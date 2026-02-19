ما المقصود بالصيانة الاستباقية؟

تجمع المؤسسات التي تُطبّق استراتيجيات الصيانة الاستباقية في الغالب عناصر من فلسفاتٍ متعددة تتعلق بالصيانة في نهجٍ موحّدٍ يُلائم احتياجاتها.

تنطلق استراتيجيات الصيانة الاستباقية الفعّالة من خطط صيانة مفصَّلة مُستندةٍ إلى البيانات التاريخية. ثم تُرتَّب الأصول وفق أولوياتها بناءً على مدى أهمية وظائفها للعمليات الجوهرية، ومدى احتمال أن يُفضي تعطّلها إلى توقفاتٍ غير مخطَّطة.

ويُسهم هذا النهج الحديث القائم على البيانات في تمكين الفرق من الكشف المبكر عن الأسباب المحتملة لأعطال المعدات، والتدخّل قبل أن تستدعي الحاجةُ إصلاحاتٍ طارئةً مكلفة.

وتعتمد برامج الصيانة الاستباقية في العادة على نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، وهو حلٌّ برمجيٌّ يُنشئ مهام سير العمل الرقمية ويُؤتمت أوامر العمل ويرفع من مدة تشغيل الأصول.