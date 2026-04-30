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إدارة الأصول

ما المقصود بنظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية (LOTO)؟

By Mesh Flinders , Ian Smalley
تاريخ النشر 30 أبريل 2026

تعريف نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية (LOTO)

القفل ووضع البطاقات التحذيرية (LOTO) هو إجراء للسلامة تعتمد عليه المؤسسات لضمان إيقاف المعدات الخطرة وعزلها بأمان قبل إجراء أعمال الإصلاح أو الصيانة.

ويُعد نظام LOTO أحد العناصر الأساسية في مجال البيئة والصحة والسلامة (EHS). فهو يركز على حماية السلامة والبيئة في بيئات متنوعة، مثل مواقع العمل والمجتمعات والأماكن العامة.

في معظم المؤسسات، ينفذ فنيو الصيانة إجراءات LOTO ضمن أعمال الصيانة الروتينية قبل صيانة المعدات. وتتنوع إجراءات LOTO بين مهام بسيطة، مثل فصل الدوائر الكهربائية، وإجراءات أكثر تعقيدًا، مثل تفريغ الطاقة المخزنة في الأنظمة الهيدروليكية والهوائية.

يشير مصطلح "القفل/وضع البطاقات التحذيرية" إلى ممارستين متكاملتين: "القفل" و"وضع البطاقات التحذيرية":

  • القفل: وهو تثبيت أقفال مادية - غالبًا أقفال معلقة - على أجهزة عزل الطاقة مثل قواطع الدوائر الكهربائية، والصمامات، ومفاتيح الفصل، لضمان فصل مصدر الطاقة وعدم إعادة تشغيله.
  • وضع البطاقات التحذيرية: ويتمثل في تثبيت بطاقات تحذيرية تُشير إلى أنه يُحظر تشغيل الجهاز أو المُعدة حتى تتم إزالة البطاقة.

تعتمد المؤسسات على إجراءات LOTO في جميع الأعمال التي يتعامل فيها الفنيون مع مصادر الطاقة الخطرة في أثناء عمليات التشغيل المعتادة، مثل الصيانة والتنظيف وتغيير الأدوات. يقصد بمصدر الطاقة الخطرة أي شكل من أشكال الطاقة الذي قد يؤدي، إذا تم إطلاقه أو تشغيله بصورة غير متوقعة، إلى إصابة العاملين أو وفاتهم أو إتلاف المعدات. وتشمل مصادر الطاقة الخطرة الطاقة الكهربائية والطاقة الميكانيكية والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهوائية والطاقة الحرارية والطاقة الكيميائية وطاقة الجاذبية والإشعاع.

وبحسب تقرير حديث، بلغت قيمة السوق العالمية لمعدات LOTO نحو 260 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتراوح بين 5% و7% خلال السنوات السبع المقبلة.1 كما تُقدّر إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA) أن إجراءات LOTO تمنع سنويًا نحو 120 حالة وفاة و50000 إصابة في الولايات المتحدة وحدها.2

في الولايات المتحدة، تنظم إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) جميع برامج LOTO من خلال معيار التحكم في الطاقة الخطرة (‎29 CFR 1910.147). ويحدد معيار OSHA جميع متطلبات برامج التحكم في الطاقة، بما في ذلك: تدريب العاملين على إجراءات السلامة، وإجراءات القفل ووضع البطاقات التحذيرية، وعمليات التفتيش الدورية. ورغم أن بعض لوائح OSHA تسمح باستخدام البطاقات التحذيرية وحدها (من دون استخدام الأقفال)، فإن إطار العمل الخاص بمعيار OSHA يعطي الأولوية لإجراءات القفل لأنها توفر حاجزًا ماديًا يمنع إعادة تشغيل الأجهزة.

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كيف يعمل نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية؟

يتكون نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية (LOTO) من سبع خطوات للتحكم في الطاقة يمكن تعديلها بما يتناسب مع طبيعة الأصول أو الأنظمة المختلفة. فيما يأتي نظرة فاحصة على كل خطوة في العملية.

1. التحضير

قبل بدء عملية إيقاف التشغيل، يقوم العاملون المخولون بتحديد جميع مصادر الطاقة الخطرة الموجودة في المُعدة. تتضمن هذه الخطوة تحديد مصادر الطاقة الأساسية والثانوية، بما في ذلك:

  • المعدات الكهربائية وقواطع الدائرة
  • المعدات الميكانيكية ذات الأجزاء المتحركة
  • الأنظمة الهيدروليكية والهوائية
  • مصادر الطاقة الحرارية أو الكيميائية

وخلال مرحلة الإعداد، يحدد المهندسون والفنيون المخاطر المرتبطة بكل مصدر للطاقة ويتعرفون عليها لضمان تحقيق العزل الكامل للطاقة قبل بدء أعمال الإصلاح. 

