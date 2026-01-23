مرونة الأعمال هي قدرة المؤسسة على استشعار التغيرات الداخلية والخارجية استباقيًا والتكيف معها بسرعة من خلال حلول مبتكرة تحقق قيمة للأعمال.
ومع تزايد الضغوط العالمية المعاكسة، يجب أن تمتلك المؤسسات الأدوات اللازمة لتكون أكثر قدرة على التكيف والمرونة في أساليب عملها.
ومرونة الأعمال ليست منهجية واحدة، بل هي وصف لمجموعة من القدرات والسلوكيات التنظيمية التي تمكّن الشركة من تحقيق أهدافها بمرونة ورشاقة.ولتلبية احتياجات العملاء بالسرعة التي يفرضها السوق اليوم، تتجه المؤسسات إلى الاستفادة من التطورات التقنية الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأتمتة. وتساعد هذه التقنيات على ابتكار تجارب عملاء أعلى قيمة.
وأصبح الرؤساء التنفيذيون (CEOs) يدركون تنامي الحاجة إلى الأساليب المبتكرة، والتحول الرقمي، والممارسات المرنة.وأظهرت دراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value أن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين يقولون إن مؤسساتهم تعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي وتستعد لتطبيقهم على نطاق واسع.
"مع تغيّر كل شيء بفعل الذكاء الاصطناعي، لن يأتي النجاح بعد الآن من مجرد أداء الأشياء نفسها على نحو أفضل"، وذلك وفقًا لدليل الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 الصادر عن معهد IBM Institute for Business Value.
مرونة الأعمال تعني البحث عن الفرص التي تعود بالنفع على العملاء والأطراف المعنية واغتنامها. وتستجيب الشركات الرشيقة بسرعة وفاعلية للتهديدات والفرص، وفي الوقت نفسه تحقق قيمة أكبر للعملاء، وتعزز إنتاجية الموظفين، وتخدم مصالح الأطراف المعنية.
ولا توجد مجموعة ثابتة من المبادئ أو ممارسات محددة مسبقًا لمرونة الأعمال. ومع ذلك، فإن أساس مرونة الأعمال يقوم على تقدير الأفراد وتفاعلاتهم، وتعزيز مبادرات قوية لصناعة القرار، والتركيز على التحسين المستمر على مستوى المؤسسة بأكملها.
ويفرض عصر الاضطراب، والمناخ الجيوسياسي المتوتر، والتغيرات التقنية المتسارعة ضغوطًا هائلة على المؤسسات لتبني عقلية رشيقة ونهج قائم على التطوير التكراري. وما بدأ في الأصل بوصفه مفهومًا نشأ في تطوير البرمجيات، اتسع اليوم ليشمل نطاقًا أوسع، وليدفع نحو صناعة قرارات قائمة على البيانات ووضع استراتيجيات أكثر ذكاءً للحد من المخاطر.
وتفيد دراسة حديثة أجراها معهد Business Agility Institute بأن مرونة الأعمال تتمثل في تحقيق قيمة قابلة للقياس رغم الاضطرابات الخارجة عن السيطرة. ويخلص التقرير إلى أن المرونة هي العامل الفارق الأساسي عند تقييم مرونة الأعمال. وتُظهر البيانات أن المرونة ترتبط بارتفاع رضا العملاء، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأداء مالي أكثر قابلية للتنبؤ.
وقد شهدت المؤسسات المشاركة التي حسّنت قدراتها في مرونة الأعمال بصورة ملموسة بين عامي 2024 و2025 زيادة متوسطة بلغت 10.3% في الإيرادات لكل موظف. وعلى النقيض من ذلك، سجلت المؤسسات التي أفادت بتراجع مستويات مرونة الأعمال لديها زيادة أقل بلغت 3.5%، وفقًا للتقرير.
ورغم أن مرونة الأعمال ليست إطار عمل محددًا بدقة، فإنها تمثل عقلية تتطور من خلال التعلم المستمر والقيادة الرشيقة. تتطلب المؤسسة الرشيقة تعاونًا عابرًا للوظائف وبيئة أعمال شاملة.
تتطلب مرونة الأعمال تبني مبادئ العمل الرشيق. وتقوم ثقافة المؤسسة الرشيقة على تقدير الإبداع والشفافية والحافز إلى استكشاف الفرص الجديدة. كما يتطلب التحول إلى مؤسسة رشيقة بيئةً تشجع على التجريب وتكافئ القدرة على التكيف.
وتنبع مرونة الأعمال الحقيقية من تمكين أعضاء الفريق داخل المؤسسة واستعدادهم للعمل عبر الوظائف. وتشكّل مشاركة الموظفين عنصرًا أساسيًا لضمان مواءمة الفرق والأهداف والاستراتيجيات بما يحقق أكبر أثر ممكن ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.
تُعد استراتيجية الحوكمة الواضحة أمرًا حيويًا لمرونة المؤسسة، إذ تضمن وضوح الأهداف ووجود عمليات لإدارة المخاطر. ومع توافر البيانات والمقاييس في الوقت الفعلي، يمكن تخصيص الموارد بسرعة، مما يقلص الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق ويحافظ على الميزة التنافسية.
