ما المقصود بالتحليلات المالية؟

التحليلات المالية هي استخدام تحليل البيانات والطرق الإحصائية والتقنيات لتقييم البيانات المالية، وتوليد معارف، ودعم صناعة القرار القائمة على البيانات.
يختلف هذا النهج عن التحليل الماليالتقليدي، الذي يُقيِّم القوائم المالية التاريخية لفهم الأداء السابق. فالتحليل المالي هو مقدمة التحليلات المالية. تطور هذه العملية الأمر خطوة باستخدام مجموعات البياناتالضخمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة والأدوات البرمجية لنمذجة السيناريوهات المالية والتنبؤ بالنتائج المالية. التحليلات المالية هي تخصص يشمل مجالات منها الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين، وإدارة الأصول، والتصنيع.
"لم يعد تعريف التمويل مقتصرًا على مدى دقة تتبعه للأداء—بل أصبح يُعرف بمدى حسمه في تشكيل النتائج"، وفقًا لتقرير حديث صادر عن IBM Institute for Business Value. هذا المفهوم ينطبق على التحليلات المالية، التي ترمز إلى تحول دور المحللين الماليين من مجرد إعداد تقارير تتضمن أرقامًا إلى تقديم معارف حقيقية وعملية تُحدث فارقًا.
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تتجاوز المؤسسات اليوم أساليب التنبؤ المالي وتحليلات البيانات المالية التقليدية لأنها ترى ما يحمله المستقبل من متغيرات. تزداد شعبية مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتُمكِّن الفرق المالية التي تظل منفتحة من مرونة الأعمال وتحقيق الربحية.
التحليلات المالية هي نهج يتماشى مع هذا التحول، ما يتيح تحليلات وتفسيرات فورية للبيانات المالية. تستخدم فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) تقنيات متقدمة مثل خوارزميات التعلم الآلي (ML) لتوليد تحليلات تنبئية تتوقع التغيرات وتدعم قرارات التخطيط المالي.
تواجه المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانات التحليلات المالية الفائقة الكثير من المخاطر، بما في ذلك سوء إدارة التدفقات النقدية، وضعف إستراتيجيات إدارة المخاطر، وضياع فرص النمو.
توصلت أبحاث IBM Institute for Business Value لتقييم مستوى النضج المالي لكبار قادة القطاع المالي إلى أن نسبة صغيرة فقط من المؤسسات المالية تتمتع بمستوى نضج متقدم. يُظهر 12% فقط من القادة المشمولين بالاستطلاع تمتعهم بالتأثير الإستراتيجي والمرونة الرقمية، وهما مؤشران لبُعدين أساسيين من أبعاد الأداء المالي.
يمكن أن يساعد تبني الأساليب الحديثة مثل التحليلات المالية على سد هذه الفجوة من خلال إحداث تحويل جذري في آلية عمل وظيفة إعداد التقارير المالية. هذا التوجه نحو النمذجة المالية الأكثر تقدمًا واستخدام أدوات التحليلات يمكن أن يعود بنفع كبير على المؤسسات.
كما توصل التقرير إلى أن المؤسسات التي تتفوق في التأثير الإستراتيجي والمرونة الرقمية تنفذ الإستراتيجيات بشكل أكثر فعالية بنسبة 37% وتتخذ قرارات التمويل بسرعة أكبر بنسبة 19%.
من جانب آخر، يتعرض المديرون الماليون (CFOs) لضغوطات لتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الشفافية المالية. وهذه المهام يصعب على المديرين الماليين والفرق المالية المؤسسية لديهم الموازنة بينها لأنها تتطلب الابتكار والانضباط والتعاون بين الفرق. يمكن أن تُحدث التحليلات المالية تحويلات جذرية في المؤسسات، حيث تساعد على تحويل دور المدير المالي إلى محرك رئيسي لأداء الأعمال الإستراتيجي.
يوجد فرق واضح بين التحليلات المالية والتحليل المالي. فعلى الرغم من أن الاثنين مرتبطان ببعضهما، فإن لكل منهما غرضًا منفصلاً ولكنه على القدر نفسه من الأهمية.
