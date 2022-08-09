الصيانة المخطط لها مقابل الصيانة غير المخطط لها وتأثيرهما في استراتيجيات تخزين قطع الغيار

إذا كنت تخطِّط وتجدول 80% من أنشطة الصيانة بفعَّالية، يجب طلب قطع الغيار المخطط لها وإتاحتها في الوقت المحدد للتوريد. يوفر التخطيط السليم إشارة واضحة للطلب على قطع الغيار، ما يُلغي الحاجة إلى تخزينها لأعمال الصيانة المخطط لها. وبالتالي، يقلل التخطيط من الحاجة إلى تخزين قطع الغيار وإدارتها وصيانتها. بناءً على ذلك، يجب عليك تخزين كمية كافية من القطع لتغطية 20% من الأعمال غير المخطط لها.

من المهم متابعة مشتريات قطع الغيار مقارنةً بالصيانة المخطط لها وغير المخطط لها. بالإضافة إلى تحقيق نسبة 80% من الأعمال المخطط لها، يجب على الشركات النظر فيما إذا كانت فترة الجدولة تغطي بشكل كافٍ وقت التوريد من المورِّدين. إذا لم يكن بالإمكان تسليم القطع في الوقت المناسب، فقد تضطر فِرق الصيانة لاستخدام المخزون الاحتياطي لاستمرار العمليات. عندما ينفد المخزون الاحتياطي للصيانة المخطط لها، تتعرض العمليات للمخاطر عند حدوث حالة طارئة. غالبًا ما يؤدي نفاد المخزون إلى زيادة مستويات التخزين، ما يشكِّل تأثيرًا متسلسلًا يزيد ميزانيات الصيانة، ويقلل هوامش الربح، ويزيد الحاجة إلى المساحة، ويؤدي إلى فائض. فالفائض اليوم قد يصبح هدرًا محتملًا غدًا.

من المهم أن يُتاح للمخططين الوصول إلى أداة تحسين المخزون التي تحسب الوقت الإجمالي للتوريد (بما في ذلك الوقت من تقديم الطلب حتى الطلب الفعلي، والمتوسط المرجَّح لوقت المورِّد، ووقت التسليم). إن إمكانية رؤية إجمالي وقت التوريد تمنح المخطِّطين القدرة على تنفيذ الصيانة المخطط لها بالكامل وضمان توفُّر القطع المناسبة ضمن نافذة وقت التوريد. إذا لم يكن التخطيط فعَّالًا، فسينتهي بك الأمر بالاحتفاظ بمخزون أكبر لفترات أطول، حتى مع استخدام أداة تحسين المخزون. ستعمل خوارزميات التنبؤ على تعديل استراتيجيات التخزين لتشمل جميع الاستهلاكات (المخطط لها وغير المخطط لها) بدلًا من التخطيط والشراء حسب الحاجة والحفاظ على مستويات المخزون المناسبة لتغطية 20% من الأعمال غير المخطط لها. مع مرور الوقت، تؤدي هذه الممارسة إلى زيادة المخزون المهمل والفائض غير القابل للاستخدام.

الحفاظ على فعالية تخطيط الصيانة من خلال فهم إجمالي وقت التوريد للقطع المطلوبة. الحفاظ على تحسين المخزون من خلال تخزين القطع اللازمة للأعمال الطارئة وغير المخطط لها. البحث عن أداة لتحسين المخزون مصممة لتلبية المتطلبات الفريدة لأنشطة الصيانة، وستتمكن من وضع المقاييس المناسبة لضمان النجاح.