ما المقصود بالأجهزة كخدمة (HaaS)؟

العلامات
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
1 مايو 2025

8 دقائق

المؤلفون

Mesh Flinders

Author, IBM Think

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

ما المقصود بالأجهزة كخدمة (HaaS)؟

تُعَد الأجهزة كخدمة (HaaS) نموذج شراء، تستأجر فيه الشركات الأجهزة التي تحتاجها من مزود خدمات مُدارة (MSP) بنظام اشتراك بدلًا من شرائها مباشرةً.

باستخدام نموذج الاشتراك، الذي عادةً ما يكون بتسعير متغير، يمكن للشركات الحصول على مجموعة واسعة من المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الشبكات، وحلول الأتمتة، وغيرها مما قد لا تتمكن من شرائه بطريقة تقليدية.

عندما تدفع الشركة (المشار إليها في اتفاقية HaaS باسم "المستخدم النهائي") رسومًا شهرية لمزود الخدمات المُدارة (MSP) مقابل استخدام جهاز HaaS، يكون MSP عادةً مسؤولًا عن تركيب الجهاز وصيانته في مقر الشركة، وتوفير التحديثات اللازمة، والالتزام بالضمانات، ومن ثم إيقاف تشغيل الجهاز وإزالته عند انتهاء الاتفاقية.

إلى جانب البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS)، أصبحت الأجهزة كخدمة (HaaS) وسيلة شائعة وفعَّالة من حيث التكلفة تمكِّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأجهزة المتقدمة نفسها التي تستخدمها المؤسسات الكبرى دون الحاجة إلى دفع تكاليف أولية كبيرة.

الأجهزة كخدمة (HaaS) مقابل البنية التحتية كخدمة (IaaS)

البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي نموذج خدمة لتوفير موارد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل الخوادم والأجهزة الافتراضية (VMs) وغيرها للمستخدمين عبر الإنترنت، بنظام الدفع حسب الاستخدام.

ومثله مثل HaaS، يُتيح نموذج IaaS للمستخدمين الاستفادة من أحدث التقنيات التي يحتاج إليها بجزء بسيط من تكلفة الملكية التي تترتب على شرائها مباشرةً. كما أنه يعمل وفقًا لشروط اتفاقية مستوى الخدمة (SLA ) المماثلة، حيث يتحمل مزود الخدمة مسؤولية تأمين الموارد التي يوفرها وتحديثها وصيانتها. بخلاف HaaS، يوفر IaaS موارد الحوسبة بشكل شبه حصري عبر سحابة عامة أو سحابة خاصة، ونادرًا ما يتم تثبيت أي منها في البيئة المحلية.

الأجهزة كخدمة (HaaS) مقابل المنصة كخدمة (PaaS)

المنصة كخدمة (PaaS) هي نموذج خدمة يوفر للمؤسسات منصة حوسبة سحابية متكاملة عند الطلب -تشمل الأجهزة والبرمجيات والبنية التحتية- لتطوير التطبيقات.

مثل HaaS، يُتيح نموذج PaaS للمستخدمين الاستفادة من أحدث تقنيات تطوير التطبيقات وإدارتها، مثل الأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات، وغيرها، دون الحاجة إلى تحمُّل تكاليف وتعقيدات إنشاء منصة خاصة بهم وصيانتها داخل الشركة.

على عكس HaaS، يستضيف مزودو PaaS موارد الحوسبة التي يدفع المستخدم مقابلها -بما في ذلك الخوادم والشبكات وقواعد البيانات وغيرها- في مركز البيانات الخاص بهم. بينما توفِّر نماذج خدمات HaaS أجهزة مادية لأغراض متنوعة، يركِّز PaaS بشكل حصري على موارد الحوسبة اللازمة لدعم بيئة تطوير التطبيقات الحديثة.

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كيف يعمل نموذج HaaS؟

نموذج الأعمال العام لخدمة الأجهزة كخدمة (HaaS) بسيط نسبيًا - حيث يفرض مزود HaaS رسومًا على العميل مقابل استخدام موارد الحوسبة المادية التي يمتلكها، والتي يُشار إليها عادةً في اتفاقية HaaS باسم "البنية التحتية المادية". يدفع العميل رسومًا شهرية مقابل الحصول على الأجهزة دون الحاجة إلى استثمار أوَّلي كبير.

