصحيحية ضمن استراتيجية صيانة متوازنة

تعتمد استراتيجيات الصيانة الحديثة المتوازنة على مناهج متعددة للحفاظ على سلامة الأصول وأدائها وإطالة دورة حياتها إلى أقصى حدٍّ ممكن.

وكثيرًا ما تُوظّف فرق الصيانة الصيانةَ التصحيحية جنبًا إلى جنب مع الصيانة التنبّؤية والوقائية والمعتمدة على الحالة، سعيًا إلى تحقيق أفضل النتائج. وفيما يلي أبرز العوامل التي تأخذها هذه الفرق بعين الاعتبار عند تحديد نوع الصيانة الأنسب لكل أصل:

  • الأهمية الحيوية: لا تُعالَج الأصول الحيوية -وهي الأصول التي قد يُؤدي تعطّلها إلى شلل العمليات الجوهرية- باعتماد الصيانة التصحيحية وحدها في الغالب. إذ ينبغي أن تخضع هذه الأصول لاستراتيجياتٍ استباقيةٍ وتنبّؤية تُعلي من شأن استمرارية الأعمال.
  • المخاطر: لاختيار نهج الصيانة الأمثل لكل أصل، يُقيّم مديرو الصيانة المخاطر المرتبطة بأعطال المعدات، شاملةً سلامة العمال والأثر الماليّ والتشغيلي. وتُعدّ الصيانة التصحيحية ونهج التشغيل حتى العطل أكثر ملاءمةً للأصول منخفضة المخاطر والتكلفة، التي لا يُتوقع أن يُعطّل تعطّلها سير العمليات الجوهرية.
  • التكامل مع CMMS: تستطيع أدوات CMMS الحديثة تحسين مخرجات الصيانة التصحيحية تحسينًا ملموسًا، عبر تقليص التكاليف والمخاطر وتوثيق كل عمليةٍ إصلاحيةٍ وتحليلها بصرامة. ويُعزّز هذا التوثيق مستوى الامتثال في القطاعات شديدة التنظيم كالرعاية الصحية والخدمات المالية، مع تقليص مخاطر المخالفات المكلفة.
  • التحسين المستمر: يُسهم تحليل الأسباب الأساسية وتتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ضمن عمليات الصيانة التصحيحية في مساعدة فرق الصيانة على تحسين نتائجها تدريجيًا بمرور الوقت. كما أن البيانات المتعلقة بالأعطال التي تُجمع خلال الصيانة التصحيحية يمكن توظيفها لتعزيز أساليب الصيانة الاستباقية والتنبّؤية والوقائية مستقبلًا.  

مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الخاصة بالصيانة التصحيحية

وتعتمد المؤسسات على جملةٍ من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم أداء برامج الصيانة التصحيحية لديها. يستعين قطاع الصيانة بهذه المقاييس لمساعدة الفرق على تطوير مناهجها في الصيانة والارتقاء بها:

  • متوسط وقت الإصلاح (MTTR): يقيس متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، الذي يُعرف أحيانًا بمتوسط وقت التعافي، المدة الزمنية التي يستغرقها الفنيون لإصلاح المعدات المتعطّلة واستعادة كامل وظائفها.
  • متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF): يقيس متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) درجة موثوقية النظام أو المكوّن. وفي سياق الصيانة التصحيحية، يكتسب هذا المقياس أهميةً بالغة، إذ يُعين الفرق على تقدير المدة الزمنية التي يمكن للمعدات العمل خلالها قبل أن يُرجَّح تعطّلها مجددًا.
  • فترة التعطّل: يقيس هذا المؤشر إجمالي الوقت الذي تظل فيه المعدات خارج الخدمة جراء عطلٍ أو توقفٍ مفاجئ.
  • تكاليف الصيانة: تشمل التكلفة الإجمالية لصيانة الأصل بكل مكوّناتها، من أجور العمالة وقطع الغيار إلى الخسائر التشغيلية الناجمة عن فترات التعطّل.
  • معدل إنجاز أوامر العمل: المعدل الذي ينجز فيه فرق الصيانة الأعمال اللازمة للحفاظ على الأصول بصورةٍ آمنة وضمن المعايير المطلوبة. يرصد هذا المعدل كفاءة فرق صيانة الأصول.
  • تكرار الأعطال: يُعبّر عن عدد أعطال المعدات خلال فترةٍ زمنيةٍ محددة، ويُستخدم مقياسًا للفعالية الإجمالية لبرنامج صيانة الأصول.
  • نسبة الصيانة المخطَّطة إلى غير المخطَّطة: تقيس هذه النسبة حجم الصيانة الاستباقية المخطَّطة التي تُنجزها الفرق مقارنةً بمهام الصيانة التفاعلية غير المخطَّطة، وهي مؤشرٌ دالٌّ على مدى نضج منهجية الصيانة المتّبعة.  

أمثلة واقعية على الصيانة التصحيحية

وفيما يلي استعراضٌ لكيفية توظيف الصيانة التصحيحية عبر مختلف القطاعات:  

  • قطاع التصنيع: يعتمد قطاع التصنيع على الصيانة التصحيحية بصورةٍ رئيسية لإصلاح معدات خطوط الإنتاج في أعقاب الأعطال. فعلى سبيل المثال، قد يستلزم تعطّل سيرٍ ناقل استبدالَه فورًا إثر حدوث العطل، وذلك للحدّ من فترة التوقف واستئناف العمليات في أقرب وقتٍ ممكن.
  • المرافق: يعتمد مديرو المباني على الصيانة التصحيحية لإصلاح أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وغيرها من الأصول المعقدة الشائعة في المباني التجارية. إذا تعطّلت هذه الأنظمة خلال أوقات الذروة، يتعيّن على فرق الصيانة تنفيذ إصلاحاتٍ طارئة لاستعادة الوظائف الحيوية كالتدفئة والتبريد والتحكم في الرطوبة.
  • تكنولوجيا المعلومات: في إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM)، تشمل مهام الصيانة التصحيحية الشائعة استعادة الخوادم ومكوّنات الشبكة في أعقاب الأعطال. وكثيرًا ما تنطوي هذه المهام على إعادة تشغيل الأنظمة واستبدال المكوّنات المتعطّلة وتطبيق التحديثات البرمجية لمعالجة المشكلات.
  • أساطيل المركبات: تعتمد فرق صيانة الأساطيل في الغالب على الصيانة التصحيحية للتعامل مع أعطال المركبات. فعلى سبيل المثال، حين يتعطّل محرك شاحنة، يتعيّن على الميكانيكيين إصلاحه في الموقع أو قطره إلى مرفق الصيانة لإعادته إلى الخدمة.
  • الرعاية الصحية: في قطاع الرعاية الصحية، تُسهم الصيانة التصحيحية في إعادة الأنظمة الطبية المعقدة إلى حالتها التشغيلية بعد تعطّلها. فجهاز التصوير المعطَل، على سبيل المثال، قد يُشكّل خطرًا مباشرًا على رعاية المرضى ما لم يتدارك الفنيون إصلاحه فورًا.
  • مَرافق الخدمات: تعتمد مؤسسات مَرافق الخدمات على الصيانة التصحيحية لاستعادة مجموعة واسعة من الأصول، كخطوط الطاقة والمحوّلات وأنظمة المياه. وتُعدّ سرعة الاستجابة ركيزةً أساسية في صيانة مَرافق الخدمات، للحدّ من الاضطرابات والحفاظ على سلامة العمال والعموم.  
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

    الحواشي

    1. Preventive maintenance statistics, Gitnux, 2026