Business operations

ما المقصود بالصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)؟

رجل جالس يستخدم جهازًا لوحيًا رقميًا، منظر خلفي

ما المقصود بالصيانة المرتكزة على الموثوقية؟

الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) هي عملية تحدد فيها المؤسسات الأصول المادية، مثل الآلات أو الأدوات، اللازمة لإنتاج منتجاتها. وتضع إستراتيجية شاملة للحفاظ عليها في حالة تشغيل وتشغيلها على المستوى الأمثل.

الصيانة المرتكزة على الموثوقية عملية مخصصة للغاية مع نهج فريد لكل أصل يُخصص وفقًا لاستخدامه ومكوناته الرئيسية والتهديدات الفريدة التي تواجه قابليته للاستخدام. الهدف النهائي هو زيادة توافر المعدات إلى أقصى حد مع تقليل الحاجة إلى استبدال الأصول، ومن ثَمَّ تقليل التكاليف. وهي تختلف عن إجراءات الصيانة الأخرى في أنها تعامل كل أصل بشكل مختلف اعتمادًا على احتياجاته الخاصة وأهميته للعملية الكلية وكيفية مراقبته وصيانته.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

من أين نشأت الصيانة المرتكزة على الموثوقية؟

قبل أن يفصل التخصص وسلسلة التوريد العالمية بين مصنعي المعدات ومستخدميها النهائيين. كان أولئك الذين صنعوا الأصول المادية في السابق في الغالب مَن يستخدمونها، ومن ثم لديهم فهم فطري لأجزائها المتأصلة. ومع زيادة التخصص، لم يعد مصنعو المنتجات هم المستخدمون. واحتاج عملاء الأصول المادية إلى منهجية أكثر شمولاً وإستراتيجية لفهم أجزاء آلاتهم والتعامل معها.

كان هذا صحيحًا ومهمًا بشكل خاص بالنسبة إلى صناعة الطيران التي يُنسب إليها عادةً أنها مهد الصيانة المرتكزة على الموثوقية. فمع تسارع معدل حوادث تحطم الطائرات في الستينيات، اضطرت الصناعة إلى تغيير طريقة تعاملها مع الصيانة، التي لم تكن تحدث بوتيرة كافية، لمنع تلك الحوادث الكارثية. احتاجت الصناعة إلى المساعدة على تحديد الأعطال المحتملة واضطرت إلى تغيير نهجها. ولم تعد الصيانة القائمة على الوقت، حيث تحدث التدخلات وفقًا لجدول زمني محدد، فعالةً. أثبتت بعض الدراسات أن تقليل الوقت والتكلفة المخصصة للصيانة مع التعامل معها بشكل أكثر إستراتيجية يؤدي إلى نتائج أفضل، ما يشير إلى إمكانية اتباع نهج أكثر كفاءة.

في الواقع، يأتي اسم الصيانة المرتكزة على الموثوقية من تقرير Nolan وHeap لعام 1978 لشركة United Airlines. سعى التقرير إلى تقنين العملية الجديدة لضمان سلامة أفضل للطائرات من خلال نهج جديد لصيانة المعدات. وكان تأثير هذا التقرير دائمًا لدرجة أن كل نهج للصيانة المرتكزة على الموثوقية تقريبًا يستحضر معيار JA1011 لجمعية مهندسي السيارات الذي وضعه تقرير Nolan وHeap.

الآن، انتشرت الصيانة المرتكزة على الموثوقية في كل الصناعات تقريبًا كطريقة ذكية وفعالة من حيث التكلفة لإجراء الصيانة في أثناء عملية التصنيع.

Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

كيف تعمل الصيانة المرتكزة على الموثوقية؟

تتطلب الصيانة المرتكزة على الموثوقية عدة مكونات تعمل بالتنسيق مع بعضها. وفوق كل شيء، يتطلب المصنع الذي يعمل بشكل جيد نظامًا يسجل فيه جميع العمال الدخول ويحددون الأدوات والمعدات التي يستخدمونها. وذلك حتى تفهم المؤسسة مقدار التآكل والتلف الذي تتعرض له آلاتها كنقاط بيانات مهمة يمكنها استخدامها لتحسين برنامج الصيانة المرتكزة على الموثوقية.

