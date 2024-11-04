ما المقصود بتجربة مركز الاتصالات؟

تشير تجربة مركز الاتصالات إلى التفاعل العام الذي يحدث عند تعامل العميل مع مراكز الاتصالات بالشركات، سواءً للدعم أم للاستفسارات أم لطلبات الخدمات. مركز الاتصالات هو مركز بالمؤسسات مسؤول عن التعامل مع اتصالات العملاء. وتشمل هذه الاتصالات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات في الوقت الفعلي والتفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى الخدمات الآلية مثل الوكلاء الافتراضيين وروبوتات المحادثة. وتُعد تجارب العملاء هذه أمرًا أساسيًا في تعزيز رضا العملاء وزيادة القدرة على الاحتفاظ بهم وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية.
في مجال خدمة العملاء اليوم، أصبحت توقعات العملاء مرتفعة: يتوقع ما يصل إلى 76% من العملاء تجارب متسقة عبر الأقسام، بينما يشعر 54% فقط من العملاء أن هذه الاحتياجات يتم تلبيتها.1 تتبنى العديد من المؤسسات حلول الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة الرئيسية لتعزيز أداء الوكلاء البشريين وتلبية توقعات العملاء للخدمة الذاتية وتتبع التفاعلات عبر القنوات الرقمية.
يمكن أن تؤدي تجارب مركز الاتصالات الموحدة والموجهة للعملاء إلى تقليل معدل فقدان العملاء وتعزيز تجارب العملاء الإيجابية وزيادة الإيرادات. عادةً ما يركز مهندسو تجارب مركز الاتصالات على تقليل العقبات والحد من المشكلات. فعادةً ما يكون اكتساب عميل جديد أكثر تكلفة من الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. يمكن أن يكون توفير تجارب مركز اتصالات سلسة في أثناء رحلة العميل عاملاً أساسيًا في نجاح الشركات.
مركز الاتصالات هو مكان مركزي يتعامل من خلاله العملاء مع الوكلاء ويشرعون في حل المشكلات ويتلقون دعم العملاء. تشمل بعض هذه التعاملات ما يلي:
بوابات الخدمة الذاتية: الأنظمة الآلية مثل الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) أو روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تُساعد المستخدمين على حل المشكلات من دون تفاعل بشري
المكالمات الصوتية: دعم العملاء التقليدي من خلال المحادثات الهاتفية
الدردشة المباشرة: دعم الدردشة في الوقت الفعلي من خلال مواقع الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة
البريد الإلكتروني: للاستفسارات غير العاجلة أو المشكلات المعقدة التي تتطلب ردودًا تفصيلية
وسائل التواصل الاجتماعي: أصبحت المنصات مثل Twitter أو Facebook أو Instagram أماكن شهيرة لتقديم الدعم إلى العملاء
على الرغم من استخدامهما في كثير من الأحيان بشكل متبادل، إلا إن مراكز الاتصالات ومراكز الدعم لهما أدوار مختلفة في مجال خدمة العملاء، وذلك حسب نطاقهما ووسائل التواصل وطريقة التعامل مع العملاء. حيث يتولى وكلاء مراكز الدعم مسؤولية التعامل مع مكالمات دعم العملاء في المقام الأول، بينما تُقدم مراكز الاتصالات خدمة عملاء أكثر شمولاً. تتعامل مراكز الاتصالات، ذات القنوات المترابطة بطبيعتها، مع الاستفسارات على المنصات الرقمية المتعددة وتوفر للعملاء العديد من طرق التواصل مع الشركات.