تتطلب كلتا الطريقتين قيادة مالية قوية وفهمًا دقيقًا لتفاصيل المجال. وغالبًا ما تكون أدوار التحليلات أكثر تقنية (مثل دور عالم البيانات)، حيث تتطلب مهارات تحليل وتقييم وتنبؤ. ومع ذلك، يركز منصب المحلل التقليدي بشكل أكبر على المحاسبة ويتطلب مهارات تقنية أقل. وفي حين أن الحصول على درجة البكالوريوس والشهادات المهنية عادةً ما يكون مطلوبًا، لكن الحصول على درجة الماجستير يكون خيارًا مفضلاً في كثير من الأحيان.
تشمل التحليلات المالية مجموعة من الطرق التي تحول البيانات غير المنسقة إلى قرارات مستنيرة. ويساعد فهم هذه الأنواع المختلفة الفرق المالية على تقييم المخاطر المالية بشكل أفضل واختيار النهج المناسب لمواجهة كل تحدٍ من تحديات الأعمال.
تعتمد فعالية التحليلات المالية على أكثر من الأدوات أو البيانات. يتطلب ذلك عدة عناصر تعمل في وقت واحد وتؤدي دورًا مميزًا في تحويل المعلومات المالية إلى ذكاء أعمال قابل للتنفيذ.
تبدأ التحليلات المالية بتجميع البيانات من الأنظمة الداخلية، مثل منصات تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، وبرامج المحاسبة، وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM).
بعد ذلك، تعمل مسارات التكامل على تنظيف البيانات وتسويتها بحيث تتدفق باستمرار إلى مراحل التحليل اللاحقة. ففي غياب جمع البيانات الموثوقة وجودة بيانات، ستتعرض كل مرحلة من مراحل التحليل اللاحقة للخطر.
تكتسب المؤسسات التي تستثمر في بنية تحتية قوية للبيانات ميزة ملموسة في سرعة إعداد التقارير ودقتها.
من العناصر الرئيسية الأخرى النمذجة المالية، والتي تجمع بين البيانات التاريخية والافتراضات لإنشاء تمثيل مرئي حول أداء الشركة المالي.
وهو نهج له العديد من الاستخدامات، بما في ذلك تقييم الأعمال وتخصيص رأس المال وتقييم التدفقات النقدية المخصومة. ثم يعمل المحللون الماليون على تطوير النماذج وإجراء اختبارات ضغط لها لتقييم كيفية تأثير الاستثمارات وعمليات الاستحواذ في النتائج.
يمكن أن تعمل النماذج المصممة جيدًا كأداة تواصل مشتركة بين الفرق المالية والقيادة التنفيذية. كما تشكل النماذج الركيزة الكمية لعمليات إعداد الميزانية والتنبؤ وقرارات تخصيص رأس المال.
يتتبع عنصر قياس الأداء المقاييس المالية الرئيسية—بما في ذلك الهامش التشغيلي، والميزانية العمومية، والعائد على الأسهم، ونسب رأس المال العامل—مقارنةً بالأهداف والفترات السابقة.
وبهذا النهج، يمكن لقادة القطاع المالي تحديد الفجوات والتحقق باستمرار مما إذا كانت الشركة تنفذ إستراتيجيتها. يؤدي القياس المنتظم إلى إرساء المساءلة عبر وحدات الأعمال واكتشاف المشكلات قبل تفاقمها.
أكثر البرامج فعالية هي تلك التي تربط مؤشرات الأداء المالي الرئيسية بشكل مباشر بالأهداف المؤسسية الأوسع.
يحدد عنصر إعداد الميزانيات الخطة المالية لفترة محددة، بينما يعمل عنصر التنبؤ على تحديث التوقعات باستمرار كلما توفرت بيانات جديدة.
ومن خلال التكامل بينهما، يسمحان للمؤسسات بتوقع احتياجات الموارد، والاستجابة لتغيرات السوق، وإدارة التدفقات النقدية بسرعة.
تعتمد الفرق المالية الحديثة بشكل متزايد على التوقعات المتجددة والنماذج القائمة على المحركات لتحل محل الميزانيات السنوية الثابتة. يقلل هذا النهج الديناميكي الفجوة الزمنية بين إشارات السوق وقرارات التخطيط المالي.