  1. اكتشاف الأصول: في هذه المرحلة، تحدد الشركات وتتعرف على النطاق الكامل للأصول المتاحة التي يمكن أن تشمل كل شيء موجود في الموقع أو فقط الأدوات التي تسهم في المنتجات الفعلية. 
  2. معايير التقييم: بمجرد تحديد كل الأصول، تحتاج إلى إنشاء قائمة بالمعايير التي يمكن من خلالها تقييم حالة كل أصل. تتبع بعض المؤسسات إرشادات الصناعة أو تنشئ إرشادات خاصة بها أو تستخدم مزيجًا من الاثنين.
  3. توثيق الاستخدام: هل صُمم الأصل واستُخدم على النحو المقصود، أم خُصص/عُدل ليناسب المواصفات الفريدة للمصنع؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف يؤثر ذلك في موثوقيته، وماذا سيحدث إذا تعطل؟
  4. رصد حالة الأصول: تشمل المراقبة المعتادة للأصول الفردية أو الأجزاء داخل المعدات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى الصيانة أو الاستبدال. استخدام الرصد في الوقت الفعلي يعني أنه يمكن لأي شخص في أي وقت الاستعلام عن حالة النظام أو الأداة أو العملية. والنتيجة هي تدفق مستمر للمعلومات ذات زمن الانتقال القصير التي يمكن للأطراف المصرح لها الوصول إليها في أي وقت.
  5. تحليل الأهمية: يحدد مدى أهمية كل أصل وماذا سيحدث للعملية الكلية في حالة تعطله.
  6. التتبع: بعد ذلك، تُدخل الأصول إلى نظام إدارة وتُتبع فيه، بحيث يُسجل كل أصل، وتُقنن عملية الصيانة، وتُحدد الأهمية الكامنة للأصل في العملية الكلية. ويتحقق ذلك باستخدام نظام إدارة الصيانة المحوسبة الذي يتتبع أوامر العمل وسجلات الصيانة ومخزون قطع الغيار.
  7. الكشف: هل يحتوي الأصل على مستشعرات تلقائية لتحديد سلامة وظائف نظامه؟ أم أن هناك حاجة إلى عملية تقييم جودة يدوية تحدد الوضع الحالي؟ تحتاج الشركة إلى تحليل إمكانات الكشف اليدوي والتلقائي لكل أصل، ما يجعل من الممكن تحسين طريقة تعامل الشركات مع الصيانة. 
  8. احتمالية التعطل: يجب تعيين درجة خطر متغيرة للتعطل لكل أصل التي تعتمد على المخاطر الإجمالية والأسباب المحتملة للتعطل وأي معلومات جديدة ذات صلة حول وضعه الحالي. تستخدم العديد من عمليات الصيانة المرتكزة على الموثوقية تحليل نمط التعطل وتأثيراته (FMEA) لتحديد احتمالية تعطل أي أصل مادي معين. أنشأت وزارة الدفاع (DOD) تحليل نمط التعطل وتأثيراته في الأربعينيات كأداة لتحليل العمليات من أجل تحديد حالات التعطل المحتملة في تصميم المنتجات. على سبيل المثال، من المحتمل (ولكن ليس مؤكدًا) أن المنتج الذي يتطلب عدة أنشطة صيانة يكون أكثر عرضة لخطر التعطل من منتج مشابه أُدخل إلى المصنع. ويجب أن يأخذ ذلك في الحسبان كل المعايير العامة لبرنامج الصيانة المرتكزة على الموثوقية (عمر الأصل واستخداماته وما إلى ذلك) والمعايير الفريدة الخاصة بالأصل المحدد.
  9. عواقب التعطل: من المهم معرفة ما سيحدث إذا تعطل أحد الأصول أو سبب تعطله (أي وضع التعطل) لأن ذلك له آثار في سلامة مكان العمل وتأخير الإنتاج وتأثيرات أخرى في الأعمال. إن معرفة الفرق بين الأصول الحيوية والأصول الأقل أهمية في العملية الكلية سيساعد الشركات على وضع إستراتيجية صيانة فعالة للحفاظ على تشغيل كل المعدات. 
  10. تحليل الأسباب الجذريةفي حال تعطل أحد الأصول، يجب على المهندسين تحديد سبب التعطل وتنفيذ أي مهام جديدة واستباقية تقضي على احتمالية حدوث تعطل في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد ما إذا كان الأصل المعين يتمتع بمعايير أداء عالية أم أنه معيب.

أنواع إدارة الصيانة

هناك أربعة أنواع رئيسية من برامج الصيانة التي يمكن للشركة تنفيذها.

