يستعد المتخصصون في التخطيط والتحليل المالي (FP&A) لتحول كبير في عام 2026، مع إعادة التطورات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة، تشكيل مستقبل هذا المجال.

وفي ظل تقلبات السوق، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والتغيرات في سلوك العملاء، لم يعد المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) يقيسون نجاح التخطيط والتحليل المالي من خلال أداء إعداد التقارير المالية وحده. بل إنهم يتطلعون إلى فرق الشؤون المالية بوصفها شريكًا استراتيجيًا ودليلًا يهديهم في أوقات عدم اليقين.

وتواجه فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) ضغوطًا متزايدة لتقديم توقعات مالية ديناميكية وتعزيز مرونة الأعمال، لكن كثيرًا منها لا يزال مقيدًا بمهام سير عمل قديمة وعمليات يدوية تجعل التحرك السريع أمرًا صعبًا. فالأسلوب الذي كان معمولًا به في التخطيط والتحليل المالي قبل عشرة أعوام لن يعود كافيًا في عام 2026.

وللتكيف مع هذه البيئة الجديدة، يتطلع المتخصصون في التخطيط والتحليل المالي إلى تحليلات متقدمة تجيب عن أسئلتهم قبل أن يطرحوها، وإلى وظيفة مالية توجه اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

وتسلط هذه النظرة العامة الضوء على أبرز اتجاهات التخطيط والتحليل المالي التي سترسم ملامح عام 2026. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذه الاتجاهات لا يتركز جميعها على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإنها تشترك جميعًا في هدف واحد، هو تحويل التقارير المالية إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدعم اتخاذ قرارات أفضل لدى المتخصصين في الشؤون المالية.