والأهم من ذلك هو أن مراكز الاتصالات تسمح باستخدام أنظمة إدارة علاقات العملاء وقواعد المعلومات الموحدة التي تجمع بيانات العملاء من قنوات مختلفة في مكان واحد. تُتيح قواعد البيانات هذه للوكلاء إمكانية الوصول إلى سجلات التفاعل كاملةً وتقديم خدمة عملاء أكثر تخصيصًا واستنارة. كما تعمل هذه الأنظمة على تسهيل إجراء تحليلات أكثر تطورًا، حيث يُمكنها جمع قواعد بيانات أكثر فعالية وتحليلها في بيئات متعددة الأجهزة والمنصات.
تعود تجارب مركز الاتصالات الجيدة بالنفع على الشركات والعملاء الأفراد على حد سواء. فالاهتمام بسير عمل مركز الاتصالات يتجاوز حل المشكلات على الفور ويؤدي دورًا حاسمًا في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتعزيز ولائهم وأداء الشركات بشكل عام. من مزايا تجارب مركز الاتصالات الموحدة ما يلي:
يمكن لتجارب مركز الاتصالات المنظمة بشكل جيد أن تُعزز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال اختيار أتمتة خيارات الخدمة الذاتية، وباستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدريب الوكلاء بشكل جيد، يمكن للمؤسسات حل المشكلات بشكل أسرع وتقليل الحاجة إلى تكرار التواصل. تُقلل هذه الكفاءة المتزايدة من التكاليف التشغيلية وتسمح للشركات بالتوسع بكفاءة من دون المساس بجودة الخدمة.
تساعد تجارب مركز الاتصالات الإيجابية على ضمان تلبية احتياجات العملاء بسرعة وكفاءة واحترافية. فالعملاء الراضون يكونون على الأغلب مخلصين، ويجرون عمليات شراء متكررة، ويرشحون العلامة التجارية أو الخدمة لأشخاص آخرين.
ومن المرجح أن يواصل العملاء التعامل مع الشركات التي تُقدم باستمرار خدمات دعم فائقة الجودة وتفاعلات مخصصة. غالبًا ما يُحقق العملاء المخلصون قيمة طويلة الأجل أكير ويصبحون في كثير من الأحيان من المروجين للعلامة التجارية.
يمكن لمراكز الاتصالات الحديثة استخدام التقنيات والبيانات لتقديم تجارب مخصصة. ومن خلال الاطلاع على التفاعلات السابقة وسجل الشراء والتفضيلات، يمكن للوكلاء تخصيص ردودهم بحيث تُلبي الاحتياجات الخاصة بكل عميل، ما يُحقق تجارب أكثر تفاعلاً وملاءمة.
تعمل مراكز الاتصالات الذكية على جمع بيانات العملاء القيّمة بالإضافة إلى حل المشكلات، ما يسمح للمؤسسات بتحليل التفاعلات عبر مختلف القنوات. وباستخدام هذه البيانات، يمكن للشركات فهم المشكلات التي يعاني منها العملاء ومعرفة تفضيلاتهم وأنماط سلوكهم بشكل أفضل. يمكن استخدام هذه المعارف للمساعدة على تحسين المنتجات والخدمات والعمليات، ما يُمكّن الشركات من توقع احتياجات العملاء وحل مشكلاتهم بشكل استباقي.
تسهم مراكز الاتصالات المستثمرة في توفير التقنيات والتدريب والبيئات الداعمة لوكلائها لإيجاد بيئة عمل أفضل. تؤدي زيادة مدى رضا الموظفين إلى تقليل معدل استقالة الموظفين وزيادة مدى اتساق القوى العاملة ومعرفتها.
يمكن أن توفر تجارب مركز الاتصالات الجيدة فرصًا للبيع الإضافي والبيع المتبادل. عند توفير تفاعلات إيجابية للعملاء، يمكن لمراكز الاتصالات أن تصبح مراكز تحقيق إيرادات بدلاً من مراكز تكلفة من خلال إدراك الفرص وزيادة المبيعات.
تعمل مراكز الاتصالات الموحدة على دمج جميع تفاعلات العملاء وبياناتهم في منصة واحدة آمنة، ما يُقلل من مخاطر اختراق أمن البيانات الناجمة عن الأنظمة المجزأة والممارسات الأمنية غير المتسقة.