الصيانة التفاعلية

يُعرف هذا النوع من الصيانة المكلفة أيضًا باسم الصيانة التصحيحية، وهو يعالج أعطال الأصول بعد وقوعها. إن الاستجابة للأصول بعد تعطلها أمر مكلف ويشكل عبئًا على عملية التصنيع، ويمكن تجنبه تمامًا باستخدام الصيانة المرتكزة على الموثوقية من خلال التركيز بشكل أكبر على أنواع الصيانة الأخرى.

الصيانة الوقائية

تتضمن الصيانة الوقائية إجراء أنشطة صيانة مجدولة بانتظام للمساعدة على منع الأعطال في المستقبل.ويتضمن ذلك اتخاذ إجراءات محددة قبل حدوث عطل محتمل في الأصول، مثل تنظيف المكونات أو إحكام ربطها أو تزييتها أو استبدال أجزائها. تستخدم الصيانة الوقائية أو المجدولة التعلم الآلي وتحليل البيانات التشغيلية والمراقبة التنبئية لسلامة الأصول لتحسين الصيانة وتقليل مخاطر الموثوقية. ويتحقق هذا بفضل معالجة عمال الصيانة للمشكلة المحتملة من خلال مهمة وقائية.

الصيانة التنبؤية

يستخدم نهج الصيانة الاستباقية هذا أجهزة استشعار وبيانات وإنترنت الأشياء وغيرها من وسائل المراقبة الآلية لمساعدة المهندسين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن موعد إجراء الصيانة. ومن السمات المميزة للصيانة المرتكزة على الموثوقية أنها لا تتدخل وتقدم الصيانة إلا عند الضرورة، ولهذا السبب تحظى الصيانة التنبئية، المعروفة أيضًا باسم الصيانة القائمة على الحالة، بشعبية كبيرة.

إستراتيجية التشغيل حتى التعطل

إستراتيجية صيانة تتسامح فيها الشركة مع تعطل المعدات لتجنب تكاليف الصيانة. ومن خلال السماح بحدوث عطل وظيفي، لا يكون إجراء عملية الصيانة هذه منطقيًا إلا إذا كانت تكلفة استبدال المنتجات أرخص من تكلفة الصيانة الوقائية أو الصيانة التنبئية.

فوائد عملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية

أي انقطاع في عمليات المصنع له عواقب وخيمة، بما في ذلك الإضرار بالسمعة والتكاليف المادية وتباطؤ النمو. يمنع التنفيذ الناجح لبرنامج الصيانة المرتكزة على الموثوقية حدوث حالات انقطاع مكلفة في الإنتاج الإجمالي، ما ينتج عنه العديد من الفوائد المهمة، بما في ذلك:

انخفاض تكاليف الصيانة

تعد الصيانة المرتكزة على الموثوقية أرخص من استبدال المنتجات لأنها تعطي الأولوية للأصول الأكثر أهمية وتُحسنها، وتستخدم الأتمتة والتقنية لتحل محل مهام الصيانة المكلفة، ولا تتدخل إلا عند الضرورة. وينطبق هذا عندما تكون الصيانة الوقائية في مقدمة إستراتيجية الصيانة المرتكزة على الموثوقية لتجنب الإجراءات غير الضرورية.

الأثر البيئي

مع إطلاق الشركات لمبادرات الاستدامة، فإن الحفاظ على وظائف المنتجات وتجنب الحاجة إلى استبدال الأصول قبل الأوان يعد أمرًا إيجابيًا بشكل واضح لكل من الشركات والبيئة. تتيح الصيانة المرتكزة على الموثوقية للشركات تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لديها.

زيادة موثوقية المعدات ومدة التشغيل

يضمن معالجة الأعطال المحتملة قبل أن تصبح غير قابلة للحل بقاء تلك الأصول في الخدمة، كما يطيل العمر الإجمالي للأصل. 

ارتفاع رضا العملاء

بفضل موثوقية المعدات، فإن المصنع الذي يعمل بكامل طاقته كما هو مخطط له يحافظ على استمرار سلسلة التوريد الخاصة بالشركة كما هو مخطط لها، ما يضمن التسليم للعملاء في الوقت المحدد.

تحديات عملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية

ومع ذلك، فإن تنفيذ الصيانة المرتكزة على الموثوقية لا يخلو من بعض المفاضلات. قد تواجه الشركات، التي كانت لديها عملية يدوية أكثر، صعوبة في بداية إنشاء عملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية، لذلك من الجيد معرفة ما تحتاج إلى معالجته.

