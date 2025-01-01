تجربة المستخدم

إنّ IBM® SPSS® Statistics بمثابة حل بديهي يُبسِّط العرض المصور للبيانات ويُسهِّل تحليل الإحصائيات. كما تتيح لك واجهته البديهية ووظائفه التي تعمل بنمط "الإشارة والنقر" إجراء التحليلات وتنظيم البيانات بسهولة، سواءً كنت مبتدئًا أو باحثًا ذو خبرة أو محترفًا في مجال الأعمال.

بدءًا من إنشاء الإحصائيات الوصفية وحتى تنفيذ النماذج التنبؤية المتقدمة، يقدم SPSS Statistics مجموعة شاملة من الاختبارات وإجراءات التحليلات لمساعدتك في تحقيق نتائج موثوقة وتقديمها بتنسيقات سهلة الفهم واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.