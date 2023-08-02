تشتمل برامج البيئة والصحة والسلامة على عدد لا يحصى من التقارير وقوائم المراجعة وصحيفة بيانات السلامة وغيرها. وتتضمن الأعمال الورقية على مستوى العديد من مسارات العمل المختلفة، وتاريخيًا، على مستوى العديد من أنظمة تقنية المعلومات المختلفة المنعزلة، إن لم يتم تتبعها بالورقة والقلم حرفيًا. والنتيجة هي التباطؤ في إدارة البيئة والصحة والسلامة، وهذا يمكن أن يترجم إلى نتائج تتراوح بين غرامات عدم الامتثال التنظيمي الطفيفة وخسائر كارثية محتملة في إنتاجية العمال - أو ما هو أسوأ من ذلك، تهديد حياة العمال أنفسهم.

يتضمن الالتزام بأفضل ممارسات الصناعة والأطر التنظيمية التفاني اليقظ لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب وبطريقة متسقة. وعندما يكون هناك آلاف أو عشرات الآلاف من الإجراءات التي يجب اتخاذها، فقد يكون هناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتباعها. يسمح برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية بتبسيط هذه الإجراءات وجدولتها وأتمتتها وتتبعها وحتى تنفيذها في بيئة واحدة. يسهل برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية التواصل والتعاون بين الإدارات والفرق المختلفة، بحيث تكون هناك رؤية موحدة لكل من يؤدي دورًا في مجال البيئة والصحة والسلامة.