التكاليف المقدمة

بالنسبة إلى الشركات التي تبدأ من الصفر، قد تتطلب الصيانة المرتكزة على الموثوقية استثمارات كبيرة في الوقت والمال والموارد. وفي بعض السيناريوهات، قد تحتاج الشركة إلى تغيير المعدات الحالية أو استبدالها بإصدارات أحدث تتضمن أجهزة استشعار أو تقنيات آلية أخرى. وقد يعني هذا تكلفة رأسمالية مقدمة، ولكن يجب أن تتوقع الشركة استرداد هذه التكاليف بمرور الوقت بفضل زيادة الكفاءة وتقليل الأعطال المكلفة.

التعقيد

الانتقال من نموذج الصيانة التفاعلية أو الوقائية إلى نموذج الصيانة المرتكزة على الموثوقية يمثل قفزة كبيرة في درجة التعقيد. فهو يتطلب استبدال التقنية، وبناء عملية شاملة، وتدريب القوى العاملة على استخدام النظام الجديد. 

صعوبات التحول

يتطلب تكييف نموذج الصيانة المرتكزة على الموثوقية مع المؤسسة إستراتيجية تشغيلية وتحويلاً ثقافيًا، وقد يحتاج بعض المديرين التنفيذيين والموظفين إلى المساعدة للتكيف مع ذلك. وقد يتطلب الأمر تدريبًا مكثفًا ودعوات من الإدارة العليا لاتخاذ إجراءات من أجل حث الجميع على تبني النهج الجديد.

لا تزال هناك أخطاء محتملة

بينما تنطوي الصيانة المرتكزة على الموثوقية على قدر كبير من الأتمتة والتقنيات، لا تزال العديد من المكونات تتطلب اتخاذ قرارات بشرية، مثل تقييم المخاطر ومتى يجب التدخل. وكما هو الحال مع القرارات البشرية الأخرى، يمكن أن تحدث أخطاء.

كيفية بناء عملية صيانة مرتكزة على الموثوقية دائمة

تتطلب الصيانة المرتكزة على الموثوقية عدة خطوات محددة، تعمل كلها بالتنسيق مع بعضها.

تقييم العملية الحالية

يتعين على المؤسسات توثيق (أو مراجعة) عملياتها الحالية، مهما كانت بسيطة، لفهم كيفية تعاملها مع الصيانة في السابق. وهذا يوضح للقيادة حجم العمل المطلوب لتحقيق الصيانة المرتكزة على الموثوقية.

جرد المعدات وتحليلها

يجب تحليل كل جهاز لفهم أجزائه وكيفية اندماج الأجهزة الفردية في المصنع الأكبر. وكجزء من ذلك، حدد الأصول التي تُعد حاسمة. لحسن الحظ، حلت البرامج الذكية، مثل نظام إدارة الصيانة المحوسبة، محل جداول البيانات والتوثيق اليدوي منذ فترة طويلة.

إنشاء فريق صيانة مرتكزة على الموثوقية ديناميكي

يتطلب فهم كيفية الحفاظ على تشغيل المعدات فريقًا متعدد التخصصات، بما في ذلك المهندسون والميكانيكيون والمبرمجون وعمال الصيانة والموظفون من الأقسام الأخرى. وكلهم يساعدون على إنشاء عملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية وتوثيقها ويظلون مشاركين في تنفيذها.

بناء نهج الصيانة المرتكزة على الموثوقية الخاص بك

باتباع إرشادات SAE JA1011، أنشئ عملية تدمج أفضل الممارسات ولكنها مخصصة لاحتياجاتك الفريدة. ستعتمد طريقة عمل عمليتك على أصولك التي تحتاج إلى ترقيات فورية، وجدول الإنتاج الخاص بك، ومئات الخطوات الأخرى التي تحدد التآكل والتلف. وكيف يمكنك الحفاظ على استمرار عملية التصنيع على أفضل وجه.

الموارد

Verdantix Green Quadrant: برامج إدارة أداء الأصول لعام 2024

حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.

IDC: القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo

تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
IBM Maximo Application Suite

قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
بناء الجسور من أجل معرفة أفضل

اكتشف كيف تستخدم شركة Sund &amp; Bælt برنامج ®Maximo من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.

طاقة موثوقة ومستدامة ومتجددة - طاقة فعالة

تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.

تقليل انبعاثات الكربون من التنقل

تحافظ هيئة النقل في لندن على تنقل الجمهور بأمان واعتمادية وموثوقية واستدامة عندما تعتمد في جهود الصيانة على برنامج IBM Maximo.