تلغي مراكز الاتصالات المبسطة والموحدة ضرورة وجود العديد من المنصات والأنظمة المنفصلة، ما يُقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز الكفاءة. كما يمكن لمراكز الاتصالات الموحدة تقليل النفقات العامة لتقنية المعلومات وخفض تكاليف التدريب.
تعمل مراكز الاتصالات الموحدة على تسهيل عمليات صيانة أنظمة تقنية المعلومات من خلال دمج الأدوات وقنوات الاتصال وأنظمة إدارة البيانات المختلفة في حل واحد متسق. وينتج عن هذا النهج مساعدة فرق تقنية المعلومات من خلال تقليل تحديات التكامل وتعزيز كفاءة إدارة الأنظمة.
تؤدي تجارب مراكز الاتصالات الموحدة إلى تسهيل عمليات تعيين الموظفين الجدد وتسريعها. وهذا يُبسط عملية التدريب ويُتيح إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات العملاء، ما يساعد على ضمان تقديم جودة خدمة متسقة في جميع تفاعلات العملاء.
تختلف مراكز الاتصالات حسب طريقة التعامل مع العملاء والقنوات المستخدمة للتواصل. الأنواع الأساسية لتجارب مركز الاتصالات هي:
تتعامل مراكز الاتصالات الواردة بشكل أساسي مع اتصالات العملاء الواردة. في هذا النوع من مراكز الاتصالات، ينصب التركيز عادةً على الرد على استفسارات العملاء أو طلبات الخدمات أو مشكلات الدعم. فعادةً ما يشرع العملاء في التواصل عبر القنوات مثل المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشات المباشرة. قد تتضمن الخدمات المعتادة لمراكز الاتصالات الواردة دعم العملاء أو خدمات الدعم الفني أو إدارة الحسابات. تساعد التجارب الناجحة لمراكز الاتصالات الواردة على ضمان سرعة وجدوى الردود والحلول. وبصفة عامة، تحرص هذه المراكز على حل مشكلات العملاء بأقصى قدر ممكن من الكفاءة، وغالبًا ما تهتم بتقديم الحل من التواصل الأول (FCR).
تتضمن مراكز الاتصالات الصادرة وكلاء يتواصلون مع العملاء، عادةً ضمن جهود المبيعات أو التسويق أو خدمة العملاء الاستباقية. فبدلاً من انتظار تواصل العملاء مع الشركة، تُبادر مراكز الاتصالات الصادرة بالتفاعل. قد يتضمن ذلك التواصل مع العملاء المحتملين أو الحاليين للترويج للمنتجات - كما هو الحال في التسويق عبر الهاتف - أو جمع الآراء حول عمليات الشراء الأخيرة. كما تشمل خدمات دعم العملاء الصادرة تقديم الدعم الاستباقي، مثل متابعة آخر تفاعل أو تحديث الخدمات المقدمة. تحترم التجارب الناجحة لمراكز الاتصالات الصادرة وقت العملاء، وتساعد على ضمان أن تكون الاتصالات ملائمة وفي الوقت المناسب.
تُتيح مراكز الاتصالات متعددة القنوات إمكانية مشاركة العملاء وتقديم الدعم لهم من خلال العديد من قنوات التواصل المختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي. ففي مراكز الاتصالات متعددة القنوات، يمكن للعملاء اختيار القناة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم. ومع ذلك، في هذا النوع من المراكز، بينما يُدير وكلاء مركز الاتصالات التفاعلات عبر منصات متعددة، فإن القنوات غالبًا ما تكون معزولة. وهذا يعني أن المحادثة التي تبدأ في إحدى القنوات (مكالمة هاتفية مثلاً) لا تكون بالضرورة متصلة بقناة أخرى (روبوت الدردشة مثلاً). ونتيجةً لذلك، قد يضطر العملاء إلى تكرار المعلومات عند الانتقال من قناة إلى أخرى، ما قد يؤدي إلى تجربة مجزأة.