أنواع الأجهزة المقدمة ضمن نموذج HaaS

تتشارك المؤسسات العديد من أنواع الأجهزة والمكونات المختلفة ضمن نموذج HaaS. تُتيح مرونة نموذج الأجهزة كخدمة (HaaS) للمزود الواحد تقديم الخدمات لمستخدمين نهائيين في قطاعات متنوعة، بدءًا من استخدام وحدات المعالجة المركزية والخوادم إلى مراكز البيانات والأجهزة الطبية المتقدمة. وفيما يلي بعض الأمثلة.

أجهزة كمبيوتر مكتبية و أجهزة كمبيوتر محمول

تحتاج المؤسسات إلى تزويد موظفيها بأحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول، لكن التكنولوجيا تتغير باستمرار. قد يكون إنفاق مبلغ كبير مقدمًا على شيء قد يصبح قديمًا خلال عام أو عامين إهدارًا للموارد. ضمن نموذج HaaS، يمكن للمؤسسات استئجار أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول، بل ويمكنها أيضًا الاستعانة بمصادر خارجية لتركيبها وصيانتها. وعند تغيُّر التكنولوجيا، تُلزم بعض اتفاقيات HaaS المزود باستبدال النماذج القديمة بأخرى أحدث.
أجهزة الشبكات

مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول، تُعَد أجهزة التوجيه والمحولات وغيرها من أدوات تمكين الشبكات ضرورية للحفاظ على قوى عاملة متقدمة ومترابطة بشكل مكثف. ولسوء الحظ، فهي أيضًا باهظة الثمن وتتطور بشكل مستمر وسريع. يساعد نموذج خدمة HaaS المؤسسات على إبقاء الموظفين والعملاء على اتصال بأحدث التقنيات، مع تجنُّب الاستثمارات الأولية الكبيرة ومخاطر تقادم الأجهزة التي تم شراؤها مع ظهور نماذج أحدث.
تخزين البيانات

في حين أن الحلول السحابية تهيمن على مشهد البنية التحتية الحديثة للبيانات لسهولتها وقابليتها للتوسع، تحتاج بعض الشركات إلى الاحتفاظ بالبيانات في الموقع لأسباب أمنية. من بين حلول التخزين الشائعة في نموذج HaaS، يَبرُز التخزين المتصل بالشبكة (NAS)، حيث يُتيح خادم مركزي موجود في مقر العميل للمستخدمين تخزين البيانات والوصول إليها عبر شبكة تعتمد على بروتوكول TCP/IP باستخدام Wi-Fi أو كابل Ethernet. ومثل معظم حلول HaaS الأخرى، يُعَد NAS حلًا للتخزين في البيئة المحلية مع وجود الخوادم نفسها فعليًا داخل الشبكة المحلية أو المبنى المحلي للمستخدم.
الأجهزة الطرفية

هناك العديد من الأجهزة الطرفية –مثل الطابعات والشاشات ولوحات المفاتيح وأجهزة الماوس وأجهزة المسح الضوئي- التي تُعَد ضرورية لتشغيل أجهزة الحوسبة الأساسية مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول. ضمن نموذج HaaS، تستأجر المؤسسات هذه الأجهزة بدلًا من شرائها مقدمًا. وبهذه الطريقة، تستفيد المؤسسات من خبرة مزوِّد الخدمة في تحديث هذه الأجهزة وصيانتها، مع ضمان استخدامها لأحدث الإصدارات دائمًا.
المكونات والأجهزة المتخصصة

غالبًا ما يخدم نموذج HaaS صناعات ذات احتياجات ومتطلبات متخصصة للغاية. على سبيل المثال، في قطاع الرعاية الصحية، يمكن الحصول على أجهزة متخصصة مثل تلك المستخدمة في التصوير الطبي، أو السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، أو تخزين البيانات ضمن إطار HaaS. يتيح نموذج HaaS لمقدمي الرعاية الصحية استخدام هذه الأجهزة المتخصصة والباهظة الثمن دون الحاجة إلى استثمارات أولية كبيرة.
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مزايا HaaS وعيوبه

تُعَد الأجهزة كخدمة (HaaS) ضرورية للمؤسسات على اختلاف أحجامها وفي مختلَف القطاعات. فهي تُتيح للشركات التركيز على قدراتها الأساسية مع تفويض إدارة الأجهزة إلى أطراف خارجية مؤهلة. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، بلغ حجم سوق HaaS العالمي 70 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 25% خلال السنوات الخمس المقبلة.1

لكن نموذج HaaS لا يخلو أيضًا من التحديات. يمكن أن يكون تنسيق عمليات تركيب وصيانة الأجهزة مع أطراف خارجية مكلفًا ومعقدًا. قد تكون هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالأمن والامتثال في الصناعات الخاضعة للتنظيم الشديد.

