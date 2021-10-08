Si el sistema de respuesta de voz interactiva no puede recuperar la información que solicita la persona que llama, las opciones de menú programadas pueden brindar asistencia en el enrutamiento de la llamada y enviar a la persona que llama al representante apropiado para obtener ayuda. Al integrar tecnologías informáticas y telefónicas, el software IVR puede mejorar el flujo de llamadas y reducir los tiempos de espera, lo que genera una mayor satisfacción general del cliente.

Moviefone fue uno de los usos más famosos y exitosos de la tecnología IVR en la década de 1990. Dado que Internet no era tan accesible como hoy, los espectadores llamaban y proporcionaban su código postal para obtener una lista de los cines disponibles cerca de ellos con sus respectivas películas y horarios de programas. Si bien Moviefone es un producto del pasado, su tecnología subyacente todavía se aprovecha, principalmente dentro de los centros de atención telefónica, para proporcionar atención al cliente y reducir el volumen de llamadas para los representantes de atención al cliente.

Hoy en día, el software IVR sigue evolucionando. El desarrollo de la tecnología de procesamiento del lenguaje natural amplía la gama de formas en que las personas que llaman pueden interactuar con las computadoras en el teléfono. En lugar de emplear un sistema de marcación por tonos, el software IVR más avanzado permite a las personas que llaman verbalizar sus necesidades por teléfono. Luego, a través del reconocimiento de voz, un sistema IVR puede comprender y responder a sus consultas en tiempo real.

Los sistemas IVR mejoran la experiencia del cliente al proporcionar opciones de autoservicio para que los clientes accedan a la información que necesitan sin la ayuda de atención al cliente. También reduce el volumen de llamadas para los centros de contacto, lo que disminuye los tiempos de espera y los costos operativos para las empresas.