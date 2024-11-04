ما المقصود بتجربة مركز الاتصالات؟

تشير تجربة مركز الاتصالات إلى التفاعل العام الذي يحدث عند تعامل العميل مع مراكز الاتصالات بالشركات، سواءً للدعم أم للاستفسارات أم لطلبات الخدمات. مركز الاتصالات هو مركز بالمؤسسات مسؤول عن التعامل مع اتصالات العملاء. وتشمل هذه الاتصالات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات في الوقت الفعلي والتفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى الخدمات الآلية مثل الوكلاء الافتراضيين وروبوتات المحادثة. وتُعد تجارب العملاء هذه أمرًا أساسيًا في تعزيز رضا العملاء وزيادة القدرة على الاحتفاظ بهم وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية.

في مجال خدمة العملاء اليوم، أصبحت توقعات العملاء مرتفعة: يتوقع ما يصل إلى 76% من العملاء تجارب متسقة عبر الأقسام، بينما يشعر 54% فقط من العملاء أن هذه الاحتياجات يتم تلبيتها.1 تتبنى العديد من المؤسسات حلول الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة الرئيسية لتعزيز أداء الوكلاء البشريين وتلبية توقعات العملاء للخدمة الذاتية وتتبع التفاعلات عبر القنوات الرقمية.

يمكن أن تؤدي تجارب مركز الاتصالات الموحدة والموجهة للعملاء إلى تقليل معدل فقدان العملاء وتعزيز تجارب العملاء الإيجابية وزيادة الإيرادات. عادةً ما يركز مهندسو تجارب مركز الاتصالات على تقليل العقبات والحد من المشكلات. فعادةً ما يكون اكتساب عميل جديد أكثر تكلفة من الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. يمكن أن يكون توفير تجارب مركز اتصالات سلسة في أثناء رحلة العميل عاملاً أساسيًا في نجاح الشركات.