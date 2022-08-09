الصيانة المخطط لها مقابل الصيانة غير المخطط لها وتأثيرهما في استراتيجيات تخزين قطع الغيار

قبل عدة سنوات في مصنع كيميائي، قام فني الصيانة بإصلاح مضخة على نحو متسرع. لم يكن الجزء المطلوب للإصلاح متاحًا؛ لذلك أجرى الفني الصيانة غير المخطط لها باستخدام جزء آخر مشابه في المظهر. لكن مواد الصنع لم تكن مناسبة لاستخدام المضخة، فانفجر غلاف المضخة وتسرَّب زيت بدرجة حرارة 1,300 إلى الجو.
لحسن الحظ، تمكَّن المصنع الكيميائي من الحد من الأضرار البيئية، ولم يكن هناك أحد في المنطقة المجاورة عندما وقع الفشل المهدد للحياة. لكن الحادث كان بمثابة إنذار خطير. لم يكن بإمكان المصنع الاكتفاء بأن يأمل في توفُّر القطع الصحيحة. وكان بحاجة إلى استراتيجية فعَّالة للمحافظة على مخزون الصيانة والإصلاح.
غالبًا ما يشعر فنيّو الصيانة بضغوط هائلة لإعادة الإنتاج للعمل بعد توقف العمليات. للأسف، يمكن أن يؤدي هذا العبء إلى اتخاذ اختصارات ضارة لإكمال الإصلاحات الطارئة. رغم أن المخاطر المرتبطة بالأعطال غالبًا ما تكون مالية، فإن سوء إدارة مخزون الصيانة يمكن أن يتسبب أيضًا في مخاطر بيئية وأخرى تتعلق بالسلامة.
يمكن التعبير عن فعالية الصيانة كنسبة بين الصيانة المخطط لها والصيانة الناتجة عن الأعطال. تتكوَّن الصيانة المخطط لها من جميع الأنشطة المخطط لها والمجدولة (مثل الصيانة الوقائية (PM) والصيانة التنبؤية (PdM) والصيانة التصحيحية وغيرها)، بينما تشمل صيانة الأعطال الأعمال الطارئة والأعمال التفاعلية وأعمال الإصلاح الفوري غير المخطط لها والتي تتطلب استجابة عاجلة. الهدف الجيد يتَّبع قاعدة 20/80: 80% صيانة مخططًا لها و20% صيانة أعطال.
يشير مخزون MRO إلى الإمدادات الحيوية وقطع الغيار والمواد الأخرى اللازمة للصيانة الروتينية والإصلاح والعمليات التشغيلية. إذا كنت بصدد تحسين مخزون MRO، فستحتاج إلى تحديد بعض الأمور قبل النظر في التأثير العام لقدرات فريق الصيانة على التخطيط. هل يتوفر ما يلي في أداة تحسين المخزون الخاصة بك:
من المهم معرفة مدى أهمية كل قطعة قبل تطبيق خوارزميات التنبؤ ونماذج التكلفة. الأدوات المصممة لقطاعات التصنيع والخدمات والتجزئة تعتمد في خوارزميات التنبؤ على بيانات الشراء والمبيعات بدلًا من بيانات الأصول وأوامر العمل. هذه الخوارزميات لا تأخذ في الحسبان درجة الأهمية ومخاطر الأعمال المرتبطة بها، وهو أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيات تخزين مخزون MRO. أعجبني هذا التشبيه: إذا نفد الخبز من متجر البقالة، فإن الأعمال بالكاد تتأثر، ولا يتوقف المتجر عن العمل. ومع ذلك، في معظم الصناعات، قد يؤدي نقص بعض القطع إلى إطالة مدة التوقف أو حتى إغلاق العمليات بالكامل.
