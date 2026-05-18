¿Qué es el análisis de varianza?

Un análisis de varianza es el proceso de analizar y comparar cómo y por qué las cifras reales para ciertas métricas de negocio difieren del pronóstico inicial. Las métricas pueden incluir costos indirectos, volumen de ventas o costos laborales. Las diferencias identificadas a través de este proceso se conocen como variaciones.
El análisis de varianza, también conocido como análisis de flujo, compara dos puntos de datos financieros. El objetivo es tomar los costos reales y cuantificar cualquier desviación de las proyecciones iniciales. La información obtenida de un análisis de varianza ayuda a los líderes financieros y a sus equipos a comprender la actividad empresarial en relación con los pronósticos financieros establecidos. Este proceso puede ayudar a impulsar la toma de decisiones informadas y, a las organizaciones, a crear presupuestos más flexibles y prácticas de planificación financiera integrada.
El análisis de varianza se enmarca dentro del campo más amplio de planificación y análisis financiero (FP&A). El proceso también está evolucionando a medida que el forecasting impulsado por IA y el análisis financiero se convierten en el status quo.
La IA en FP&A está reinventando el proceso de planificación, presupuestación y forecasting, llevando a los equipos financieros a realizar análisis de varianza automatizados. El software de forecasting financiero utiliza capacidades de IA a través de la integración de datos en tiempo real, el análisis de datos y el modelado predictivo, lo que brinda a los equipos financieros las herramientas para obtener insights más profundos y mejorar la precisión.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
El análisis de varianza desempeña un papel crucial en la gestión financiera, especialmente para los equipos contables que mantienen datos financieros históricos precisos y hacen seguimiento del rendimiento financiero de la organización. Estas personas deben detectar errores u omisiones en los datos contables para que los datos que se incorporan a otros análisis en la organización sean confiables.
Por separado, el análisis de varianza puede ser valioso para la detección de fraudes. El análisis compara los resultados reales con los valores esperados, por lo que cualquier actividad inusual o discrepancia importante se puede marcar de inmediato y abordar.
Quizás la función más importante del análisis de varianza es priorizar los recursos. El análisis puede centrarse en áreas clave donde la actividad no va según lo previsto y priorizar medidas correctivas.
Por ejemplo, a través del análisis de varianza, una empresa que ofrece cinco productos se entera de que las ventas reales de dos de ellos son inferiores a las ventas proyectadas. El equipo de contabilidad puede entonces enfocarse en lo que está sucediendo con esos dos productos y dar pasos estratégicos hacia adelante.
Un análisis de varianza generalmente se realiza al final de un cierre financiero para comparar los resultados reales con un punto de referencia, como un presupuesto. El análisis se puede aplicar a cualquier nivel de información financiera, desde un estado financiero hasta una partida única.
El análisis se puede aplicar a los tres estados financieros principales: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. El enfoque de cada uno puede estar en cualquier componente. Además, los componentes que elija una organización dependerán de las prioridades empresariales.
Hay varios términos clave utilizados en el análisis de varianza que son útiles para comprender:
Existen varios tipos de análisis de varianza, según el contexto y los objetivos de la organización. La elección también dependerá de la industria, los factores específicos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se prioricen.
Un análisis de varianza de ingresos es la diferencia entre los ingresos reales y los ingresos esperados para el periodo específico.
Es un análisis útil para comprender la rentabilidad y qué tan bien se alinea el rendimiento real de las ventas de una empresa con las cifras proyectadas.
Este análisis de varianza es la diferencia entre el costo presupuestado de un proyecto y el costo real incurrido.
La varianza de costo (CV) puede ser una CV positiva (lo que significa que el costo real estuvo por debajo del presupuesto) o una CV negativa (lo que significa que el costo real llegó por encima del presupuesto). Una CV puede ser útil para implementar medidas de ahorro de costos y realizar un seguimiento del progreso financiero.
La varianza del material mide la diferencia entre el costo esperado de las materias primas y el precio real pagado.
Los resultados pueden dividirse entre ka varianza del precio del material (MVP) y la varianza de la cantidad de material, lo que compara el uso real con la cantidad estándar. Este análisis puede ayudar a los equipos financieros a analizar las ineficiencias en las adquisiciones y desglosar los costos de materiales.
