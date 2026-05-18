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Operaciones de negocio

¿Qué es el análisis de varianza?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 18 de mayo de 2026

Definición de análisis de varianza

Un análisis de varianza es el proceso de analizar y comparar cómo y por qué las cifras reales para ciertas métricas de negocio difieren del pronóstico inicial. Las métricas pueden incluir costos indirectos, volumen de ventas o costos laborales. Las diferencias identificadas a través de este proceso se conocen como variaciones.

El análisis de varianza, también conocido como análisis de flujo, compara dos puntos de datos financieros. El objetivo es tomar los costos reales y cuantificar cualquier desviación de las proyecciones iniciales. La información obtenida de un análisis de varianza ayuda a los líderes financieros y a sus equipos a comprender la actividad empresarial en relación con los pronósticos financieros establecidos. Este proceso puede ayudar a impulsar la toma de decisiones informadas y, a las organizaciones, a crear presupuestos más flexibles y prácticas de planificación financiera integrada.

El análisis de varianza se enmarca dentro del campo más amplio de planificación y análisis financiero (FP&A). El proceso también está evolucionando a medida que el forecasting impulsado por IA y el análisis financiero se convierten en el status quo.

La IA en FP&A está reinventando el proceso de planificación, presupuestación y forecasting, llevando a los equipos financieros a realizar análisis de varianza automatizados. El software de forecasting financiero utiliza capacidades de IA a través de la integración de datos en tiempo real, el análisis de datos y el modelado predictivo, lo que brinda a los equipos financieros las herramientas para obtener insights más profundos y mejorar la precisión.

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El papel del análisis de varianza

El análisis de varianza desempeña un papel crucial en la gestión financiera, especialmente para los equipos contables que mantienen datos financieros históricos precisos y hacen seguimiento del rendimiento financiero de la organización. Estas personas deben detectar errores u omisiones en los datos contables para que los datos que se incorporan a otros análisis en la organización sean confiables.

Por separado, el análisis de varianza puede ser valioso para la detección de fraudes. El análisis compara los resultados reales con los valores esperados, por lo que cualquier actividad inusual o discrepancia importante se puede marcar de inmediato y abordar.

Quizás la función más importante del análisis de varianza es priorizar los recursos. El análisis puede centrarse en áreas clave donde la actividad no va según lo previsto y priorizar medidas correctivas.

Por ejemplo, a través del análisis de varianza, una empresa que ofrece cinco productos se entera de que las ventas reales de dos de ellos son inferiores a las ventas proyectadas. El equipo de contabilidad puede entonces enfocarse en lo que está sucediendo con esos dos productos y dar pasos estratégicos hacia adelante.

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¿Cómo funciona el análisis de varianza?

Un análisis de varianza generalmente se realiza al final de un cierre financiero para comparar los resultados reales con un punto de referencia, como un presupuesto. El análisis se puede aplicar a cualquier nivel de información financiera, desde un estado financiero hasta una partida única.

El análisis se puede aplicar a los tres estados financieros principales: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. El enfoque de cada uno puede estar en cualquier componente. Además, los componentes que elija una organización dependerán de las prioridades empresariales.

Hay varios términos clave utilizados en el análisis de varianza que son útiles para comprender:

  • Costos de compra: la cantidad total de dinero que se necesita para comprar un producto o servicio.
  • Costos indirectos: los gastos operativos necesarios para funcionar, como el alquiler o los servicios públicos.
  • Varianza favorable frente a desfavorable: una varianza favorable se produce cuando los resultados reales son mejores que la proyección. Un resultado desfavorable se produce cuando los gastos reales superan el pronóstico.
  • Precio variable: el cambio en el costo de un bien o servicio.
  • Varianza del presupuesto fijo: la diferencia entre los resultados financieros reales y el presupuesto estático original.

Tipos de análisis de varianza

Existen varios tipos de análisis de varianza, según el contexto y los objetivos de la organización. La elección también dependerá de la industria, los factores específicos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se prioricen.

Varianza de ingresos

Un análisis de varianza de ingresos es la diferencia entre los ingresos reales y los ingresos esperados para el periodo específico.

Es un análisis útil para comprender la rentabilidad y qué tan bien se alinea el rendimiento real de las ventas de una empresa con las cifras proyectadas.

