ما المقصود بالتحليل المالي؟

وتستخدم هذه العملية مجموعة من الأساليب لتحليل القوائم المالية وغيرها من التقارير، بما يساعد المستثمرين والإدارة الداخلية على تقييم استقرار الشركة.

ويركز التحليل المالي في جوهره على تقييم جميع المعلومات المالية المتاحة، بما في ذلك قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، والميزانية العمومية، وأي إفصاحات أو تقارير مالية أخرى. ثم يستخدم المحللون الماليون في فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) تلك البيانات لتقييم الوضع المالي العام للشركة.

وأصبح من الممارسات الشائعة اليوم أن تستخدم المؤسسات أدوات وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لتحليل البيانات وتوجيه اتخاذ القرار.

وتشمل المكونات الأساسية للتحليل المالي تحليل النسب ومراجعة البيانات التاريخية للاستفادة منها في إعداد التوقعات المستقبلية للإدارة المالية وفهم وضع الشركة وإمكاناتها بصورة أفضل. وتشمل بعض الأنواع الشائعة للتحليل المالي: التحليل الرأسي، والتحليل الأفقي، وتحليل الرافعة المالية، وتحليل السيولة، وتحليل الربحية.

ويستند التحليل المالي إلى عدة أنواع من القوائم المالية، وهناك ثلاث قوائم أساسية تجدر الإشارة إليها:

قائمة الدخل (وتُسمى أيضًا قائمة الأرباح والخسائر)، وهي توضح إيرادات الشركة، ومصروفاتها، وصافي دخلها، وصافي ربحها أو خسارتها خلال فترة زمنية معينة.

الميزانية العمومية، وهي تمثل صورة لحظة معينة لأصول الشركة، والتزاماتها، وحقوق المساهمين فيها عند نقطة زمنية محددة.