2. إيقاف التشغيل

بعد تحديد جميع مصادر الطاقة المتأثرة وعزلها، يقوم العاملون بوضع المُعدة في حالة آمنة باستخدام وسائل التشغيل المعتادة، مثل: أزرار التشغيل والإيقاف ولوحات التحكم.

وعند تنفيذ هذه الخطوة بصورة صحيحة، فإنها تضمن عدم مواجهة العمال لعملية تشغيل غير متوقعة لاحقة في العملية قد تعرِّض سلامتهم للخطر.

3. العزل

تضمن المرحلة الثالثة تشغيل جميع أجهزة عزل الطاقة ذات الصلة بصورة صحيحة، مثل: مفاتيح الفصل والصمامات والصفائح العمياء المستخدمة في أنظمة الأنابيب. الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء حاجز مادي يفصل المعدات عن جميع مصادر الطاقة المحتملة.

4. التطبيق

تتضمن مرحلة تطبيق الأقفال قيام العاملين المصرح لهم بتثبيت أقفالهم الخاصة على نقاط عزل الطاقة، بما يعزز سلامتهم الشخصية. وفي بيئات العمل التي تضم عدة عاملين، تسمح لوائح LOTO باستخدام مشابك الأقفال متعددة الفتحات وصناديق الأقفال لتطبيق إجراءات القفل الجماعي. وتتيح هذه الأدوات استخدام عدة أقفال على نقطة عزل واحدة للمعدات ومصادر الطاقة.

وخلال هذه المرحلة، يثبِّت العاملون أيضًا البطاقات التحذيرية على الأقفال، لإبلاغ الجميع بوضوح بضرورة عدم تشغيل المعدات إلى أن تتم إزالة البطاقة.

5. التحرير

تُعد مرحلة تحرير الطاقة المخزنة، والمعروفة أيضًا باسم مرحلة "التخلص من الطاقة المخزنة"، من أهم مراحل نظام LOTO، إذ تضمن عدم بقاء أي طاقة داخل المعدات قبل بدء أعمال الصيانة. وقد يؤدي عدم التخلص الكامل من الطاقة المتبقية داخل الأنظمة والمعدات إلى وقوع إصابات أو وفيات في البيئات الصناعية.

وفي بعض المؤسسات، ترتبط هذه المرحلة بممارسات إدارة سلامة العمليات (PSM)، وهي منهجية مؤسسية شاملة تهدف إلى تمكين العاملين من التعامل الآمن مع المواد الكيميائية الخطرة.

تتضمن الخطوة الخامسة عادةً ما يأتي:

  • تنفيس الضغط من الخطوط الهوائية أو الهيدروليكية لضمان عدم بقاء هواء أو سوائل مضغوطة داخل النظام
  • تفريغ المكثفات في المعدات الكهربائية لإزالة الطاقة المتبقية
  • ترك المكونات الساخنة حتى تبرد لتجنب تعرض العاملين للحروق

6. التحقق

في الخطوة السادسة، يجري أحد العاملين المصرح لهم فحصًا دقيقًا للتأكد من أن النظام أصبح معزولاً تمامًا عن جميع مصادر الطاقة، وأنه يمكن البدء بأعمال الصيانة بأمان.

وغالبًا ما تتضمن هذه الخطوة محاولة تشغيل الجهاز أو المُعدة عدة مرات للتأكد من استحالة إعادة تنشيطها بصورة غير متوقعة في أثناء أعمال الإصلاح.

7. إعادة التنشيط

عندما ينهي فنيو الصيانة عملهم، يمكن إعادة تنشيط النظام أو المُعدة المتأثرة وإعادة تشغيلها.

ويقوم العاملون المصرح لهم بإزالة جميع الأقفال والبطاقات التحذيرية، والتأكد من ابتعاد جميع العاملين عن المعدات، ثم إعادة تشغيل النظام وإعادته إلى الخدمة بأمان.

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فائدة تطبيق برنامج القفل/وضع البطاقات التحذيرية

تساعد إجراءات القفل/وضع البطاقات التحذيرية (LOTO) المؤسسات على تحقيق تحسينات ملموسة في السلامة التشغيلية والامتثال التنظيمي وغيرها من الجوانب. وفيما يأتي نظرة فاحصة على أبرز فوائدها على مستوى المؤسسة.

