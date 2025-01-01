روبوت المحادثة الصوتية المحفوظية بالذكاء الاصطناعي-رفع دعم العملاء بالأصوات العصبية التعبيرية
استبدل قائمة التفاعلية الصوتية اللامتناهية التي لا يحبها المتصلون بقائمة التفاعلية الصوتية التي لا تنتهي والتي لا يحبها المتصلون بخاصية مساعد افتراضي صوتي يولد إجابات دقيقة ويحسن تجربة العملاء.
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اليد التي تحمل الهاتف الذكي أثناء محادثة دردشة
حوّل مركز الاتصالات الخاص بك مع الذكاء الاصطناعي الحواري التقنية

 


دع المساعد الصوتي الذكي الذكاء الاصطناعي التوليدي يدير تفاعلات مركز الاتصالات المتكررة, تحرير وكلائك البشريين للتعامل مع الموضوعات الأكثر تعقيدًا وحساسية مع العملاء، وتحسين الاحتواء، وإسعاد المتصلين، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

 

عروض مساعد IBM watsonx المساعد الصوتي من IBM watsonx Assistant for Voice:

 

  • Advanced الذكاء الاصطناعي التقنية التقنية التي تمزج بين نماذج الكلام الكبيرة (LSMs) للتعرف على الصوت، Speech to Text ، والقدرات NLU.
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  • أصوات معبّرة مصممة للرد على طلبات العملاء بكلام طبيعي شبيه بالكلام البشري مع القدرة على فهم التعبيرات وتحليل مشاعر المحادثة.
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  • التحليلات التي تكشف عن معلومات قيّمة مثل استفسارات العملاء الشائعة والأسئلة الشائعة والمواضيع المستجدة وتجارب المستخدمين ومستويات رضاهم، مما يمكّنك من إنشاء تفاعلات مخصصة.
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  • واجهة سهلة الاستخدام يمكن إعدادها في لمح البصر.

 

 
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محتوى مميز
المدونة
IBMنموذج الكلام الكبير الجديد watsonx الجديد يجلب نموذج الكلام الكبير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الهاتف
المزايا
خيارات مشاركة العملاء المحسنة مع خيارات الخدمة الذاتية متعددة القنوات

في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة لمساعدة المتصلين في العثور على المعلومات وإنجاز المهام هي من خلال التفاعلات النصية، مثل إرسال رسالة نصية قصيرة لتأكيد تفاصيل الموعد أو إرسال رابط لتوجيههم إلى صفحة ويب ذات صلة. من خلال التكامل مع قنوات المراسلة المتعددة (بما في ذلك واتساب وفيسبوك ماسنجر), يسهّل الذكاء الاصطناعي الروبوت الصوتي تكنولوجيا المعلومات على العملاء الخدمة الذاتية دون إحباط.
زيادة معدل الاحتفاظ بالمكالمات الهاتفية مقارنةً بالمكالمات الصوتية التفاعلية التقليدية

تعمل روبوتات المحادثة الصوتية التوليدية المحفزة بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكنها التعامل مع أكثر من 1000 استفسار من العملاء في وقت واحد (راجع خطة التسعير الخاصة بنا لمعرفة حدود سعة المكالمات المتزامنة). مع watsonx Assistant ، سيغطي الروبوت الصوتي الخاص بك مجموعة واسعة من المواضيع بشكل شامل، مما يساعد المتصلين باستمرار، ويعزز معدلات حل المشكلات لأول مرة ويحول دون تحويل المكالمات من وكيل مباشر.
زيادة إنتاجية الوكيل ورضا العملاء

يعمل مساعدو الذكاء الاصطناعي على أتمتة الاستفسارات الروتينية وتحرير الوكلاء البشريين للتعامل مع التفاعلات ذات القيمة الأعلى والمحفزة فكرياً. عندما يكون لدى العملاء طلب فريد من نوعه يجب أن يديره أحد الوكلاء، فإن روبوت المحادثة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيضمن سلاسة عملية التسليم, إعادة توجيه موضوع المحادثة وسجل المحادثة، حتى يتمكن الوكلاء من التقاط المحادثة من حيث تم ترك المعلومات ولا يحتاج المتصلون إلى تكرار المحادثة.

 اقرأ عن الوفورات في التكاليف ومزايا الأعمال التي تتيحها watsonx Assistant

ميزة

نماذج الكلام الكبير التعرف التلقائي على الكلام (ASR) الأصوات العصبية التعبيرية
التكامل للروبوتات الصوتي وكيل مباشر ومنصات مراكز الاتصال

باستخدام IBM watsonx Assistant يمكنك بسهولة دمج الذكاء الاصطناعي الروبوت الصوتي مع أي مكتب خدمة تقريبًا لتبسيط تفاعلات العملاء وضمان سلاسة تسليم العملاء إلى الوكلاء البشريين. يمكنك استخدام اتصالات ما قبل البناء الخاصة بنا من قبل من خلال ما نقدمه من اتصالات إلى Nice CXone و Genesys و IntelePeer و Twilio، أو يمكنك بسهولة إحضار اتصالاتك الخاصة بك مع مجموعات بدء التشغيل الخاصة بنا.

 استكشف عمليات تكامل روبوت المحادثة المحادثة IBM Watson Text to Speech

IBM Watson Text to Speech عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات الخدمة السحابية التي تمكّن الذكاء الاصطناعي الروبوت الصوتي من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي الصوت في مجموعة متنوعة من اللغات والأصوات داخل watsonx Assistant.

 استكشف Watson Text to Speech IBM Watson Speech to Text

IBM Watson Speech to Text تتيح تقنية التقنية نسخ الكلام بسرعة ودقة بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من التصفحات، بما في ذلك خدمة العملاء الذاتية ومساعدة الوكلاء والتحويلات الكلامية.

استكشف Watson Speech to Text
لقد كانت التحليلات التي يقدمها لنا IBM حساسًا من حيث الأعمال والإدارة التنفيذية. نحن نعلم عدد المكالمات الواردة إلينا نحن نعلم متى تكون الأوقات المزدحمة، مما يساعد في تخصيص الموظفين. نحن نعلم متى يرتفع أو ينخفض متوسط أوقات المكالمات لدينا ويمكننا الاستجابة حسب الحاجة. جون هاريسون مدير إدارة المعلومات التقنية وزارة الشؤون المجتمعية بولاية نيوجيرسي اقرأ دراسة الحالة
اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لإعطاء روبوتات المحادثة المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي صوتاً واضحاً وودوداً؟ 

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