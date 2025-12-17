¿Qué es la optimización de la fuerza laboral del centro de contacto?

A diferencia de los enfoques tradicionales de gestión de la fuerza laboral, que se centran estrechamente en la programación y la dotación de personal, el WFO del centro de contacto moderno abarca una visión holística del rendimiento de los agentes. Cada vez más, integra herramientas impulsadas por IA que funcionan para aumentar los agentes humanos en tiempo real. Idealmente, la práctica combina la forecasting, la programación, el monitoreo de calidad, la gestión del rendimiento y el análisis de flujo de trabajo en un marco unificado que impulsa la mejora continua en todos los aspectos de la interacción con el cliente.

Los centros de contacto dependen de diversas herramientas impulsadas por IA para optimizar sus procesos. Pero el valor que aportan estas implementaciones depende en gran medida de cómo estén diseñadas. Por ejemplo, Gartner predice que la orquestación de ventas habilitada por IA se convertirá en estándar para 2027. Sin embargo, la compañía también informa que el 49% de los vendedores se sienten tan abrumados por la cantidad de herramientas tecnológicas a su disposición que afirman que esto afecta a su cumplimiento de cuotas.

La WFO eficiente agiliza los procesos con intervenciones específicas basadas en la forma en que trabajan los gerentes del centro de contacto. Este proceso proporciona herramientas contextuales sencillas para los trabajadores a lo largo del recorrido del cliente, lo que mejora la experiencia del empleado y, al mismo tiempo, reduce los costos. Para la mayoría de los centros de atención telefónica, un enfoque equilibrado es crítico. Garantizar que la automatización maneje las tareas rutinarias de manera eficiente y, al mismo tiempo, liberar a los agentes para que brinden un servicio empático y personalizado que genere una lealtad duradera en los clientes e impulse el crecimiento del negocio.