  • الحد من الإصابات والوفيات في مكان العمل: تساعد برامج LOTO على الحد من إصابات العاملين ووفياتهم الناتجة عن التشغيل غير المتوقع للمعدات أو الانبعاث المفاجئ للطاقة الخطرة في أثناء أعمال الصيانة. كما تمكّن فرق الصيانة من تطبيق تدابير السلامة التي تقضي على مصادر الخطر من أساسها، أينما كانت الطاقة المخزنة محتجزة داخل نظام أو جهاز.
  • تحسين الامتثال للمتطلبات التنظيمية: يساعد تطبيق إجراءات LOTO بصورة صحيحة على المعدات في تمكين المؤسسات من الامتثال لمعايير OSHA، ومتطلبات مدونة اللوائح الفيدرالية (CFR)، وأطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) التي تنظم تشغيل المعدات والأنظمة. كما تضمن إجراءات LOTO تجنب العقوبات الناتجة عن عدم الامتثال، وتساعد على حماية العاملين من مخاطر المواد الخطرة.
  • زيادة توحيد إجراءات العمل: تساعد برامج التحكم الفعالة في الطاقة، التي تُعد أحد المكونات الأساسية لإطار عمل LOTO المصمم جيدًا، على تقليل التباين في أساليب أداء العاملين لمهامهم. ومع التدريب المناسب، يساعد نظام LOTO العاملين على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم بصورة أفضل والالتزام الصارم بإجراءات السلامة. فعلى سبيل المثال، يضمن نظام LOTO أن يقتصر تنفيذ إجراءات القفل/وضع البطاقات التحذيرية على العاملين المصرح لهم فقط، كما يضمن أن يكون جميع العاملين المتأثرين على دراية واضحة بوجود هذه الإجراءات مطبقة على المُعدة.
  • تعزيز الانضباط التشغيلي: يساعد نظام LOTO على تعزيز الممارسات التشغيلية المعتمدة، مثل إجراءات إيقاف التشغيل، وعزل مصادر الطاقة، والتحقق من حالة تشغيل المعدات. كما يقلل من اعتماد المؤسسات على الحلول المؤقتة غير الرسمية وغير الآمنة التي قد تؤدي إلى ظروف عمل خطرة. ويستبدل هذه الممارسات بإجراءات حديثة، ومتوافقة مع اللوائح، وراسخة في التطبيق. 
  • إطالة العمر التشغيلي للأصول: على الرغم من أن نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية يُعد في المقام الأول إجراءً لحماية العاملين، فإنه يوفر أيضًا فوائد كبيرة من منظور إدارة الأصول. فيساعد نظام LOTO على الحفاظ على سلامة الأصول وإطالة عمرها التشغيلي للأصل من خلال فرض تطبيق منضبط لإجراءات عزل الطاقة ومنع إعادة تنشيط المعدات بصورة غير متوقعة، وهما عاملان قد يتسببان في تلف الأصول وتقصير عمرها التشغيلي. كما تسهم برامج LOTO الحديثة في تقليل الإجهاد الميكانيكي، والأعطال الكهربائية، والأضرار الناتجة عن العمليات التشغيلية، والتي تؤدي إلى تدهور حالة الأصول بمرور الوقت.

حالات استخدام نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية

يُستخدم نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية (LOTO) في مجموعة واسعة من الصناعات وبيئات العمل، في أي مكان قد يتعامل فيه العاملون مع مصادر طاقة خطرة يمكن أن تظل مخزنة داخل الأنظمة أو المعدات.

وفيما يأتي بعض حالات استخدامه الأكثر شيوعًا.

التصنيع الصناعي

في بيئات التصنيع الصناعي، يساعد نظام LOTO على تحسين ممارسات الصيانة التي تدعم خطوط الإنتاج والروبوتات الصناعية والآلات الثقيلة.

ويرتبط تطبيق LOTO في المنشآت الصناعية ارتباطًا وثيقًا بأمن تقنيات التشغيل (OT)، وهو مجموعة من الممارسات والتقنيات المصممة لحماية الأنظمة التي تدير العمليات الصناعية. وتتطلب مهام تقنيات التشغيل الشائعة، مثل تغيير الأدوات، والتنظيف، والإصلاحات، عزلاً كاملاً لمصادر الطاقة ومنع إعادة تنشيط المعدات بصورة غير متوقعة، بما يضمن سلامة العاملين.
مرافق الخدمات

يعتمد قطاع مرافق الخدمات على إجراءات LOTO لمساعدة الفنيين على إجراء أعمال الصيانة للمعدات الكهربائية، مثل: لوحات التوزيع الكهربائية والمحولات الكهربائية وقواطع الدوائر الكهربائية.

ويتطلب هذا النوع من الأعمال الالتزام الصارم بإجراءات القفل الصحيحة لتجنب تعريض العاملين للمخاطر الجسيمة الناجمة عن مصادر الطاقة الكهربائية.
الأنظمة الهيدروليكية والهوائية

الأنظمة الهيدروليكية والهوائية هي من أكثر أنواع أنظمة نقل القدرة بالمائع شيوعًا، حيث تستخدم الموائع المضغوطة لتشغيل الآلات وإنجاز الأعمال الميكانيكية. وتستخدم الأنظمة الهيدروليكية السوائل، بينما تستخدم الأنظمة الهوائية الغازات.