تقرِّر العديد من المؤسسات أن فوائد HaaS تفوق مخاطره، ويعمل مزودو الخدمات المُدارة (MSPs) باستمرار على تعزيز قدراتهم في مجالَي الأمان والامتثال لطمأنة العملاء في القطاعات المتخصصة مثل الصحة والقانون. في نهاية المطاف، يُعَد قرار اعتماد HaaS من القرارات الاستراتيجية التي ينبغي اتخاذها على أعلى المستويات، بعد دراسة المزايا والعيوب بعناية. وفيما يلي نظرة فاحصة على مزايا HaaS وعيوبه.

مزايا حلول HaaS

  • خفض النفقات الرأسمالية: من خلال تقليل إنفاق الشركات على الأجهزة التي تشكِّل البنية التحتية الحيوية لقدرات تكنولوجيا المعلومات، يساعد HaaS على تحسين التدفق النقدي عبر تحويل الأموال من النفقات الرأسمالية (CapEx) إلى النفقات التشغيلية (OpEx)، ما يُتيح استخدامها بفاعلية أكبر في الوظائف الأساسية للأعمال.
 
  • الوصول إلى حماية متقدمة للأمن الإلكتروني: يُظهر أحدث تقرير من Allianz Risk Barometer تزايُد القلق بشأن الأمن الإلكتروني عبر مختلَف القطاعات وفي المؤسسات بمختلَف أحجامها.2 ويوفر HaaS للمؤسسات إمكانية الوصول إلى أحدث إجراءات الأمن الإلكتروني المتاحة، من خلال التحديثات والتصحيحات المنتظمة التي يقدمها خبراء مزود الخدمة المُدارة (MSP). على سبيل المثال، عند قيام جهة ما بتأجير هواتف محمولة لفريق العمل ضمن نموذج HaaS، يكون مزود الخدمة المُدارة (MSP) مسؤولًا عن تثبيت وتحديث أحدث إجراءات الحماية الإلكترونية على تلك الأجهزة. هذا النهج ينقل عبء الأمن الإلكتروني من مهندسي تكنولوجيا المعلومات الداخليين، الذين تقع على عاتقهم مهام أخرى، إلى خبراء متخصصين في الأمن الإلكتروني يوفرهم مزود الخدمة المُدارة (MSP).
  • استخدام أحدث التقنيات: من أبرز عيوب الاستثمار في التقنيات الحديثة هو خطر تقادمها خلال بضع سنوات. يُتيح نموذج HaaS للمؤسسات الوصول إلى أحدث الأدوات وأكثرها تطورًا من خلال نموذج اشتراك، بحيث يمكن استبدالها بسهولة عند تقادمها، غالبًا دون الحاجة إلى زيادة في النفقات الرأسمالية.
  • الخبرات والدعم الخارجي: يعتمد العديد من الحلول التقنية المتقدمة التي تستند إليها المؤسسات الحديثة على خبراء متخصصين لضمان عملها بكفاءة. وتُتيح اتفاقيات HaaS للمؤسسات الاستفادة من أحدث نماذج الأجهزة التي تحتاجها، مع إسناد مهام التركيب والدعم والصيانة إلى خبراء تابعين لمزود الخدمة المُدارة (MSP).

