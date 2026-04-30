ويُعد نظام LOTO أحد العناصر الأساسية في مجال البيئة والصحة والسلامة (EHS). فهو يركز على حماية السلامة والبيئة في بيئات متنوعة، مثل مواقع العمل والمجتمعات والأماكن العامة.

في معظم المؤسسات، ينفذ فنيو الصيانة إجراءات LOTO ضمن أعمال الصيانة الروتينية قبل صيانة المعدات. وتتنوع إجراءات LOTO بين مهام بسيطة، مثل فصل الدوائر الكهربائية، وإجراءات أكثر تعقيدًا، مثل تفريغ الطاقة المخزنة في الأنظمة الهيدروليكية والهوائية.

يشير مصطلح "القفل/وضع البطاقات التحذيرية" إلى ممارستين متكاملتين: "القفل" و"وضع البطاقات التحذيرية":

القفل: وهو تثبيت أقفال مادية - غالبًا أقفال معلقة - على أجهزة عزل الطاقة مثل قواطع الدوائر الكهربائية، والصمامات، ومفاتيح الفصل، لضمان فصل مصدر الطاقة وعدم إعادة تشغيله.

وهو تثبيت أقفال مادية - غالبًا أقفال معلقة - على أجهزة عزل الطاقة مثل قواطع الدوائر الكهربائية، والصمامات، ومفاتيح الفصل، لضمان فصل مصدر الطاقة وعدم إعادة تشغيله. وضع البطاقات التحذيرية: ويتمثل في تثبيت بطاقات تحذيرية تُشير إلى أنه يُحظر تشغيل الجهاز أو المُعدة حتى تتم إزالة البطاقة.

تعتمد المؤسسات على إجراءات LOTO في جميع الأعمال التي يتعامل فيها الفنيون مع مصادر الطاقة الخطرة في أثناء عمليات التشغيل المعتادة، مثل الصيانة والتنظيف وتغيير الأدوات. يقصد بمصدر الطاقة الخطرة أي شكل من أشكال الطاقة الذي قد يؤدي، إذا تم إطلاقه أو تشغيله بصورة غير متوقعة، إلى إصابة العاملين أو وفاتهم أو إتلاف المعدات. وتشمل مصادر الطاقة الخطرة الطاقة الكهربائية والطاقة الميكانيكية والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهوائية والطاقة الحرارية والطاقة الكيميائية وطاقة الجاذبية والإشعاع.

وبحسب تقرير حديث، بلغت قيمة السوق العالمية لمعدات LOTO نحو 260 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتراوح بين 5% و7% خلال السنوات السبع المقبلة.1 كما تُقدّر إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA) أن إجراءات LOTO تمنع سنويًا نحو 120 حالة وفاة و50000 إصابة في الولايات المتحدة وحدها.2

في الولايات المتحدة، تنظم إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) جميع برامج LOTO من خلال معيار التحكم في الطاقة الخطرة (‎29 CFR 1910.147). ويحدد معيار OSHA جميع متطلبات برامج التحكم في الطاقة، بما في ذلك: تدريب العاملين على إجراءات السلامة، وإجراءات القفل ووضع البطاقات التحذيرية، وعمليات التفتيش الدورية. ورغم أن بعض لوائح OSHA تسمح باستخدام البطاقات التحذيرية وحدها (من دون استخدام الأقفال)، فإن إطار العمل الخاص بمعيار OSHA يعطي الأولوية لإجراءات القفل لأنها توفر حاجزًا ماديًا يمنع إعادة تشغيل الأجهزة.