تزيد مراكز الاتصالات مترابطة القنوات من فعالية نهج القنوات المتعددة من خلال دمج جميع قنوات التواصل في منصة موحدة. وذلك يُتيح تجارب عملاء أكثر سلاسة تكون فيها المحادثات متصلة عبر القنوات المختلفة. في تجارب مركز الاتصالات مترابط القنوات، يمكن للعملاء بدء التفاعل على إحدى القنوات ومتابعته على قناة أخرى من دون الاضطرار إلى إعادة شرح المشكلة أو إعادة تعريف أنفسهم. وعادةً ما يكون لدى الوكلاء إمكانية الوصول إلى ملفات تعريف العملاء المجمعة مع إمكانية عرض سجل العميل كاملاً عبر جميع نقاط التواصل، ما يسمح بخدمة أكثر تخصيصًا واستنارة.
في مراكز الاتصالات مترابطة القنوات المثالية، يحظى العملاء بمستوى الخدمة وزمن الاستجابة وجودة الدعم نفسها. يُعزز هذا النهج رضا العملاء من خلال توفير المرونة والمساعدة على ضمان سلاسة التجارب واتساقها. كما أنه مهم في مجال خدمة العملاء اليوم، حيث اعتاد المستهلكون على استخدام مزيج من القنوات الرقمية والتقليدية من أجل التواصل.
مراكز الاتصالات الخاصة بالمجالات مصممة خصوصًا لتلبية المتطلبات واللوائح الخاصة بمجال معين، مثل مجال الرعاية الصحية أو القطاع المالي. مراكز الاتصالات هذه مصممة بشكل عام للتعامل مع استفسارات العملاء الفريدة أو سير العمل المتعلق بالقطاعات المتخصصة وتتضمن التدريب والتقنيات ذات الصلة. على سبيل المثال، قد يتبع مركز الاتصالات الذي يتعامل مع استفسارات العملاء في مجال الرعاية الصحية لوائح بيانات صارمة مثل قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPPA) للمساعدة على ضمان الخصوصية والأمان. وقد تستخدم هذه المراكز تقنيات مخصصة مثل البرامج الخاصة بالمجال.
تسمح مراكز الاتصالات الافتراضية للوكلاء بالعمل عن بُعد، وذلك عادةً من خلال استخدام أنظمة قائمة على السحابة لإدارة تفاعلات العملاء. قد يكون الوكلاء موزعين عبر مواقع مختلفة، أو قد يعملون عن بُعد من منازلهم. تُمكّن مراكز الاتصالات الافتراضية الشركات من الاستفادة من المواهب العالمية وتوسيع خيارات التوظيف. كما تتميز مراكز الاتصالات مع العملاء العالمية هذه بسهولة التوسع، حيث يمكن للشركات زيادة عدد الوكلاء أو تقليله بسرعة حسب الطلب.
تعمل مراكز الاتصالات المحلية من خلال استخدام الأجهزة والبرامج المُثبّتة والمُدارة فعليًا في موقع الشركة. يُتيح هذا النموذج التقليدي للمؤسسات إمكانية التحكم في بنيتها التحتية وبياناتها وأنظمتها بالكامل، ولكنه يتطلب عادةً استثمارًا مقدمًا بمبالغ كبيرة في الأجهزة، بالإضافة إلى عمليات الصيانة الدائمة. في هذا النموذج، يمكن أن تحظى الشركات بإمكانية التحكم الصارم في كيفية التعامل مع البيانات والوصول إليها وإدارتها، نظرًا إلى أن جميع البيانات مخزنة في بيئات محلية. قد يكون هذا الحل أكثر ملاءمة لمراكز الاتصالات التي تتعامل مع البيانات الحساسة أو بيانات التنظيم الصارم، كما هو الحال في مجال الرعاية الصحية أو القطاع المالي.
