إذا كنت مستعدًا لتوسيع — أو حتى بدء — استراتيجية الأتمتة والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لديك، فأنت في المكان المناسب. يقدّم لك هذا المقال مجموعة من الخطوات العملية التالية التي يمكنك الاستفادة منها لفهم AIOps بشكل أفضل، وإقناع الأطراف المعنية بقيمته، والبدء في تطبيقه داخل مؤسستك. تبرز حجّة قوية لاعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات تكنولوجيا المعلومات، نظرًا لما يوفّره من فوائد ملموسة وحالات استخدام استراتيجية.

ولنبدأ من مسلّمة بسيطة: كلما ازدادت أنظمة تكنولوجيا المعلومات تعقيدًا وتشابكًا، أصبحت الأتمتة الأداة الأهم المتاحة لديك. ونعرّف الأتمتة بأنها استخدام التقنية أو البرامج أو الروبوتات أو العمليات بما يساعدك على تحقيق النتائج المرجوّة بأقل تدخّل بشري ممكن، وعلى نطاق يتجاوز القدرة البشرية.

الآن لنلقِ نظرة على الكيفية التي تساعدك بها الأتمتة — عند تطبيقها على بيئات تكنولوجيا المعلومات — في تحقيق نتائج أعمال أفضل في ثلاثة مجالات رئيسية، وما ينبغي لكل مبتدئ معرفته للانطلاق.