Varianza de costos

Este análisis de varianza es la diferencia entre el costo presupuestado de un proyecto y el costo real incurrido.

La varianza de costo (CV) puede ser una CV positiva (lo que significa que el costo real estuvo por debajo del presupuesto) o una CV negativa (lo que significa que el costo real llegó por encima del presupuesto). Una CV puede ser útil para implementar medidas de ahorro de costos y realizar un seguimiento del progreso financiero.

Varianza material

La varianza del material mide la diferencia entre el costo esperado de las materias primas y el precio real pagado.

Los resultados pueden dividirse entre ka varianza del precio del material (MVP) y la varianza de la cantidad de material, lo que compara el uso real con la cantidad estándar. Este análisis puede ayudar a los equipos financieros a analizar las ineficiencias en las adquisiciones y desglosar los costos de materiales.

Varianza laboral

Este análisis de varianza compara el costo de mano de obra planificado con el costo de mano de obra real incurrido.  

La varianza laboral toma la tasa salarial real por hora y la compara con la tasa estándar esperada y la multiplica por las horas reales trabajadas. Estas cifras, a menudo categorizadas como varianza de las tarifas laborales, pueden ayudar a las organizaciones a evaluar la eficiencia de la fuerza laboral y el control de los costos salariales. Las diferencias se dividen en dos categorías: costos de mano de obra y tiempo utilizado.

Varianza de eficiencia

Una varianza de la eficiencia mide la diferencia entre la cantidad real de entradas, como horas de mano de obra o materiales utilizados y las entradas esperadas necesarias para una unidad de resultados.

Este enfoque es similar a la varianza de la mano de obra, ya que utiliza las horas para determinar cómo la eficiencia afecta los costos indirectos variables. La varianza de la eficiencia puede ayudar a las organizaciones a determinar la productividad, dónde se produjo un bajo rendimiento o si un proceso fue más eficiente de lo previsto.

Varianza de costos indirectos fijos

Este enfoque de varianza, también conocido como varianza de gastos generales fijos, es la diferencia entre el monto presupuestado para los costos indirectos fijos y los costos fijos reales incurridos.

El propósito es determinar si una empresa gastó más o menos de lo previsto. Por separado, se puede realizar una varianza del volumen de costos indirectos fijos para medir la utilización de la capacidad y el nivel real de actividad.

Pasos para realizar un análisis de varianza

Un análisis de varianza requiere múltiples pasos de planificación e implementación. Elegir el análisis de varianza correcto e introducir las fórmulas es solo el comienzo.

Las organizaciones que desean ver resultados reales al realizar análisis de varianza deben analizar los resultados y dar el siguiente paso.

1. Recopilar datos

Recopile todos los datos necesarios. Para comenzar, el análisis requiere dos conjuntos de datos (presupuestados y reales) para la variable en la que se centra.

Los equipos financieros pueden cambiar diferentes datos financieros reales en función de lo que se esté analizando.

2. Calcular varianzas

Decida qué análisis de varianza serán más beneficiosos para la organización. En términos generales, consiste en restar la cifra real de la cifra prevista. Estas fórmulas revelarán cualquier brecha entre las expectativas y la realidad.

Estos son algunos ejemplos de fórmulas de análisis de varianza:

  • Variación de costos = costos reales - costos presupuestados
  • Varianza de eficiencia = (entrada real - entrada presupuestada) x tasa estándar
  • Varianza de volumen = (volumen de ventas real - volumen de ventas presupuestado) x precio de venta presupuestado
  • Varianza presupuestaria = Ingresos reales - ingresos presupuestados

3. Identificar resultados favorables y desfavorables

Determine si la varianza es positiva o negativa. El análisis solo tiene dos resultados: favorables o desfavorables.

Por ejemplo, si el análisis de varianza analiza la varianza de los costos, un costo favorable sería si los costos estándar de la industria fueran más bajos que los costos reales. Si los costos reales fueran más altos, los resultados se considerarían desfavorables.

4. Analizar las causas principales

Averigüe por qué ocurrió la varianza Este paso es donde la IA en los informes financieros y los análisis predictivos pueden agilizar el proceso de análisis.

