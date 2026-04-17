ما المقصود بالتحليلات المالية؟

تتجاوز المؤسسات اليوم أساليب التنبؤ المالي وتحليلات البيانات المالية التقليدية لأنها ترى ما يحمله المستقبل من متغيرات. تزداد شعبية مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتُمكِّن الفرق المالية التي تظل منفتحة من مرونة الأعمال وتحقيق الربحية.

التحليلات المالية هي نهج يتماشى مع هذا التحول، ما يتيح تحليلات وتفسيرات فورية للبيانات المالية. تستخدم فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) تقنيات متقدمة مثل خوارزميات التعلم الآلي (ML) لتوليد تحليلات تنبئية تتوقع التغيرات وتدعم قرارات التخطيط المالي.

تواجه المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانات التحليلات المالية الفائقة الكثير من المخاطر، بما في ذلك سوء إدارة التدفقات النقدية، وضعف إستراتيجيات إدارة المخاطر، وضياع فرص النمو.

توصلت أبحاث IBM Institute for Business Value لتقييم مستوى النضج المالي لكبار قادة القطاع المالي إلى أن نسبة صغيرة فقط من المؤسسات المالية تتمتع بمستوى نضج متقدم. يُظهر 12% فقط من القادة المشمولين بالاستطلاع تمتعهم بالتأثير الإستراتيجي والمرونة الرقمية، وهما مؤشران لبُعدين أساسيين من أبعاد الأداء المالي.

يمكن أن يساعد تبني الأساليب الحديثة مثل التحليلات المالية على سد هذه الفجوة من خلال إحداث تحويل جذري في آلية عمل وظيفة إعداد التقارير المالية. هذا التوجه نحو النمذجة المالية الأكثر تقدمًا واستخدام أدوات التحليلات يمكن أن يعود بنفع كبير على المؤسسات.

كما توصل التقرير إلى أن المؤسسات التي تتفوق في التأثير الإستراتيجي والمرونة الرقمية تنفذ الإستراتيجيات بشكل أكثر فعالية بنسبة 37% وتتخذ قرارات التمويل بسرعة أكبر بنسبة 19%.

من جانب آخر، يتعرض المديرون الماليون (CFOs) لضغوطات لتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الشفافية المالية. وهذه المهام يصعب على المديرين الماليين والفرق المالية المؤسسية لديهم الموازنة بينها لأنها تتطلب الابتكار والانضباط والتعاون بين الفرق. يمكن أن تُحدث التحليلات المالية تحويلات جذرية في المؤسسات، حيث تساعد على تحويل دور المدير المالي إلى محرك رئيسي لأداء الأعمال الإستراتيجي.