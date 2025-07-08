حان الوقت لمواجهة الحقيقة بشأن التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG): فهو حل يحتاج هو نفسه إلى حل.

كان الهدف من RAG تحسين أداء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وتقليل هلوسة النماذج من خلال تمكينها من تجاوز مجموعة البيانات التدريبية الخاصة بها بالاستفادة من الوصول إلى قواعد معرفة خارجية. لكن الحدود العملية الفعلية لأنظمة RAG التقليدية باتت واضحة بشكل يبعث على القلق.

قال Dinesh Nirmal، النائب الأول لرئيس IBM Software: "إلى حدّ كبير، يعاني RAG من أوجه قصور". وأضاف: "إن الاعتماد على RAG وحده لا يقدّم فعلًا النتائج المثلى التي كنا نتوقعها".

تشمل تحديات RAG التي يواجهها المستخدمون بانتظام ما يلي: القيود المفروضة على نوافذ السياق وعمليات التجميع، وعدم القدرة على فهم العلاقات المعقدة، بالإضافة إلى المخرجات منخفضة الجودة الناتجة عن تجزئة المحتوى بشكل غير مثالي. كما يمكن أن يثير تطبيق التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) مخاوف أمنية، مثل تسرب البيانات.

الخبر السار أن التطورات في أدوات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تعويض أوجه القصور في RAG التقليدي، ما يؤدي إلى توليد ردود أكثر دقة على استفسارات المستخدمين. لنلق نظرة أعمق على كيفية تحسين أداء RAG.