Este análisis de varianza compara el costo de mano de obra planificado con el costo de mano de obra real incurrido.
La varianza laboral toma la tasa salarial real por hora y la compara con la tasa estándar esperada y la multiplica por las horas reales trabajadas. Estas cifras, a menudo categorizadas como varianza de las tarifas laborales, pueden ayudar a las organizaciones a evaluar la eficiencia de la fuerza laboral y el control de los costos salariales. Las diferencias se dividen en dos categorías: costos de mano de obra y tiempo utilizado.
Una varianza de la eficiencia mide la diferencia entre la cantidad real de entradas, como horas de mano de obra o materiales utilizados y las entradas esperadas necesarias para una unidad de resultados.
Este enfoque es similar a la varianza de la mano de obra, ya que utiliza las horas para determinar cómo la eficiencia afecta los costos indirectos variables. La varianza de la eficiencia puede ayudar a las organizaciones a determinar la productividad, dónde se produjo un bajo rendimiento o si un proceso fue más eficiente de lo previsto.
Este enfoque de varianza, también conocido como varianza de gastos generales fijos, es la diferencia entre el monto presupuestado para los costos indirectos fijos y los costos fijos reales incurridos.
El propósito es determinar si una empresa gastó más o menos de lo previsto. Por separado, se puede realizar una varianza del volumen de costos indirectos fijos para medir la utilización de la capacidad y el nivel real de actividad.
Un análisis de varianza requiere múltiples pasos de planificación e implementación. Elegir el análisis de varianza correcto e introducir las fórmulas es solo el comienzo.
Las organizaciones que desean ver resultados reales al realizar análisis de varianza deben analizar los resultados y dar el siguiente paso.
Recopile todos los datos necesarios. Para comenzar, el análisis requiere dos conjuntos de datos (presupuestados y reales) para la variable en la que se centra.
Los equipos financieros pueden cambiar diferentes datos financieros reales en función de lo que se esté analizando.
Decida qué análisis de varianza serán más beneficiosos para la organización. En términos generales, consiste en restar la cifra real de la cifra prevista. Estas fórmulas revelarán cualquier brecha entre las expectativas y la realidad.
Estos son algunos ejemplos de fórmulas de análisis de varianza:
Determine si la varianza es positiva o negativa. El análisis solo tiene dos resultados: favorables o desfavorables.
Por ejemplo, si el análisis de varianza analiza la varianza de los costos, un costo favorable sería si los costos estándar de la industria fueran más bajos que los costos reales. Si los costos reales fueran más altos, los resultados se considerarían desfavorables.
Averigüe por qué ocurrió la varianza Este paso es donde la IA en los informes financieros y los análisis predictivos pueden agilizar el proceso de análisis.
Las herramientas impulsadas por IA pueden analizar resultados y cifras en tiempo real mediante datos en tiempo real para proporcionar insights detallados. Comprender la causa principal de la varianza será clave para los equipos de todos los departamentos y stakeholders fuera de la organización.
Recopile los resultados de los análisis de varianza y cree un informe que incluya todos los detalles.
Es un paso clave porque cuantos más datos estén disponibles, más útil puede ser el análisis para proyectos a corto y largo plazo. Disponer de una descripción detallada de todas las varianzas puede ayudar a construir una base sólida y un caso de uso para este enfoque del análisis de varianzas.
Realizar un análisis de varianza puede ser beneficioso para una organización al mejorar la gestión de riesgos, tomar decisiones basadas en datos y eliminar conjeturas al identificar brechas de rendimiento:
Un análisis de varianza puede beneficiar a una organización al mejorar la gestión de riesgos, impulsar decisiones basadas en datos y eliminar conjeturas al identificar brechas de rendimiento:
Descubre cómo la forecasting impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los insights de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explora cómo los CFO y los líderes financieros pueden aprovechar al máximo la IA generativa, incluyendo cómo prepararla, dónde aplicarla y qué se requiere para que la IA sea una adición valiosa.
Examine cómo las soluciones impulsadas por IA están remodelando el rol del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación empresarial integrada infundida con IA con la libertad de desplegar en el entorno que mejor respalde sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM AI for Finance, impulsado por automatización inteligente y insights predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, rápidas y resilientes.
Reimagine las finanzas con IBM Consulting: combina experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera estratégica más eficiente.