¿Qué es la integración de CRM?

La integración del CRM ayuda a los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente a coordinar su trabajo y a utilizar datos compartidos para mejorar la experiencia del cliente (CX), optimizar los procesos, identificar tendencias, reducir la pérdida de clientes e impulsar el crecimiento. Los sistemas CRM suelen integrarse con otros sistemas o fuentes de datos mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), una plataforma de integración como servicio (iPaaS), middleware o conectores predefinidos, que sincronizan los datos y los flujos de trabajo entre las distintas aplicaciones.

Al integrar las plataformas CRM con otros sistemas de negocios, las organizaciones pueden crear una única fuente de información (SSOT). Un sistema unificado puede ofrecer una mayor precisión y contexto de los datos, lo que puede acelerar y mejorar el análisis, la planificación y los pronósticos. También puede fortalecer los flujos de trabajo y el rendimiento en iniciativas relacionadas como la planificación de recursos empresariales (ERP), el comercio electrónico, la automatización de marketing y las mesas de soporte.

La automatización se emplea a menudo en sistemas integrados para organizar datos y agilizar flujos de trabajo. En el caso de la integración de CRM, un equipo de TI podría desplegar automatizaciones que centralicen los datos de los clientes de varias aplicaciones, como el correo electrónico, el comercio electrónico o las plataformas de suscripción. Estos datos consolidados se pueden utilizar para ayudar a crear iniciativas de ventas o marketing más específicas que impulsen los ingresos y la retención del cliente.

Al mejorar la visibilidad de los datos, la integración con el CRM ayuda a las organizaciones a gestionar y medir sus procesos de generación de clientes potenciales y sus pipelines de ventas en un único panel personalizable, lo que contribuye a aumentar la productividad.

Los sistemas e integraciones de CRM continúan avanzando mediante el uso de inteligencia artificial (IA) para ofrecer nuevas capacidades y eficiencias en todo el ciclo de vida del cliente. Por ejemplo, el servicio al cliente puede recurrir a la IA conversacional para responder a las solicitudes de los clientes. Los equipos de marketing pueden utilizar la IA generativa para crear correos electrónicos personalizados. Además, el equipo de ventas puede utilizar la IA predictiva para calificar a los clientes potenciales.