دع المساعد الصوتي الذكي الذكاء الاصطناعي التوليدي يدير تفاعلات مركز الاتصالات المتكررة, تحرير وكلائك البشريين للتعامل مع الموضوعات الأكثر تعقيدًا وحساسية مع العملاء، وتحسين الاحتواء، وإسعاد المتصلين، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
عروض مساعد IBM watsonx المساعد الصوتي من IBM watsonx Assistant for Voice:
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في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة لمساعدة المتصلين في العثور على المعلومات وإنجاز المهام هي من خلال التفاعلات النصية، مثل إرسال رسالة نصية قصيرة لتأكيد تفاصيل الموعد أو إرسال رابط لتوجيههم إلى صفحة ويب ذات صلة. من خلال التكامل مع قنوات المراسلة المتعددة (بما في ذلك واتساب وفيسبوك ماسنجر), يسهّل الذكاء الاصطناعي الروبوت الصوتي تكنولوجيا المعلومات على العملاء الخدمة الذاتية دون إحباط.
تعمل روبوتات المحادثة الصوتية التوليدية المحفزة بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكنها التعامل مع أكثر من 1000 استفسار من العملاء في وقت واحد (راجع خطة التسعير الخاصة بنا لمعرفة حدود سعة المكالمات المتزامنة). مع watsonx Assistant ، سيغطي الروبوت الصوتي الخاص بك مجموعة واسعة من المواضيع بشكل شامل، مما يساعد المتصلين باستمرار، ويعزز معدلات حل المشكلات لأول مرة ويحول دون تحويل المكالمات من وكيل مباشر.
يعمل مساعدو الذكاء الاصطناعي على أتمتة الاستفسارات الروتينية وتحرير الوكلاء البشريين للتعامل مع التفاعلات ذات القيمة الأعلى والمحفزة فكرياً. عندما يكون لدى العملاء طلب فريد من نوعه يجب أن يديره أحد الوكلاء، فإن روبوت المحادثة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيضمن سلاسة عملية التسليم, إعادة توجيه موضوع المحادثة وسجل المحادثة، حتى يتمكن الوكلاء من التقاط المحادثة من حيث تم ترك المعلومات ولا يحتاج المتصلون إلى تكرار المحادثة.
باستخدام IBM watsonx Assistant يمكنك بسهولة دمج الذكاء الاصطناعي الروبوت الصوتي مع أي مكتب خدمة تقريبًا لتبسيط تفاعلات العملاء وضمان سلاسة تسليم العملاء إلى الوكلاء البشريين. يمكنك استخدام اتصالات ما قبل البناء الخاصة بنا من قبل من خلال ما نقدمه من اتصالات إلى Nice CXone و Genesys و IntelePeer و Twilio، أو يمكنك بسهولة إحضار اتصالاتك الخاصة بك مع مجموعات بدء التشغيل الخاصة بنا.
IBM Watson Text to Speech عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات الخدمة السحابية التي تمكّن الذكاء الاصطناعي الروبوت الصوتي من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي الصوت في مجموعة متنوعة من اللغات والأصوات داخل watsonx Assistant.
IBM Watson Speech to Text تتيح تقنية التقنية نسخ الكلام بسرعة ودقة بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من التصفحات، بما في ذلك خدمة العملاء الذاتية ومساعدة الوكلاء والتحويلات الكلامية.
هل أنت مستعد لإعطاء روبوتات المحادثة المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي صوتاً واضحاً وودوداً؟
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