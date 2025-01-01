واليوم، تعطي معظم الشركات الأولوية للتحسين المستمر لعمليات التشغيل لتحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة واستهلاك الطاقة مع توفير الخدمات أو السلع دون انقطاع. مع ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام وقطع الغيار والمواد الخام، تضطر مجموعة من الشركات إلى إبقاء نفقاتها تحت السيطرة. كما يجب أن تلتزم هذه الشركات أيضًا بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة الوطنية والدولية ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات), مما يجعل المعلومات التكنولوجية ضرورية لتقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن، وتقليل البصمة البيئية وتحسين عمليات الاستدامة لدعم أهداف الاستدامة.
باستخدام IBM® Maximo® Application Suite ، يمكنك مراقبة عمليات التشغيل وإدارتها وصيانتها بطرق تعزز ممارسات الاستدامة عبر دورة حياة الأصل. مع هذا النظام الأساسي المتكامل لإدارة الموثوقية والموثوقية المتكاملة، يمكنك:
اتخاذ قرارات قائمة على البيانات القائمة على أساس المعلومات التي تلتقطها أجهزة الاستشعار والفنيين لإطالة العمر الافتراضي وتقليل انبعاثات الكربون.
استخدم التخطيط الاستثماري الأساسي لتقييم متى يكون من الحكمة من الناحية المالية استبدال الأصل المتقادم بآخر أكثر كفاءة.
تتبع غازات الاحتباس الحراري بفعالية والتحكم في مجموعة واسعة من الانبعاثات المستمرة والهاربة ذات الصلة.
الحفاظ على الامتثال للوائح وإدارة المعالجة من خلال عمليات السلامة المتكاملة والسلامة والبيئة (HSE).
استكشف إيبام ماكسيمو لمعرفة كيف يمكن أن تساعد بيانات إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات التحليل والذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات الأصلية.
تحسين كفاءة الطاقة من خلال تحسين كفاءة الطاقة عن طريق تحسين الأداء الأصلي والموارد الأساسية. الحد من الهدر من خلال تقليل الإصلاحات غير الضرورية والحد من نفاذ المخزون والتخزين الزائد من خلال مستودع شامل للمواد والأنشطة.
تتبع الانبعاثات المستمرة والانبعاثات الهاربة بكفاءة والتصرف بشأنها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتسريبات والانسكابات التي يلتقطها الفنيون وأجهزة الاستشعار. التعرف بسهولة على أسوأ المخالفات الأصلية من خلال عرض بيانات الانبعاثات على لوحة واحدة من لوحات المعلومات.
إجراء تحليل السبب الأساسي لتحديد سبب الانبعاثات. ربط هذه الأسباب بالإجراءات التصحيحية، العنوان المشاكل المباشرة والكامنة على حد سواء، ومنع وقوع حوادث مستقبلية.
التقاط المتطلبات التنظيمية المرتبطة بأنشطة الامتثال وأحداث الانبعاثات تلقائيًا. يسمح لك ذلك بمراقبة بيانات الانبعاثات الملتقطة مقابل موافقات التصاريح.
يمكنك الوصول إلى أهداف الاستدامة من خلال تحسين عملياتك من خلال تحسين العمليات من خلال تحسين عملياتك وإطالة العمر الافتراضي عن بعد من خلال التنبؤ بالعمليات من خلال التنبؤ بالذكاء الاصطناعي.
تحسين الصيانة الصيانة الاستراتيجية الاستراتيجية المتعلقة بالانبعاثات وتعزيز التعاون متعدد الوظائف بين موظفي البيئة والموظفين التشغيليين.
استخدمت شركة Sund & Bælt أساليب أكثر استدامة وذكاءً لإطالة عمر الجسر بمقدار 100 عام وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 750,000 طن.
أنشأت شركة VPI استراتيجية للتحول إلى عالم أكثر اخضراراً. تعرف كيف وجدت VPI الطريق إلى صافي صفري IBM Maximo Application Suite.
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يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات الفحص السلسة والآلية الأصلية، التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.
تمكين فرق العمليات والجودة وفرق الجودة وفرق الصيانة من خلال مراقبة الأصول بعد السلامة والأصل الصيانة والتنبيد التي يقودها الذكاء الاصطناعي.
مدة التشغيل التشغيل التشغيلية الأكبر والأكثر كفاءة مع العمليات الصيانة الاستراتيجية التي تستخدم الأتمتة والتنقل وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي.
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