عيوب حلول HaaS

  • التعقيد التشغيلي: رغم أن إسناد تركيب وصيانة الأجهزة المتقدمة إلى طرف خارجي يُعَد من مزايا HaaS، إلا أنه قد يعرِّض المستخدمين لتعقيدات تشغيلية غير ضرورية. قد يستغرق التنسيق بين فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية والفنيين التابعين لمزودي الخدمة المُدارة (MSPs) وقتًا طويلًا. إذا تعطَّل أصل معيّن يُعَد حيويًا للعمليات التجارية ولم يكن فريق تقنية المعلومات الداخلي مؤهلاً لإصلاحه، فقد يؤدي ذلك إلى توقف مؤقت في العمل إلى حين توفُّر فنيين متخصصين من مزود الخدمة المُدارة (MSP).
  • عمليات البيع المربكة: نظرًا لتعقيد معظم حلول HaaS من الناحية التقنية، غالبًا ما يُطلب من العملاء شراء بعض المكونات بشكل كامل وتأجير مكونات أخرى لتحقيق النتيجة المرجوة. قد يؤدي ذلك إلى دورات بيع طويلة وإجراءات فوترة معقدة، ناهيك عن مشكلة التصرف في المكونات التي تم شراؤها عند التوقف عن استخدام حل HaaS الذي استأجرته.
  • أمن البيانات: رغم تأكيد مزودي الخدمة المُدارة (MSPs) على قدرتهم على صيانة الأجهزة دون المساس بالبيانات المخزنة عليها، إلا أن هذا قد يشكِّل مشكلة في بعض أنواع الصناعات. على سبيل المثال، في المجالات القانونية والطبية، تواجه الشركات غرامات باهظة عندما يتم اختراق البيانات. حتى في حال التزام مزود الخدمة المُدارة (MSP) بالإجراءات وتنفيذه لكل شيء وفقًا لدليل التشغيل الخاص به، قد تؤدي تصرفات موظفيه إلى غرامات كبيرة وأضرار على السمعة؛ بسبب عدم إلمامهم بمتطلبات صناعة معينة.

حالات استخدام Haas

تستخدم العديد من الشركات نموذج الأجهزة كخدمة (HaaS) لأغراض متعددة. بدءًا من إدارة أساطيل المركبات المستخدمة في توصيل البضائع، ووصولًا إلى توفير قدرات متقدمة لعقد مؤتمرات الفيديو التي تضمن تواصل فرق العمل عن بُعد، إليك نظرة على أبرز حالات الاستخدام الشائعة.

أساطيل المركبات

يعتمد العديد من الشركات على أساطيل المركبات لتنفيذ عملياتها التجارية الأساسية، بدءًا من سلاسل توصيل البيتزا ووصولًا إلى شركات الطيران. يُتيح نموذج HaaS لمزود الخدمة المُدارة (MSP) امتلاك المركبات وصيانتها بمختلَف أنواعها وطرازاتها، ما يُتيح للطهاة والطيارين وغيرهم من المتخصصين التركيز على المهام التي تدربوا عليها في مجال عملهم.

بيئات المكاتب

تشهد بيئات المكاتب والتقنيات التي تقوم عليها تطورًا مستمرًا، لكن معظم الشركات لا تسعى إلى مواكبة أحدث الأدوات والتقنيات المتوفرة. يُعَد نموذج الأجهزة كخدمة (HaaS) حلًا محوريًا لتجهيز الشركات بالطابعات، وأجهزة النسخ، وشاشات التلفاز، وغيرها من الأجهزة الأساسية لمكاتب العمل، وذلك بتكلفة أقل بكثير من تكلفة الملكية.

حلول الأجهزة المحمولة

تحتاج المؤسسات الحديثة إلى إبقاء موظفيها على اتصال بأحدث تقنيات الأجهزة المحمولة، وغالبًا ما تلجأ إلى نماذج HaaS لتحقيق ذلك. يوفر نموذج HaaS للمستخدمين أحدث الهواتف الذكية وأكثرها تطورًا، ويرفع عن كاهل أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات عبء التحديث والحماية.

إدارة المخزون

يساعد مقدمو خدمات HaaS المؤسسات على تتبُّع البضائع وإدارتها منذ نقطة التصنيع وحتى شحنها عبر السفن والطائرات والشاحنات إلى العملاء. يستفيد مزودو خدمات HaaS من أحدث التقنيات، مثل مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) لتوفير تحديثات حالة فورية، وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين إدارة المخزون، وذلك ضمن نموذج اشتراك يُغني المستخدمين عن الحاجة إلى امتلاك هذه التقنيات.

أجهزة الاتصالات عن بُعد

بالنسبة إلى الشركات التي تمتلك مكاتب في مدن ومناطق زمنية بل وحتى قارات مختلفة، من الضروري أن يستخدم الموظفون أحدث أدوات الاجتماعات عن بُعد للحفاظ على التواصل. تعتمد حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) مثل Zoom وMicrosoft Teams، رغم طبيعتها السحابية، على أجهزة مادية مثل كاميرات الويب وسماعات الرأس والشاشات لتعمل بشكل فعَّال. يضمن مقدمو خدمات HaaS تزويد عملائهم بأحدث أجهزة الاتصال، مع دمجها بشكل آمن في عملياتهم.

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الحواشي

1. HaaS market report (2025 edition), Cognitive Market Research, May 2025

2. 13th annual Allianz Risk Barometer (2024), Allianz, January 2024