تستضيف مراكز الاتصالات على السحابة جميع عمليات وتقنيات خدمة العملاء على منصات قائمة على السحابة، ما يسمح للشركات بإدارة تفاعلات العملاء عبر الإنترنت. على عكس مراكز الاتصالات التقليدية التي تتطلب أجهزة محلية، فإن مراكز الاتصالات على السحابة توفر المزيد من المرونة وقابلية التوسع. ومقارنةً بمراكز الاتصالات المحلية، فإن مراكز الاتصالات على السحابة تتطلب عادةً تكاليف بنية تحتية مخفضة وتسمح للشركات بتوفير خيارات العمل عن بُعد، أو التوسع عالميًا.
تجمع مراكز الاتصالات الهجينة بين الحلول المحلية والحلول القائمة على السحابة، ما يُحقق مرونة خدمات السحابة مع الاحتفاظ بجزء من البنية التحتية في مكان العمل لتعزيز إمكانية التحكم في البيانات الحساسة أو عمليات محددة. قد تتحول أنواع مراكز الاتصالات هذه تدريجيًا من الأنظمة المحلية إلى حلول السحابة، أو تواصل العمل بالنموذج الهجين لاستخدام موارد السحابة مع الاحتفاظ بالتحكم الصارم في البيانات الحساسة وسير العمل.
تستخدم مراكز الاتصالات العديد من تقنيات مراكز الاتصالات من أجل تحسين تجارب العملاء وتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة. تؤدي هذه التقنيات دورًا حاسمًا في تعزيز التواصل، وتقليل أوقات حل المشكلات، وتقديم الدعم المخصص عبر القنوات المتعددة. من التقنيات الرئيسية المستخدمة في مراكز الاتصالات الحديثة ما يلي:
تتعامل روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي مع استفسارات العملاء بالكتابة أو الصوت وغالبًا ما تُنشر على مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة ومنصات المراسلة. يمكن لهذه الأنظمة تخفيف أحمال التشغيل عن الوكلاء البشريين وتحسين التوافر وزمن الاستجابة للعملاء الذين يتطلعون إلى ردود سريعة.
تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي غالبًا لتحليل قواعد البيانات الكبيرة وأتمتة العمليات وتحسين أنظمة دعم العملاء. يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على تحويل المكالمات والرد على الأسئلة الشائعة وتقديم دعم الوكلاء الفوري والتنبؤ بسلوك العملاء بناءً على التفاعلات السابقة.
نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) هو نظام آلي يسمح للعملاء بالتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر باستخدام الأوامر الصوتية أو الكتابة النصية. يُستخدم نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) عادةً للتعامل مع المهام البسيطة مثل معرفة أرصدة الحسابات أو توجيه العملاء فيما يتعلق بخيارات الخدمة الذاتية. يوفر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) خيارات الخدمة الذاتية للاستعلامات البسيطة، ما يُقلل من حجم الاتصالات، كما يمكن أن يكون متاحًا في أي وقت من اليوم.
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو برنامج مركزي لمراكز الاتصالات يُخزن بيانات العملاء التفصيلية، بما في ذلك سجلات التفاعلات وعمليات الشراء السابقة وتفضيلات العملاء. تُتيح هذه الأدوات تخصيص تفاعلات العملاء وتعزيز الكفاءة عن طريق تقليل حاجة العملاء إلى تكرار المعلومات وحل المشكلات بشكل أسرع.
تستخدم تقنية تحليل الكلام والنصوص الذكاء الاصطناعي لتحليل المكالمات الصوتية، وتحديد الكلمات الرئيسية والعبارات والنبرة الانفعالية في المحادثة. يُقيّم تحليل المشاعر المحتوى الانفعالي في التفاعلات، ويكشف عن مدى رضا المستهلك أو استيائه. وكلاهما يمكن أن يساعد على تحديد الاتجاهات والأنماط في مشاعر المستهلكين، ما يوفر معارف في الوقت الفعلي ويسمح للوكلاء بتعديل نهجهم.
