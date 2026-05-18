¿Qué es el análisis de varianza?

El análisis de varianza, también conocido como análisis de flujo, compara dos puntos de datos financieros. El objetivo es tomar los costos reales y cuantificar cualquier desviación de las proyecciones iniciales. La información obtenida de un análisis de varianza ayuda a los líderes financieros y a sus equipos a comprender la actividad empresarial en relación con los pronósticos financieros establecidos. Este proceso puede ayudar a impulsar la toma de decisiones informadas y, a las organizaciones, a crear presupuestos más flexibles y prácticas de planificación financiera integrada.

El análisis de varianza se enmarca dentro del campo más amplio de planificación y análisis financiero (FP&A). El proceso también está evolucionando a medida que el forecasting impulsado por IA y el análisis financiero se convierten en el status quo.

La IA en FP&A está reinventando el proceso de planificación, presupuestación y forecasting, llevando a los equipos financieros a realizar análisis de varianza automatizados. El software de forecasting financiero utiliza capacidades de IA a través de la integración de datos en tiempo real, el análisis de datos y el modelado predictivo, lo que brinda a los equipos financieros las herramientas para obtener insights más profundos y mejorar la precisión.