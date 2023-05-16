ما المقصود برصد الحالة (CM)؟

تستخدم المؤسسات التي تستخدم رصد الحالة هذا النهج لتحديد المشاكل المحتملة قبل تعطل الأصول الحساسة، مما يقلل من فترة التعطل غير المخطط لها ويزيد من عمر الأصل إلى أقصى حد ممكن.

عادةً ما تتضمن عملية الرصد جمع البيانات بشكل مستمر من مختلف أجهزة الاستشعار والأدوات عالية التقنية المثبتة على الأصول التي يريد قسم الصيانة تتبعها. يمكن أن توفر أجهزة الاستشعار مجموعة من التشخيصات، بما في ذلك مستويات الاهتزاز ودرجة الحرارة والضغط والصوت، إلى جانب معلمات أخرى.

وبمجرد حصول الصيانة على البيانات، يمكنهم تحليلها وتفسيرها باستخدام واحدة (أو بعض) من التقنيات والأدوات البرمجية المتاحة التي لا تعد ولا تحصى. الاستخدامان الأكثر شيوعًا لبيانات رصد الحالة هما:

رصد الاتجاه. تستخدم عملية رصد الاتجاه القياس المستمر وتحليل البيانات لتحديد الاتجاهات التي تشير إلى تدهور الأصل. وبشكل أكثر تحديدًا، تحدد المؤسسة المقاييس التي تعتبر أفضل مؤشر لسلامة المعدات وتستخدم تلك المقاييس لتقييم الاتجاهات في أداء الأصل. يساعد هذا التقييم على توقع الوقت الذي سيتدهور فيه الأصل بعد الحد الحساس. يتم استخدام رصد الاتجاه بشكل متكرر لتتبع أداء المحرك. فحص الحالة. على عكس رصد الاتجاه، يعتمد فحص الحالة على القياس الدوري للأصول أثناء تشغيلها. ثم يستخدم قسم الصيانة البيانات لتقييم الحالة الحالية للأصل. يُعد التحقق من جودة زيوت الآلة باستخدام زجاج رؤية النفط مثالاً على فحص الحالة.

بصرف النظر عن كيفية استخدامك لبيانات رصد الحالة، يمكنك برمجة أدوات تحليل البيانات لإنشاء تنبيهات أو إشعارات عند ظهور مشكلات محتملة. تؤدي التنبيهات إلى تشغيل فريق الصيانة أو الفني اللازم للتعامل مع العطل.



تُستخدم تقنيات رصد الحالة غالباً للحفاظ على المعدات (مثل صناديق التروس، أجهزة الطرد المركزي، آلات التردد، وغيرها). وتساعد المؤسسات على تحسين عمليات الصيانة، خاصة في الصناعات — مثل التصنيع وتوليد الطاقة والنقل — حيث تعتبر الآلات والمعدات حساسة لعمليات التشغيل اليومية.



في هذه الصناعات، يمكن أن يتسبب مجرد عطل صغير في حدوث خسائر مالية كبيرة وانخفاض في الإنتاجية. على سبيل المثال، في منشأة تصنيع، يمكن أن تؤدي الماكينة المعيبة إلى تأخير الإنتاج، وفوات مواعيد التسليم، وثغرات في الامتثال التنظيمي وزيادة التكاليف. في صناعة النقل، يمكن أن يؤدي تعطّل محرك الطائرة إلى إلغاء الرحلات الجوية وفقدان الإيرادات وحتى المخاوف المتعلقة بالسلامة.



في النهاية، يمكن لرصد الحالة أن يساعد فرق الصيانة على اتخاذ نهج أكثر استباقية في الصيانة، مما يوفر المال على الشركات ويعظم الكفاءة التشغيلية.