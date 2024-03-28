¿Qué es la banca en la nube?

La banca en la nube es un término que se refiere a la capacidad de servicios bancarios bajo demanda por parte de instituciones financieras a través de Internet. Al igual que otros servicios de computación en la nube se basa en el acceso remoto a los recursos informáticos, como servidores físicos, virtual servers, centros de datos, software como servicio (SaaS) y más.
Además de ofrecer mayor facilidad y accesibilidad, la banca basada en la nube mejora la experiencia del cliente de otras maneras, incluida la posibilidad de pagar muchas cosas en línea. Cuando un cliente de una institución financiera que ofrece servicios bancarios en la nube ve una película de pago por evento en su casa o solicita un viaje a través de una aplicación de viaje compartido, responde en los servicios de banca digital nativos de la nube. Estos servicios facilitan la transacción, garantizando un proceso de pago fluido.
Además de alimentar muchos servicios para el consumidor, el ecosistema de la nube también ayuda al sector financiero a reducir costos y satisfacer otras necesidades del negocio. Desde impulsar aplicaciones que mejoran el trabajo remoto hasta brindar la alta potencia de cómputo necesaria para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial (AI), machine learning (ML), e Internet of Things (IoT) los bancos de todo el mundo están aprovechando el poder de las plataformas en la nube.
Para los consumidores, la banca en la nube facilitó mucho las actividades cotidianas, como las compras y el transporte. Considere la tarea de comprar comestibles y recoger a sus hijos de la escuela. Antes de que la banca en la nube fuera una realidad, estas tareas requerían múltiples paradas en diferentes ubicaciones. Ahora, cualquiera puede lograrlas usando solo un teléfono inteligente con una aplicación de banca en la nube.
Sin embargo, el poder de la banca en la nube no se limita a los consumidores. Cada vez más, el sector bancario lo está utilizando para mejorar la seguridad de los datos, crear productos más innovadores e implementar tecnologías de vanguardia como la IA y el ML para automatizar tareas rutinarias. De hecho, las migraciones a la nube en las instituciones financieras se generalizaron tanto que el sector está superando con creces a otros (PDF) y actualmente representa hasta el 16 % de los gastos mundiales en la nube.
A medida que las instituciones financieras buscan usar la nube para ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes y alcanzar sus propios objetivos de transformación digital, están obteniendo varios beneficios importantes.
Trasladar las cargas de trabajo a la nube ha permitido a los bancos reducir los costos asociados con el almacenamiento de datos y el análisis de datos. Teniendo en cuenta que los bancos están obligados por ley a mantener registros financieros detallados para todos los clientes, esta área tiene un gran potencial para descubrir insights valiosos. La banca en la nube permite a las instituciones financieras pasar de un modelo de almacenamiento de datos on premises por adelantado a soluciones más flexibles de pago por uso que se pueden ajustar a medida que cambian sus necesidades.
Debido a que protegen la información y los activos más importantes de los clientes, los bancos son objetivos frecuentes de hackeos e intentos de fraude, pero el cambio de servicios financieros a la nube los hizo más seguros. Las soluciones modernas de banca en la nube mantienen seguros los datos de los clientes a través de capas adicionales de protección, como el cifrado y la detección de fraude. Las soluciones de banca en la nube también ayudan a los bancos a cumplir con las normativas en constante cambio que rigen su industria. Por último, muchas soluciones en la nube tienen capacidades integradas de recuperación ante desastres (DR) que ayudan a las instituciones financieras a recuperarse rápidamente luego de una violación de seguridad o una interrupción masiva.
El uso de la nube ha abierto los sistemas bancarios al poder de la IA en múltiples cargas de trabajo. Un ejemplo es el campo de los datos de los clientes y el desarrollo de productos. Cuando un banco almacena datos de clientes en la nube, los algoritmos de IA pueden escanearlos constantemente para obtener insights sobre los comportamientos de los clientes que luego se pueden emplear para diseñar nuevos productos y características. Otro ejemplo es en el espacio de gestión de relaciones con los clientes (CRM) donde los chatbots de IA y agentes virtuales ya están reemplazando a los centros de atención telefónica. Estas herramientas mejoran la atención al cliente al ayudar con diversas tareas, como abrir nuevas cuentas, transferir dinero y aplicar una tarjeta de crédito.