تختلف مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعتمد عليها مراكز الاتصالات في قياس مدى نجاحها إلى حد كبير بناءً على أهداف العمل المحددة. على سبيل المثال، يعتمد مركز دعم تقنية المعلومات على مقاييس تختلف عن مقاييس المركز الذي يتعامل مع شكاوى العملاء. ومع ذلك من المقاييس الأكثر شهرةً المطبقة على تجارب مراكز الاتصالات ما يلي:
يقيس مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) مدى ولاء العملاء من خلال طرح سؤال بسيط: "حدد مدى احتمالية ترشيحك لهذا المنتج/الشركة لصديق أو زميل من 1 إلى 10؟" وعندئذٍ يُمنح أصحاب الردود درجة بناءً على ردودهم. كلما ارتفعت نتيجة معدل مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS)، دل ذلك على قوة ولاء العملاء وحُسن تجارب مركز الاتصالات بصفة عامة.
يعتمد معدل رضا العملاء (CSAT) على آراء العملاء وهو مقياس مباشر لمدى رضا العملاء عن تفاعل معين. بعد التعامل مع مركز الاتصالات، يُطلب من العملاء تقييم مدى رضاهم بدرجات، عادةً من 1 (غير راضٍ للغاية) إلى 5 (راضٍ جدًا).
يُقيّم معدل جهد العملاء (CES) مدى سهولة حل العملاء لمشكلتهم أو إكمال طلبهم. بعد التفاعل، يُجيب العملاء عن سؤال مثل "ما مدى سهولة حل مشكلتك اليوم؟" على مقياس رقمي. يُركز معدل جهد العملاء (CES) على تقليل المشكلات التي تواجه العملاء وأوقات الانتظار.
يُعد معدل الحل من التواصل الأول، الذي يشار إليه أحيانًا باسم الحل من الاتصال الأول، أحد المقاييس التشغيلية الرئيسية. وهو يقيس النسبة المئوية لمشكلات العملاء التي جرى حلها من أول تفاعل من دون الاضطرار إلى إجراء تفاعلات أخرى. يُعد معدل الحل من التواصل الأول (FCR) مؤشرًا فائقًا لمدى كفاءة مركز الاتصالات ورضا العملاء. لا يؤدي تحسين معدل الحل من التواصل الأول (FCR) إلى تحسين تجارب العملاء فحسب، بل يُقلل أيضًا من الحجم الإجمالي للاتصالات.
يقيس معدل متوسط وقت التعامل (AHT) متوسط مدة تفاعلات العملاء، بما في ذلك وقت التحدث ووقت التعامل وأي إجراء بعد التواصل. وعلى الرغم من أنه كلما كان معدل متوسط وقت التعامل (AHT) أقل دل ذلك على الكفاءة، إلا إنه من المهم تحقيق الموازنة بين السرعة والجودة للمساعدة على ضمان عدم تسرع الوكلاء في التفاعلات على حساب حل مشكلات العملاء.
يُوضح مؤشر مشاعر العملاء نبرة العملاء الانفعالية في أثناء التعامل مع مركز الاتصالات، وغالبًا ما تُقاس باستخدام أدوات مثل تحليل الكلام أو بإجراء الاستبيانات بعد التفاعلات. من خلال تحليل اللغة والنبرة والعبارات التي يستخدمها العملاء، يمكن لمراكز الاتصالات تحديد ما إذا كانت المشاعر إيجابية أم محايدة أم سلبية. يمكن أن يُساعد تحليل مشاعر العملاء على تحديد الاتجاهات في مشاعر العملاء وتوفير معارف بشأن معدل الرضا الإجمالي، ما يُساعد الشركات على تحسين خدماتها بشكل استباقي.