يعمل عنصر إعداد التقارير على تحويل المخرجات التحليلية إلى صيغ تدعم اتخاذ القرارات على كافة المستويات المؤسسية، بدءًا من لوحات معلومات مجلس الإدارة ووصولاً إلى بطاقات نتائج الأداء التشغيلي. يعرض عنصر العرض المصور للبيانات الفعال البيانات المالية المعقدة بوضوح، ما يقلل الوقت الذي تحتاج إليه الأطراف المعنية لتفسير النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تستخدم الفرق المالية أدوات مثل IBM Planning Analytics، وMicrosoft Power BI، وTableau، ومنصات التخطيط والتحليل المالي المخصصة لأتمتة عملية إعداد التقارير والحفاظ على مصدر واحد للحقيقة. تؤثر جودة التقارير مباشرةً في مدى سرعة استجابة المؤسسة للمؤشرات المالية.
يساعد كل من الامتثال والحوكمة على ضمان تلبية عمليات التحليلات المالية للمعايير التنظيمية ومتطلبات الرقابة الداخلية.
تعمل الفرق المالية على تطوير مسارات التدقيق، وضوابط الوصول، وقواعد التحقق من البيانات ضمن سير عمل التحليلات لديهم لحماية سلامة الأرقام الواردة في التقارير. يقلل إطار الحوكمة القوي من التعرض للعقوبات التنظيمية ومخاطر الإضرار بالسمعة نتيجة الإفصاحات المالية غير الدقيقة. كما أنه يهيئ الظروف التي تتيح توسيع نطاق التحليلات بأمان مع نمو المؤسسة.
للتحليلات المالية تطبيقات فعلية عبر بنوك الاستثمار وصناديق التحوط والشركات العالمية وغيرها من المؤسسات المالية. وتعتمد المؤسسات عبر مختلف المجالات على هذه التطبيقات الأساسية لتحسين الأداء، وإدارة المخاطر، وتخصيص الموارد بفعالية.
يقيس تحليل الربحية مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح مقارنةً بإيراداتها وتكاليفها واستثماراتها.
يستخدم المحللون هذا التطبيق لتحديد المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع ووحدات الأعمال ذات الأداء الضعيف وفرص تقليل التكاليف. تتيح هذه المعارف للقيادة إمكانية إعادة تخصيص الموارد نحو أكثر القطاعات ربحية في الأعمال وتساعد على اتخاذ قرارات إدارة مالية أكثر إستراتيجية.
يعمل إعداد ميزانية رأس المال على تقييم قرارات الاستثمار طويلة الأمد، مثل عمليات شراء المعدات وتوسيع المرافق وتطوير المنتجات الجديدة.
يستخدم المحللون الماليون تقنيات مثل معدل العائد الداخلي وتحليل فترة الاسترداد لتصنيف المشاريع التنافسية. يمكن أن تضمن هذه العملية التزام الشركات بتوجيه رأس المال إلى المبادرات التي تحقق أقوى العوائد المعدلة حسب المخاطر.
يراقب هذا التطبيق التوازن بين الأصول الحالية والالتزامات الجارية للشركة للحفاظ على السيولة التشغيلية اليومية.
يمكن أن تساعد التحليلات المالية الفرق المالية على مواءمة إستراتيجيات الاستثمار مع الأهداف المؤسسية الأوسع. يتتبع المحللون المقاييس مثل دورات تحويل النقد، وعدد أيام المبيعات الآجلة، ومعدل دوران المخزون لرصد الارتباطات وأوجه القصور. توفر الإدارة الصارمة لرأس المال العامل سيولة نقدية يمكن للشركات إعادة استثمارها أو استخدامها لتقليل الديون.
يمكن للتحليلات المالية تعزيز إستراتيجيات إدارة الأداء باستخدام المقاييس المالية والتشغيلية لتقييم مدى التقدم المحرز نحو الأهداف الإستراتيجية على المستويين المؤسسي والفردي.
ومن خلال نهج التحليلات المالية، يمكن للمحللين تطوير لوحات معلومات وبطاقات نتائج تربط المؤشرات الاستباقية بالنتائج المالية، ما يمنح المديرين التنفيذيين الماليين رؤية فورية حول حالة الأعمال.