Dado que la banca en nube es un espacio tan vibrante e innovador a nivel tecnológico, cada día se diseñan nuevas aplicaciones y servicios. Esto significa que muchas de las capacidades de la banca en la nube ya están disponibles, lo que acorta significativamente el tiempo que tarda un banco en ofrecerlas a sus clientes. Cuando un banco que ya está desplegando infraestructura en la nube detecta una necesidad del cliente que no está satisfecha, lo más probable es que ya exista una aplicación disponible que mejore inmediatamente la experiencia del usuario.
En sus inicios, la banca en la nube era simplemente una forma de que los bancos prestaran servicios financieros a sus clientes de forma remota en lugar de hacerlo presencialmente en una ubicación física. A medida que la industria ha evolucionado, los bancos usan cada vez más la nube para encontrar nuevas eficiencias en la infraestructura y las operaciones bancarias, especialmente en el almacenamiento y procesamiento de datos.
En la década de los 2000, los teléfonos inteligentes y las velocidades de Internet más rápidas marcaron el comienzo de una era de innovación digital en la industria bancaria. Este sector, que antes se veía lastrado por los costos y las limitaciones de las infraestructuras físicas, comenzó a cambiar. Pronto, los bancos comenzaron a ofrecer más servicios digitales. Luego de las preocupaciones iniciales sobre la protección y seguridad de los datos, los clientes comenzaron a confiar más en el espacio y se mostraron más abiertos a realizar transacciones en línea.
En la segunda década del nuevo siglo, era normal que los clientes accedieran a sus cuentas en línea, en cualquier momento del día, a menudo en el dispositivo de su elección. A medida que aumentaron las capacidades de seguridad en las ofertas de nube pública, los bancos comenzaron a acceder a sus servidores y bases de datos también a través de Internet, en lugar de a través de centros de datos on premises como lo hacían en el pasado. Esto convirtió a los bancos en clientes tanto de soluciones de nube privada como de nube pública y dio inicio a la era actual de la banca en la nube. Este cambio marcó el inicio de la era actual de la banca en la nube, en la que los proveedores de servicios en la nube (CSP) compiten en materia de seguridad, tecnología y adaptabilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los bancos.
A la hora de moldear una estrategia en la nube, las instituciones financieras se enfrentan a un delicado equilibrio entre la demanda de las aplicaciones y servicios más recientes, el cumplimiento de los exigentes requisitos normativos y el costo. Una de las decisiones más importantes que deben tomar es elegir entre una nube pública y una privada.
Cuando los bancos empezaron a trasladar sus servicios a la nube, la mayoría optó por un entorno de nube privada porque se consideraba más seguro. Una nube privada es un entorno de computación en la nube que pertenece íntegramente a una sola organización. Todos los servicios de una nube privada que emplea una entidad financiera se prestan en una red privada, lo que limita la capacidad de los agentes maliciosos para penetrar en ella y poner en peligro los datos de los clientes. La infraestructura de nube privada generalmente se encuentra dentro de u centro de datos propiedad de la institución financiera o administrado por un proveedor externo contratado. Esta configuración proporciona una capa adicional de seguridad. A pesar del atractivo de la nube privada en términos de seguridad y control, carece de la escalabilidad y flexibilidad que ofrece la nube pública. A medida que las nubes públicas continúan mejorando su seguridad, muchos bancos las están optando como una opción viable.
