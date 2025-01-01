الاستدامة في إدارة الأصول باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite
يبث الاستدثامة في إدارة الأصول الخاصة بك من خلال تسخير ®قوة البيانات والذكاء الاصطناعي مع IBM Maximo Application Suite
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رسم توضيحي بياني يمثل الاستدامة إدارة الأصول مع IBM Maximo Application Suite
قم بتفعيل الاستدامة لدعم أرباحك النهائية 

واليوم، تعطي معظم الشركات الأولوية للتحسين المستمر لعمليات التشغيل لتحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة واستهلاك الطاقة مع توفير الخدمات أو السلع دون انقطاع. مع ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام وقطع الغيار والمواد الخام، تضطر مجموعة من الشركات إلى إبقاء نفقاتها تحت السيطرة. كما يجب أن تلتزم هذه الشركات أيضًا بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة الوطنية والدولية ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات), مما يجعل المعلومات التكنولوجية ضرورية لتقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن، وتقليل البصمة البيئية وتحسين عمليات الاستدامة لدعم أهداف الاستدامة.

باستخدام IBM® Maximo® Application Suite ، يمكنك مراقبة عمليات التشغيل وإدارتها وصيانتها بطرق تعزز ممارسات الاستدامة عبر دورة حياة الأصل. مع هذا النظام الأساسي المتكامل لإدارة الموثوقية والموثوقية المتكاملة، يمكنك:

  • اتخاذ قرارات قائمة على البيانات القائمة على أساس المعلومات التي تلتقطها أجهزة الاستشعار والفنيين لإطالة العمر الافتراضي وتقليل انبعاثات الكربون.

  • استخدم التخطيط الاستثماري الأساسي لتقييم متى يكون من الحكمة من الناحية المالية استبدال الأصل المتقادم بآخر أكثر كفاءة. 

  • تتبع غازات الاحتباس الحراري بفعالية والتحكم في مجموعة واسعة من الانبعاثات المستمرة والهاربة ذات الصلة.

  • الحفاظ على الامتثال للوائح وإدارة المعالجة من خلال عمليات السلامة المتكاملة والسلامة والبيئة (HSE).
قم بجولة في ibm maximo

استكشف إيبام ماكسيمو لمعرفة كيف يمكن أن تساعد بيانات إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات التحليل والذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات الأصلية.

انظر ورقة عمليات الاستدامة الذكية تعرف على كيفية التقاط الطاقة المتجددة والموثوقية الأصلية اقرأ تقرير شركة IDC عن حالة الاستدامة في إدارة الأصول
اقرأ تقرير حالة جاهزية نظام الاستدامة لمعرفة كيف يمكنك تحسين الأصل وتسريع عملية الاستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي
المزايا الميزة الرئيسية IBM Maximo Application Suite للاستدامة
تقليل تكاليف الطاقة والهدر

تحسين كفاءة الطاقة من خلال تحسين كفاءة الطاقة عن طريق تحسين الأداء الأصلي والموارد الأساسية. الحد من الهدر من خلال تقليل الإصلاحات غير الضرورية والحد من نفاذ المخزون والتخزين الزائد من خلال مستودع شامل للمواد والأنشطة.

 شاهد كيف تقوم شركة IBM وشركة Esri برسم خريطة لمستقبل أكثر استدامة
إدارة الانبعاثات التشغيلية 

تتبع الانبعاثات المستمرة والانبعاثات الهاربة بكفاءة والتصرف بشأنها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتسريبات والانسكابات التي يلتقطها الفنيون وأجهزة الاستشعار. التعرف بسهولة على أسوأ المخالفات الأصلية من خلال عرض بيانات الانبعاثات على لوحة واحدة من لوحات المعلومات.

 شاهد كيف يمكنك التقاط الانبعاثات التشغيلية وإدارتها بفعالية
التخفيف من أحداث الانبعاثات المستقبلية 

إجراء تحليل السبب الأساسي لتحديد سبب الانبعاثات. ربط هذه الأسباب بالإجراءات التصحيحية، العنوان المشاكل المباشرة والكامنة على حد سواء، ومنع وقوع حوادث مستقبلية.
تبسيط إدارة الامتثال 

التقاط المتطلبات التنظيمية المرتبطة بأنشطة الامتثال وأحداث الانبعاثات تلقائيًا. يسمح لك ذلك بمراقبة بيانات الانبعاثات الملتقطة مقابل موافقات التصاريح.
تقليل البصمة الكربونية إلى الحد الأدنى 

يمكنك الوصول إلى أهداف الاستدامة من خلال تحسين عملياتك من خلال تحسين العمليات من خلال تحسين عملياتك وإطالة العمر الافتراضي عن بعد من خلال التنبؤ بالعمليات من خلال التنبؤ بالذكاء الاصطناعي.

 تعرف على كيفية استخدام سبيندروبس ®ماكسيمو لخفض الأثر البيئي
ربط الانبعاثات مع إدارة العمل 

تحسين الصيانة الصيانة الاستراتيجية الاستراتيجية المتعلقة بالانبعاثات وتعزيز التعاون متعدد الوظائف بين موظفي البيئة والموظفين التشغيليين.

هل تحتاج إلى الاستدامة الاستراتيجية؟

استشارات الاستدامة

IBMيمكن لخدمات استشارات الاستدامة أن تساعدك في إنشاء استراتيجية استشارية للبيانات لضمان توافقها مع جدول أعمال الاستدامة الخاص بك. 

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دراسات الحالة
سوند وبايلت

استخدمت شركة Sund &amp; Bælt أساليب أكثر استدامة وذكاءً لإطالة عمر الجسر بمقدار 100 عام وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 750,000 طن.

في بي آي

أنشأت شركة VPI استراتيجية للتحول إلى عالم أكثر اخضراراً. تعرف كيف وجدت VPI الطريق إلى صافي صفري IBM Maximo Application Suite.

شركة IBM العالمية للعقارات

خفضت شركة IBM العالمية للعقارات تكاليف إعداد تقارير الاستدامة بنسبة 30% من خلال استبدال أدوات متعددة بمنصة واحدة مؤتمتة.

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حالة الاستخدام ذات الصلة التفتيش الأصلي

يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات الفحص السلسة والآلية الأصلية، التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.

إدارة أداء الأصول

تمكين فرق العمليات والجودة وفرق الجودة وفرق الصيانة من خلال مراقبة الأصول بعد السلامة والأصل الصيانة والتنبيد التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

 إدارة الصيانة

مدة التشغيل التشغيل التشغيلية الأكبر والأكثر كفاءة مع العمليات الصيانة الاستراتيجية التي تستخدم الأتمتة والتنقل وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي.
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