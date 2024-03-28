¿Qué es la banca en la nube?

En la década de los 2000, los teléfonos inteligentes y las velocidades de Internet más rápidas marcaron el comienzo de una era de innovación digital en la industria bancaria. Este sector, que antes se veía lastrado por los costos y las limitaciones de las infraestructuras físicas, comenzó a cambiar. Pronto, los bancos comenzaron a ofrecer más servicios digitales. Luego de las preocupaciones iniciales sobre la protección y seguridad de los datos, los clientes comenzaron a confiar más en el espacio y se mostraron más abiertos a realizar transacciones en línea.

En la segunda década del nuevo siglo, era normal que los clientes accedieran a sus cuentas en línea, en cualquier momento del día, a menudo en el dispositivo de su elección. A medida que aumentaron las capacidades de seguridad en las ofertas de nube pública, los bancos comenzaron a acceder a sus servidores y bases de datos también a través de Internet, en lugar de a través de centros de datos on premises como lo hacían en el pasado. Esto convirtió a los bancos en clientes tanto de soluciones de nube privada como de nube pública y dio inicio a la era actual de la banca en la nube. Este cambio marcó el inicio de la era actual de la banca en la nube, en la que los proveedores de servicios en la nube (CSP) compiten en materia de seguridad, tecnología y adaptabilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los bancos.

A la hora de moldear una estrategia en la nube, las instituciones financieras se enfrentan a un delicado equilibrio entre la demanda de las aplicaciones y servicios más recientes, el cumplimiento de los exigentes requisitos normativos y el costo. Una de las decisiones más importantes que deben tomar es elegir entre una nube pública y una privada.