وتساعد إجراءات LOTO على منع إطلاق الطاقة المخزنة داخل الأنظمة الهيدروليكية والهوائية من خلال ضمان خلوها تمامًا من الضغط قبل أن يبدأ العاملون أعمال الصيانة عليها.
المعدات الثقيلة

تحتوي المعدات الثقيلة، وهي الآلات المتنقلة الكبيرة وعالية القدرة التي تُستخدم غالبًا في مواقع الإنشاءات، على مصادر طاقة خطرة يجب عزلها بالكامل قبل إجراء أعمال الصيانة أو الخدمة.

ويساعد نظام LOTO على ضمان أن تكون هذه المعدات آمنة، وألا تبدأ في التشغيل بصورة غير متوقعة، بما يحمي العاملين الذين يقومون بإصلاحها.
بيئات المختبرات

تعتمد بيئات المختبرات، التي يتعامل فيها الفنيون بصورة متكررة مع الأجهزة الطبية، وأنظمة التعقيم، والأجهزة والمعدات المخبرية، على إجراءات LOTO للحفاظ على سلامة المهندسين والعاملين في المجال الطبي.

وفي المختبرات، تنشأ المخاطر نتيجة اجتماع أنواع مختلفة من مصادر الطاقة، مثل: الطاقة الكهربائية والغازات المضغوطة وأنظمة التفريغ والعناصر الحرارية. ويساعد تطبيق إجراءات LOTO بصورة صحيحة على ضمان وصول جميع الأنظمة إلى حالة انعدام الطاقة قبل أن يبدأ العاملون في التعامل معها.

تحديات نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية

على الرغم من الفاعلية الكبيرة لبرامج القفل ووضع البطاقات التحذيرية (LOTO) الحديثة، فإنها لا تزال تواجه عددًا من التحديات المهمة. فغالبًا ما يواجه فنيو LOTO صعوبة في التعامل مع تعقيد الأنظمة والبنية التحتية الحديثة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء خطيرة تعرض العاملين للخطر مباشرة.

فيما يأتي نظرة فاحصة على بعض المشكلات الشائعة التي تعوق نظام LOTO:

  • تعقيد البنية التحتية: مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0، أصبحت الأنظمة الصناعية الحديثة تضم عددًا أكبر من المكونات المترابطة مقارنةً بأي وقت مضى. وقد أضاف كل من الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) إمكانات وكفاءات كبيرة إلى بيئات العمل، إلا أنهما زادا أيضًا من تعقيد الأنظمة، ما يجعل العزل الكامل لمصادر الطاقة الخطرة أكثر صعوبة.
  • الأخطاء البشرية: حتى أكثر برامج LOTO تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا تظل عرضة للأخطاء البشرية. ومن أمثلة ذلك، تجاوز بعض خطوات الإجراء، والاستخدام غير الصحيح لأجهزة القفل/البطاقات التحذيرية وعدم الالتزام الصارم بإجراءات التحكم في الطاقة، وقد تؤدي مثل هذه الأخطاء إلى تعريض النظام بأكمله للخطر.
  • التدريب غير الكافي: يُعد التدريب غير الكافي على إجراءات LOTO من أكبر عوامل الخطر عند إنشاء برنامج فعال للقفل ووضع البطاقات التحذيرية. وغالبًا ما تواجه المؤسسات صعوبة في تقديم تدريب شامل على نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية على نطاق واسع، نظرًا إلى ما يتطلبه ذلك من موارد كبيرة. ولذلك، ينبغي للمسؤولين التأكد من أن كلاً من العاملين المصرح لهم والعاملين المتأثرين يفهمون تمامًا مسؤولياتهم والمخاطر المرتبطة بالتشغيل غير المتوقع للمعدات.
  • صيانة البرامج: يجب تحديث برامج LOTO وصيانتها بانتظام للحفاظ على فعاليتها. فكما تتطور المعدات بمرور الوقت، تتطور أيضًا إجراءات LOTO، وقد تصبح غير فعالة إذا لم تُراجَع وتُحدَّث بصورة دورية. كما أن الاعتماد على ممارسات LOTO القديمة قد يؤدي إلى استخدام أساليب غير صحيحة، ما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها العاملون.
  • التفتيش الدوري: تشترط معايير OSHA المنظمة لممارسات LOTO إجراء عمليات تفتيش ومراجعة دورية لجميع الإجراءات للحصول على الاعتماد أو الحفاظ عليه. ويجب على أصحاب العمل والمؤسسات مراجعة كل إجراء من إجراءات التحكم في الطاقة مرة واحدة على الأقل سنويًا، كما يتعين على مفتشي OSHA مراقبة أحد العاملين المصرح لهم في أثناء تنفيذ الإجراءات المطلوبة للتحقق من أن جميع الخطوات قد نُفذت بالشكل الصحيح.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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