Las herramientas impulsadas por IA pueden analizar resultados y cifras en tiempo real mediante datos en tiempo real para proporcionar insights detallados. Comprender la causa principal de la varianza será clave para los equipos de todos los departamentos y stakeholders fuera de la organización.

5. Informar e interpretar los resultados

Recopile los resultados de los análisis de varianza y cree un informe que incluya todos los detalles.

Es un paso clave porque cuantos más datos estén disponibles, más útil puede ser el análisis para proyectos a corto y largo plazo. Disponer de una descripción detallada de todas las varianzas puede ayudar a construir una base sólida y un caso de uso para este enfoque del análisis de varianzas.

Beneficios del análisis de varianza

Realizar un análisis de varianza puede ser beneficioso para una organización al mejorar la gestión de riesgos, tomar decisiones basadas en datos y eliminar conjeturas al identificar brechas de rendimiento:

  • Permite operaciones más estrictas: un análisis de varianza es una forma rápida y confiable de identificar gastos excesivos y bajo rendimiento. Brinda a la gerencia la información basada en datos necesaria para actuar antes de que crezcan los problemas y para optimizar la energía a áreas con desviaciones significativas.
  • Identifica discrepancias: el análisis de varianza ayuda a los equipos a llegar rápidamente al meollo del problema y a detectar anomalías en los datos financieros. El análisis regular de las desviaciones puede detectar errores en la contabilidad, omisiones o posibles fraudes antes de que se vuelvan urgentes.
  • Mejora la estrategia empresarial: un enfoque sistemático para entender por qué los resultados reales se desvían de las cifras de pronóstico impulsa una toma de decisiones más inteligente. Los resultados del análisis de varianza proporcionan insights aplicables en la práctica que impulsan las decisiones sobre qué servicios ofrecer, qué proveedores usar y a qué clientes dirigirse.
  • Aumenta la responsabilidad: un análisis de varianza respalda la rendición de cuentas en toda una organización. El análisis de varianza alerta a los jefes de equipo sobre los problemas y proporciona una ruta clara para identificar quién o qué es responsable de los resultados. Además, este enfoque alinea los KPI e impulsa la eficiencia operativa.

Mejores prácticas para un análisis efectivo de la varianza

Un análisis de varianza puede beneficiar a una organización al mejorar la gestión de riesgos, impulsar decisiones basadas en datos y eliminar conjeturas al identificar brechas de rendimiento:

  • Comunicar las necesidades: un análisis de varianza requiere la colaboración entre equipos y el consenso en torno a las cifras de varianza. Todos los miembros del equipo deben saber cómo informar sus hallazgos, independientemente de los resultados. Incluso cuando no se identifican problemas en el análisis, es importante enviar resultados de forma constante y comunicar los hallazgos.
  • Habilitar software impulsado por IA: existen diversos programas informáticos impulsados por IA y herramientas de automatización financiera que ayudan en el proceso de análisis de varianza, haciéndolo más rápido y eficiente. Entre las opciones más conocidas se encuentran la planificación de recursos empresariales (ERP) para datos integrados y el software de análisis predictivos impulsado por IA. Las herramientas impulsadas por IA están ayudando a los equipos financieros a ser más estratégicos y más inteligentes con los recursos que se les asignan.
  • Establecer métricas de rendimiento claras: el análisis de varianza elegido por el equipo solo tendrá impacto si los resultados se pueden comparar con una cifra establecida. Por eso es importante establecer objetivos claros y KPI relevantes para la varianza seleccionada desde el principio. Los resultados del análisis de varianza se pueden comparar con algo de inmediato y para proyectos a largo plazo.
  • Establecer políticas claras: a veces, el mayor desafío para las organizaciones a la hora de implementar un análisis de varianza es la falta de una política sobre cuándo realizarlo. Sin una orientación clara o un cronograma establecido, una organización podría escatimar en el análisis y olvidarlo por completo. El análisis debe ser un paso rutinario en el proceso de cierre mensual y establecer niveles de materialidad que marquen cambios importantes.
  • Monitorear continuamente: además de desplegar de manera constante el análisis de varianza, los equipos también necesitarán monitorear los resultados regularmente. El mayor beneficio de un análisis de varianza se alcanza cuando los análisis son congruentes y la notificación se realiza según un calendario. De este modo, los equipos pueden detectar patrones y discrepancias y actuar sin dudar.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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