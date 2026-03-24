ما المقصود بإدارة دورة حياة الشهادات؟

والشهادات الرقمية، التي تُعرف أيضًا باسم شهادات X.509 نسبة إلى معيار X.509 الذي يحدد تنسيقها، هي مستندات إلكترونية تُستخدم للتحقق من الهويات الرقمية. وتُستخدم الشهادات أساسًا من قبل الهويات غير البشرية وهويات الآلات، مثل الخوادم، والبرمجيات، وأجهزة كمبيوتر، ونقاط نهاية إنترنت الأشياء (IoT).

وتعتمد الشهادات على إطار يُعرف باسم البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI)، التي تستخدم التشفير غير المتماثل للتحقق من هويات الكيانات وتأمين الاتصالات فيما بينها.

وبصورة أكثر تحديدًا، تستخدم أنظمة التشفير غير المتماثل مفتاحين مختلفين، أحدهما عام والآخر خاص، لتشفير البيانات وفك تشفيرها. يمكن لأي شخص استخدام مفتاح عام لتشفير البيانات. ولكن، لا يمكن إلا لحاملي المفتاح الخاص المتوافق فك تشفير تلك البيانات.

وتثبت الشهادات الرقمية أن مفتاحًا خاصًا بعينه يعود إلى كيان محدد، وغالبًا ما يُنظر إلى حيازة شهادة أصلية على أنها دليل على هوية ذلك الكيان.

ويمكن تشبيه الشهادة، إلى حد ما، بسند ملكية منزل: فهي تثبت لمن تعود ملكية أصل معيّن، وهو هنا المفتاح، وإذا كان شخص ما يحمل سند الملكية، فغالبًا ما يُعد المالك الشرعي لذلك الأصل.

لكن هذا التشبيه يكشف أيضًا حدود الشهادات ويبرز أهمية تأمينها. فإذا استولى طرف ضار على شهادة، أمكنه انتحال صفة كيان موثوق، وقد يصدقه المستخدمون الآخرون، بما قد يترتب عليه عواقب وخيمة.

فعلى سبيل المثال، لنفترض أن أحد عناصر التهديد سرق شهادة موقع إلكتروني مشروع أو زوّر نسخة منها. ثم ينشئ المهاجم نسخة خبيثة من الموقع تكون مصممة لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين. ونظرًا إلى أن المهاجم يمتلك شهادة تبدو أصلية، فقد تتعامل متصفحات الويب مع موقع التصيّد الاحتيالي على أنه الموقع الحقيقي، ولن يتلقى المستخدمون أي تحذيرات تشير إلى أن الموقع مزيف.

وللحد من المخاطر المترتبة على وقوعها في الأيدي الخطأ، لا تكون معظم الشهادات صالحة إلا لمدة زمنية محدودة. ويُعد انتهاء صلاحية الشهادة إجراءً من إجراءات الأمن الإلكتروني، على غرار التدوير المنتظم لبيانات الاعتماد. وحتى إذا حصل المهاجمون على شهادة صالحة، فإن فائدتها ستظل محدودة، ما لم يبادر المالك الأصلي إلى إبطالها أولًا.