Una nube pública es una nube alojada en el dominio público al que se puede acceder a través de Internet. Muchas de las empresas más grandes del mundo, incluidas Amazon Web Services (AWS), IBM y Microsoft Azure, alojan instancias de nube pública. Una nube pública permite a las instituciones financieras almacenar datos de clientes en centros y escalar los servicios a los que se suscriben según sea necesario. El modelo de nube pública ofrece ventajas significativas en costo, escalabilidad y flexibilidad. Sin embargo, a algunas instituciones financieras les preocupan las leyes de privacidad, ya que muchos servidores que almacenan datos confidenciales se encuentran en diferentes países.
Las soluciones de nube híbrida y multinube buscan combinar las ventajas de la computación en la nube tanto de los ecosistemas públicos como de los privados. Los entornos de nube híbrida son exactamente lo que parecen: una combinación de ofertas de nube privada y pública. Las multinubes son instancias en las que los clientes seleccionan varios servicios (públicos y privados) de numerosos proveedores. Los despliegues bancarios híbridos y multinube están ganando popularidad porque permiten a las instituciones financieras comprar a los precios más bajos disponibles de varios proveedores al seleccionar un servicio en la nube.
A medida que las instituciones financieras adoptan la nube y sus numerosos beneficios, los casos de uso aumentan cada día. Tanto las instituciones pequeñas como las grandes están lanzando nuevas iniciativas de transformación digital con la transformación de la nube al centro. Estas son algunas de las formas en que la banca en la nube está cambiando el mundo de los servicios financieros.
Durante años, muchos bancos han dependido de infraestructura de TI heredada que permaneció en su lugar durante décadas debido al alto costo de reemplazo. Pero mantenerla también era costoso, sin mencionar el costo de oportunidad por no utilizar la velocidad y agilidad de las nuevas tecnologías. Hoy en día, muchos bancos incorporan soluciones de banca en la nube en iniciativas de modernización más amplias. Como parte de este cambio, hacen la transición de capacidades centrales como almacenamiento y procesamiento de datos de una costosa infraestructura de TI heredada a modelos operativos en la nube más adaptables. Esto ayuda a reducir costos y aumenta el nivel de sus ofertas tecnológicas para los clientes.
La banca en la nube ha cambiado tanto la experiencia bancaria en general que algunos bancos nuevos ni siquiera tienen oficinas físicas. Por ejemplo, los bancos retadores (empresas de tecnología que dependen en gran medida de productos y servicios de tecnología financiera, o fintech) están utilizando la nube para crear plataformas de banca digital. Algunos ofrecen sus servicios exclusivamente en una aplicación que puedes descargar en tu teléfono inteligente. Los bancos desafiantes dependen en gran medida de la nube para brindar servicios de venta minorista similares a los que ofrecen las instituciones financieras tradicionales, incluidas cuentas corrientes y de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito. Sin embargo, operan sin los costos generales de las sucursales físicas y los empleados necesarios para gestionarlas.
La banca abierta (o “datos bancarios abiertos”) es una práctica nueva, habilitada por las tecnologías en la nube, en la que las instituciones financieras abren los datos de sus clientes a terceros, a menudo otros proveedores de servicios financieros, para impulsar la innovación y ofrecer nuevos servicios. Los bancos que practican la banca abierta primero deben obtener la autorización de sus clientes para compartir su información, generalmente a través de un formulario de consentimiento. Luego, sus datos (incluidos la cuenta, el historial de transacciones y otra información) se pueden compartir a través de una interfaz de programación de aplicaciones o API. Los usos de la banca abierta varían ampliamente, pero suelen incluir oportunidades de marketing para préstamos y otros servicios financieros, así como el desarrollo de nuevos productos digitales.
El cambio de la nube privada a la nube pública por parte de muchas instituciones financieras permitió a los proveedores de nube pública ofrecer productos nuevos e innovadores en un modelo de producto como servicio, lo que permite a los bancos experimentar con diferentes servicios y productos para sus clientes. Las ofertas listas para usar también permiten que los bancos se centren menos en la tecnología financiera, que rara vez se considera una competencia bancaria básica, al tiempo que se benefician de la innovación en el espacio.