وفي ظل إطار عمل رشيق، يتجاوز قادة المؤسسة النماذج والهياكل التنظيمية التقليدية. فبدلًا من التسلسلات الهرمية الجامدة، يعززون التمكين والتعاون والهياكل ذاتية التنظيم.
وتتمتع المؤسسة الرشيقة بالعديد من المزايا، من بينها تفكيك الحواجز التنظيمية وتعزيز الفرق العابرة للوظائف.
تُبقي مرونة الأعمال العميل في صميم كل قرار. وتجمع الفرق التعليقات وتحلل بيانات الاستخدام للاستجابة بسرعة للاحتياجات المتغيرة.
يساعد هذا التركيز المؤسسات على تقديم منتجات وخدمات تعالج مشكلات حقيقية وتحقق قيمة قابلة للقياس بمرور الوقت. ومن خلال مواءمة الأولويات مع النتائج التي تهم العملاء، تحسن الشركات الرشيقة مستوى الرضا، وتبسط تطوير الحلول، وتبني الثقة.
كما تمكّن المؤسسات الرشيقة فرقها من اتخاذ قرارات مدروسة بسرعة. يحدد القادة أهدافًا واضحة، بينما تستخدم الفرق البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات الفورية للتحرك من دون الحاجة إلى موافقات غير ضرورية.
ويقلل هذا النهج من التأخيرات، ويحسن سرعة الاستجابة، ويساعد الأعمال على اغتنام الفرص فور ظهورها. كما تسهم سرعة اتخاذ القرار في الحد من المخاطر، لأنها تتيح للفرق الاختبار والتعلم والتعديل قبل أن تتحول المشكلات الصغيرة إلى مشكلات مكلفة.
ويمكن تطبيق مرونة الأعمال على أنواع مختلفة من استراتيجيات الأعمال. ويعزز النهج الرشيق ثقافة التعلم المستمر والتحسين المتواصل. وتراجع الفرق النتائج بانتظام، وتقيس الأداء، وتطبق الدروس المستفادة.
ويؤدي هذا الانضباط إلى رفع الجودة، وتقليل العيوب، وتحسين الكفاءة بمرور الوقت. ومن خلال تحسين العمليات والحلول على نحو مستمر، تحافظ المؤسسات على قدرتها التنافسية وتصبح أكثر استعدادًا للتغيير.
وتتكيف الشركات الرشيقة بسرعة مع تحولات السوق، والتغيرات التقنية، واللوائح الجديدة. كما تعيد الفرق ترتيب أولويات العمل وتعدل استراتيجياتها من دون تعطيل العمليات.
وتعزز هذه القدرة على التكيف المرونة، وتساعد المؤسسات على الحفاظ على الزخم في أوقات عدم اليقين مع الاستمرار في تحقيق القيمة.
يتطلب التحول الرشيق استراتيجية رشيقة. وتعتمد قدرة المؤسسة على أن تصبح أكثر رشاقة على انفتاحها على التخطيط المرن والديناميكي، والتعليقات المستمرة، والتحسين المتواصل.
ومن الأمثلة البارزة على شركة تتبنى عقلية رشيقة شركة Solar Coca-Cola، وهي ثاني أكبر شركة تعبئة تابعة لشركة Coca-Cola في Brazil. فقد استحوذت الشركة على شركات تعبئة أخرى داخل Brazil، وفي الوقت نفسه مضت نحو مزيد من اللامركزية في أعمالها. وفي هذه المرحلة، تدخلت CTI Global، مزود الحلول لدى Solar وأحد شركاء أعمال IBM، لتحسين العمليات وجعلها أسرع وأكثر دقة.
وخلال ما يزيد قليلًا على خمسة أشهر، صممت CTI حلًا متكاملًا للتخطيط ونفذته، وأصبحت Solar تديره بنفسها بعد ذلك. وجرى تنفيذ هذه العملية من خلال دمج IBM Planning Analytics مع منصة IBM® Cognos Analytics الحالية لدى Solar، وهي المنصة التي دأبت الشركة على استخدامها في إعداد التقارير المالية.
شمل جزء من مرحلة نقل المعرفة تدريب أعضاء محددين من فريق الشؤون المالية على استخدام وظائف Business Rules داخل منصة Planning Analytics. ويعكس هذا التبادل المعرفي نهجًا رشيقًا، وتعاونًا عابرًا للوظائف، كما يبرز الميزة التنافسية التي باتت Solar تتمتع بها بفضل خبرتها المتخصصة.
قال Hermeson Anibal Marques، كبير التنفيذيين في Solar: "إن قدرتنا على الاعتماد على أنفسنا في تكييف النظام بحسب الحاجة تمنحنا قدرًا هائلًا من المرونة." وأضاف: "وهذا يعني أن فريقنا أصبح أكثر كفاءة وإنتاجية."
