ما هي حاويات Linux؟

تُعدّ حاويات Linux اليوم أدوات أساسية في تطوير البرمجيات الحديث، إذ تتيح حزم التطبيقات بسهولة مع جميع اعتماداتها. وتستخدم العديد من التطبيقات الحديثة—مثل Docker وKubernetes وRed Hat OpenShift وMicrosoft Azure وغيرها—حاويات Linux لما توفره من كفاءة إضافية وقابليّة للنقل وميزات الأمان.

وكما هو الحال مع التطبيقات وأدوات البرمجيات المبنية على Linux، فإن حاويات Linux مفتوحة المصدر، أي إن تعليماتها البرمجية المصدرية مجانية ومتاحة لأيّ شخص للاستخدام. وتُعدّ حاويات Linux وميزاتها المتعددة جزءًا من توزيعات Linux التي يتولّى صيانتها وتحديثها مجتمعٌ عالمي من المطوّرين.