يعمل نظام مركز الاتصالات الفعال على تزويد القوى العاملة البشرية بالتقنيات الرئيسية للمساعدة على ضمان أن تكون كل التفاعلات دقيقة وسلسة قدر الإمكان. من الأساليب الرئيسية لتحقيق تجارب مركز اتصالات فائقة ما يلي:
يمكن أن يؤدي توفير خيارات الخدمة الذاتية للعملاء إلى تحسين تجاربهم إلى حد كبير، حيث أصبح العديد من المستهلكين يتوقعون إيجاد الحلول ذاتيًا بدلاً من البقاء قيد الانتظار أو التحدث إلى أحد الوكلاء. يُتيح توفير مزايا مثل أقسام الأسئلة الشائعة وروبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية للعملاء حل المشكلات الشائعة بسرعة. كما يمكن أن يؤدي توفير بوابات إلكترونية سهلة الاستخدام أو تطبيقات الأجهزة المحمولة لتتبع الطلبات والاستفسارات المتعلقة بالفواتير وطلبات الخدمات الروتينية إلى تقليل حجم الاتصالات وتحسين مدى رضا العملاء.
ولكي يتمكن فريق خدمة العملاء من مساعدة العملاء بشكل فعال، يلزمهم وصول سريع إلى معلومات العملاء الشاملة والمُحدّثة، بالإضافة إلى سجل التفاعلات السابقة عبر القنوات. يُتيح دمج أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مع حلول مركز الاتصالات للوكلاء إمكانية عرض سجلات التفاعل والتفضيلات وبيانات الشراء في الوقت الفعلي. يُمكّن هذا الوصول السلس الوكلاء من تقديم خدمات أكثر استنارة وكفاءة، ما يؤدي إلى تقديم حلول أسرع وتجارب أكثر تخصيصًا للعملاء.
يُعد إضفاء الطابع الشخصي أمرًا أساسيًا في تقديم تجارب إيجابية للعملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد. باستخدام بيانات العملاء والتحليلات، يمكن لمراكز الاتصالات تخصيص التفاعلات بناءً على سلوكيات العملاء السابقة وتفضيلاتهم وآرائهم. كما أن تقسيم العملاء حسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم يُسهّل تطبيق إستراتيجيات التواصل المستهدفة، ما يعزز التفاعل.
يمكن أن تؤدي أتمتة المهام المتكررة إلى تمكين الوكلاء من التركيز على المشكلات الأكثر تعقيدًا وتعزيز الإنتاجية الإجمالية. يمكن أن تؤدي الأدوات مثل أنظمة الطلبات الآلية وتحويل المكالمات والردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تبسيط سير العمل وتقليل زمن الاستجابة. ومن خلال تقليل المهام الروتينية، يمكن للوكلاء قضاء المزيد من الوقت في تقديم خدمات استثنائية، بينما تُقلل الشركات من التكاليف ويحظى العملاء بفترات انتظار أقل.
يُعد تقييم أداء مركز الاتصالات وتحليله بانتظام أمرًا ضروريًا لتحديد المواضع التي تحتاج إلى تحسين. تتم مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل تلك الموضحة أعلاه، عن كثب وتُستخدم لتزويد أنظمة مراكز الاتصالات بالمعلومات. يمكن أن يوفر استخدام آراء العملاء في الاستبيانات واتصالات المتابعة معارف عملية بشأن انطباعات العملاء والمواضع التي تستلزم المزيد من الاهتمام. يُساعد تطبيق إطار عمل للتحسين المستمر على ضمان قدرة مراكز الاتصالات على التكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة والحفاظ على معايير الخدمة الفائقة.
بدء الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا
استكشف روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
استكشف المساعدين الصوتيين التفاعليين المدعومين بالذكاء الاصطناعي
استكشف الخدمات المقدمة للعاملين في خدمة العملاء