تعزز التحليلات المالية الكشف عن الغش من خلال تحديد الحالات الشاذة وأنماط المعاملات غير المعتادة والقيم الإحصائية الشاذة التي تشير إلى المخاطر المحتملة أو سوء السلوك. كما يمكن لتطبيقات إدارة المخاطر أن تساعد على ضمان تلبية المؤسسات للمتطلبات التنظيمية وتحسين احتياطيات رأس المال.
كما يمكن للتحليلات المالية استخدام الذكاء الاصطناعي والنمذجة التنبئية لتمكين صناعة القرار الاستباقية، ما يؤدي إلى تطوير أنظمة مالية أكثر ذكاءً وتقليل احتمالية التعرض لخسائر مالية.
تقدم التحليلات المالية العديد من المزايا، لكنها قد تكون صعبة التنفيذ، وذلك يعتمد على طبيعة المؤسسة ونظامها المالي.
يعتمد نجاح نهج التحليلات المالية على قاعدة بيانات المؤسسة. يتولى المديرون الماليون مسؤولية إدارة الأنظمة المالية المنفصلة التي تتطلب تسوية يدوية وجهدًا كبيرًا لتوحيد البيانات. تؤخر التعريفات المتضاربة للمقاييس بين الأقسام اتخاذ القرارات وتقلل جودة البيانات. وهذا هو السبب في أن وجود بنية بيانات موحدة ومجموعات بيانات متوافقة يُعد أمرًا ضروريًا.
من جانب آخر، لا تزال معظم المؤسسات تعمل بميزانيات سنوية ثابتة، ودورات تخطيط صارمة، ومؤشرات أداء رئيسية تعتمد فقط على الكفاءة. ويمكن لمنصات إدارة الأداء المؤسسي (EPM) الحديثة كسر هذا الجمود.
توصلت أبحاث IBM Institute for Business Value إلى أن 82% من المؤسسات المالية المتقدمة أفادت بوجود تحسينات في الجداول الزمنية لصناعة القرار بعد تحديث منصات إدارة الأداء المؤسسي. وأفادت 7 من كل 10 مؤسسات بأن عملية التنبؤ أصبحت أسرع وأكثر دقة وأن التوافق التخطيطي عبر الأقسام أصبح أقوى.
التحليلات المالية ليست ميزة مستقلة، بل تتطلب عدة وظائف تعمل معًا. فهي تتطلب وجود بنية تحتية قوية للبيانات، ونموذج مؤسسي مناسب، وتقنيات مناسبة.
بمجرد وضع هذه الأسس، تكون الخطوة التالية للمؤسسات هي تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. يتطلب تنفيذ الذكاء الاصطناعي بنجاح في التحليلات المالية إعادة البناء حول منصات بيانات متكاملة بدلاً من دمج أدوات جديدة على أساس هش.
تتجه التحليلات المالية نحو أنظمة مستقلة قائمة على الوكلاء تقدم معارف تنبئية قائمة على البيانات بدلاً من التقارير الثابتة. ويمكن لتطبيقات التحليلات المالية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أتمتة عملية تنظيف البيانات، والكشف عن الحالات الشاذة، والتنبؤ، والتحليل.
وفقًا لبحث حديث أجراه IBM Institute for Business Value، أفاد 68% من المديرين التنفيذيين بتجربة أتمتة الذكاء الاصطناعي، حيث تطور المساعدون الرقميون إلى وكلاء مستقلين في العمليات المالية للخدمة الذاتية.
بحلول عام 2027، يتوقع 37% من المديرين التنفيذيين تنفيذ الأتمتة الكاملة في المعارف التنبئية، بينما يتوقع 29% منهم تطبيقها في التحليل المالي وإعداد التقارير، وفقًا للتقرير.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المديرون الماليون كسب مزايا كبيرة من الأتمتة عبر مجالات حيوية، بما في ذلك دقة التنبؤ واستمرار عمليات إتمام الصفقات. إذا تمكنت المؤسسة من التغلب على التحديات الهيكلية، فستكون قادرة على دمج أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تمويل أسرع وتنفيذ الإستراتيجيات بشكل أفضل وتحقيق عائد استثمار أقوى من الاستثمارات التقنية.
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