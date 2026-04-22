ما المقصود بالصيانة التصحيحية؟

وفي مناهج إدارة الصيانة الحديثة، تُصنَّف الصيانة التصحيحية ضمن الأنواع الثلاثة الجوهرية للصيانة، إلى جانب الصيانة الوقائية والصيانة التنبّؤية. وتشمل الصيانة التصحيحية نوعين من التدخلات: الإصلاحات الفورية التي تُنفَّذ في أعقاب العطل مباشرةً، والتدخلات المُجدوَلة التي تُؤجَّل إلى موعدٍ لاحق.

وفي جوهرها، تُمكّن الصيانة التصحيحية الفرقَ من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي خللٍ يطرأ على الأصول. ويضطلع الفنيون المكلّفون بتنفيذها بمجموعة واسعة من المهام، تتراوح بين التعديلات الطفيفة والإصلاحات الشاملة الكبرى، وكلّها تصبّ في هدفٍ واحد: إعادة الأصل إلى حالته التشغيلية في أقرب وقتٍ ممكن.