إذا كنت تخطِّط وتجدول 80% من أنشطة الصيانة بفعَّالية، يجب طلب قطع الغيار المخطط لها وإتاحتها في الوقت المحدد للتوريد. يوفر التخطيط السليم إشارة واضحة للطلب على قطع الغيار، ما يُلغي الحاجة إلى تخزينها لأعمال الصيانة المخطط لها. وبالتالي، يقلل التخطيط من الحاجة إلى تخزين قطع الغيار وإدارتها وصيانتها. بناءً على ذلك، يجب عليك تخزين كمية كافية من القطع لتغطية 20% من الأعمال غير المخطط لها.
من المهم متابعة مشتريات قطع الغيار مقارنةً بالصيانة المخطط لها وغير المخطط لها. بالإضافة إلى تحقيق نسبة 80% من الأعمال المخطط لها، يجب على الشركات النظر فيما إذا كانت فترة الجدولة تغطي بشكل كافٍ وقت التوريد من المورِّدين. إذا لم يكن بالإمكان تسليم القطع في الوقت المناسب، فقد تضطر فِرق الصيانة لاستخدام المخزون الاحتياطي لاستمرار العمليات. عندما ينفد المخزون الاحتياطي للصيانة المخطط لها، تتعرض العمليات للمخاطر عند حدوث حالة طارئة. غالبًا ما يؤدي نفاد المخزون إلى زيادة مستويات التخزين، ما يشكِّل تأثيرًا متسلسلًا يزيد ميزانيات الصيانة، ويقلل هوامش الربح، ويزيد الحاجة إلى المساحة، ويؤدي إلى فائض. فالفائض اليوم قد يصبح هدرًا محتملًا غدًا.
من المهم أن يُتاح للمخططين الوصول إلى أداة تحسين المخزون التي تحسب الوقت الإجمالي للتوريد (بما في ذلك الوقت من تقديم الطلب حتى الطلب الفعلي، والمتوسط المرجَّح لوقت المورِّد، ووقت التسليم). إن إمكانية رؤية إجمالي وقت التوريد تمنح المخطِّطين القدرة على تنفيذ الصيانة المخطط لها بالكامل وضمان توفُّر القطع المناسبة ضمن نافذة وقت التوريد. إذا لم يكن التخطيط فعَّالًا، فسينتهي بك الأمر بالاحتفاظ بمخزون أكبر لفترات أطول، حتى مع استخدام أداة تحسين المخزون. ستعمل خوارزميات التنبؤ على تعديل استراتيجيات التخزين لتشمل جميع الاستهلاكات (المخطط لها وغير المخطط لها) بدلًا من التخطيط والشراء حسب الحاجة والحفاظ على مستويات المخزون المناسبة لتغطية 20% من الأعمال غير المخطط لها. مع مرور الوقت، تؤدي هذه الممارسة إلى زيادة المخزون المهمل والفائض غير القابل للاستخدام.
الحفاظ على فعالية تخطيط الصيانة من خلال فهم إجمالي وقت التوريد للقطع المطلوبة. الحفاظ على تحسين المخزون من خلال تخزين القطع اللازمة للأعمال الطارئة وغير المخطط لها. البحث عن أداة لتحسين المخزون مصممة لتلبية المتطلبات الفريدة لأنشطة الصيانة، وستتمكن من وضع المقاييس المناسبة لضمان النجاح.
بالشراكة مع Oracle وAccelalpha، نستكشف كيف تُمكّن نماذج تشغيل سلسلة التوريد القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل والمستندة إلى السحابة من الأتمتة، وتعزيز الكفاءة، وتسريع الابتكار.
اقرأ آراء الرؤساء التنفيذيين بشأن الاستدامة وكيفية دمجها في أعمالهم
شاهد كيف يمكِّن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادةَ سلاسل التوريد من مواجهة أصعب التحديات اليوم.
بسّط إدارة التطبيقات واحصل على رؤى يولّدها الذكاء الاصطناعي يمكنك اتخاذ قرارات بناءً عليها باستخدام IBM Concert®، وهي منصّة أتمتة تقنية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استخدم حلول سلسلة التوريد الخاصة ب IBM للتخفيف من الاضطرابات وبناء مبادرات مرنة ومستدامة.
يمكنك بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خدمات استشارات سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.