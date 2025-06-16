ما المقصود بالحوسبة المعرفية؟

وبالاستناد إلى أطر عمل واسعة في الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة الإشارات، تجمع الحوسبة المعرفيّة بين عدد من تخصصات التعلم الآلي ومبادئ التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر، وتقنيات الحوار وتوليد السرد، لإنشاء أنظمة يمكنها التعلّم والاستدلال والفهم بطريقة حاكي الأسلوب البشري. تستطيع أنظمة الحوسبة المعرفيّة الفعالة معالجة كميات ضخمة من البيانات لاكتشاف أنماط وعلاقات تتجاوز قدرات الإنسان.

ورغم تفوّق أجهزة الكمبيوتر على البشر في العديد من المجالات، لا تزال حتى الأنظمة المتقدّمة من الذكاء الاصطناعي تُواجه صعوبات في مهام مثل فهم اللغة الطبيعية أو التعرف على كائنات محددة. تهدف الحوسبة المعرفيّة إلى محاكاة الأنظمة الإدراكية في الدماغ البشري، مثل تمييز الأنماط أو التعرف على الكلام—بغرض دعم اتخاذ القرار وتحسينه. يمكن تصميم أنظمة الحوسبة المعرفيّة بحيث تستخدم مجموعات بيانات ديناميكية في الوقت الفعلي، وتجمع بين مصادر معلومات متعددة، بما في ذلك مدخلات حسّية مثل البيانات البصرية أو الحركية أو السمعية أو المأخوذة من مستشعرات.

تتضمن بعض حالات الاستخدام الواقعية للحوسبة المعرفية تحليل المشاعر، وتقييم المخاطر، وأشكال تمييز الصور، مثل التعرف على الوجوه أو التعرّف على الأشياء. وتعد الحوسبة المعرفية ذات قيمة خاصة في مجالات الروبوتات والرعاية الصحية والخدمات البنكية والتمويل والبيع بالتجزئة.