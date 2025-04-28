ما المقصود بأمن عمليات التطوير؟

يعمل نهج DevSecOps على توزيع ومشاركة مسؤوليات الأمن بين فِرق التطوير والتشغيل والأمن المشارِكة.

تأتي الحاجة إلى تعزيز أمن عمليات التطوير نتيجة الانتشار الواسع للتهديدات الإلكترونية النشطة، والتي أصبحت جزءًا من الواقع الحالي. السرقة والتخريب ليسا سلوكًا جديدًا على البشر؛ الذي تغيَّر فقط هو نوع المواد المسروقة والأساليب المستخدمة لتنفيذ ذلك. القراصنة المعاصرون يبحثون عن مخازن بيانات ثمينة بدلًا من الكنوز الذهبية، ويستخدمون السرقة الإلكترونية لتنفيذ جرائمهم.

أصبح هؤلاء المجرمون بارعين في استغلال الثغرات الأمنية الإلكترونية داخل أنظمة البرمجيات -على كل المستويات ومراحل التطوير- ما دفع المؤسسات المتقدمة إلى تبني أساليب لتعزيز وتقوية وضعها الأمني في كل مرحلة من مراحل التطوير. يدعم نهج DevSecOps هذه المهمة بالكامل لمواجهة التحديات الأمنية مثل اختراقات أمن البيانات وغيرها من الثغرات الأمنية أينما وُجدت داخل عملية التطوير.

يُشير صعود نهج DevSecOps إلى تحول واضح في مواقف الشركات تجاه قضايا الأمن. في فترة من الفترات، كان العديد من المؤسسات تتعامل مع أمن عمليات التطوير كمسألة ثانوية. كان يتم تنفيذ عمليات الفحص الأمني إلى جانب الفحوصات النهائية الأخرى التي يتم إجراؤها في نهاية دورة حياة تطوير البرمجيات. غالبًا ما أدَّى ذلك إلى ظهور عزلة بين الفِرق تخفي الثغرات الأمنية، لتصبح عمليات الإصلاح لاحقًا أكثر تكلفة مما كانت ستكون لو تم اكتشافها وإصلاحها مبكرًا.

لا تزال تلك المواقف القديمة موجودة، لكن بالنسبة إلى معظم المؤسسات، لقد تطوَّر أمن عمليات التطوير بشكل كبير. يدرك نهج DevSecOps تمامًا التعقيد المتزايد لأنواع التهديدات التي تواجه فِرق تطوير البرمجيات حاليًا، ويسعى إلى التعامل مع قضايا الأمن الإلكتروني في مرحلة مبكرة من التطوير، مع توزيع المسؤولية المشتركة لمواجهة المخاطر الأمنية على عدد أكبر أو على جميع أعضاء الفريق المعنيين.

يُعرَف هذا المفهوم المتمثل في تضمين الأمن المحسَّن في المشروع منذ مرحلة مبكرة باسم "التحوُّل إلى اليسار". يفترض المصطلح أن المُشاهد ينظر إلى جدول زمني للإنتاج من اليسار إلى اليمين. المشاركة في اختبار التحوُّل إلى اليسار تعني دمج اختبارات أكثر صرامة عند الطرف الأيسر من المخطط، بالقرب من بداية نشاط المشروع.