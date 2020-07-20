يتفق العديد من المتخصصين في الصناعة وخاصة الفنانين على أن نظام توزيع حقوق الملكية الحالي أصبح قديمًا وغير موثوق به ولا يعطي الأولوية للفنان. هناك ما يقدر بنحو 250 مليون دولار أمريكي من أموال العائدات المكتسبة ولكن لم يتم توزيعها على المستفيدين الشرعيين. ويمكن أن تكون هذه الأموال غير المخصصة ناتجة عن تناقضات العقود أو التسجيل غير السليم أو البيانات التي تتم إدارتها بشكل خاطئ.

قبل عصر التوزيع الرقمي كانت العائدات الميكانيكية، التي يتم دفعها كلما تم إعادة إنتاج أغنية، تستند إلى الوحدات المادية المباعة، مثل التسجيلات أو الأقراص المدمجة. اليوم، تدفع منصات البث سعرًا محددًا لكل تشغيل، يتراوح من0.00069 دولارًا أمريكيًا لكل تشغيل على YouTube إلى 0.004 دولارًا أمريكيًا لكل تشغيل على Spotify. تحتاج الأغنية على Spotify إلى حوالي 230 تدفقًا لكسب دولار واحد. بمجرد تقسيم العائدات، يحصل الفنانون على جزء صغير من الإجمالي.

من دون سجل دقيق للمساهمين في الأغنية، لا يمكن الدفع العائدات المالية. قد يستغرق الأمر سنوات لتلقي المدفوعات، إن وجدت. "كل ما يتطلبه الأمر هو كاتب أغاني واحد حتى لا ينسب إليه الفضل" ، كما يقول ممثل عن NONRESIDENT، وهي شركة تسجيل مقرها مدينة نيويورك ومنصة توزيع للفنانين المغتربين. "غالبًا ما تتأخر مدفوعات العائدات من ثلاثة إلى ستة أشهر. ماذا يحدث إذا نجحت أغنية للغاية وعندما تأتي الإحصائيات، لم ينسب الفضل إلى الجميع؟ عند هذه النقطة، يعد تغيير البيانات الوصفية أمرًا مزعجًا وغالبًا ما يتم تجاهله. وكلما قل دورك في المشروع، قلّت أولويتك". هذه مشكلة خاصة للفنانين الصاعدين الذين قد لا يكونون مجهزين لحل هذه المشكلات في الوقت المناسب.