La automatización y la orquestación son conceptos estrechamente relacionados en las operaciones comerciales, pero sirven para propósitos diferentes. La automatización se refiere al uso de la tecnología para completar una tarea específica con una participación humana mínima. La orquestación adopta una visión más amplia, gestionando y coordinando múltiples procesos automatizados en todos los sistemas.
La automatización utiliza tecnología para ejecutar tareas definidas y repetitivas con una intervención humana mínima o nula. Se basa en reglas y ejecuta instrucciones de la misma manera cada vez. El objetivo es mejorar la velocidad, reducir los errores humanos y liberar a los empleados de tareas manuales repetitivas.
La automatización es más eficaz cuando las tareas tienen entradas y salidas claramente definidas. Como parte central de la automatización de procesos y de las estrategias más amplias de automatización de procesos de negocio (BPA), sirve como componente básico de la eficiencia de los procesos al manejar el nivel más simple de actividad.
Muchas organizaciones diseñan flujos de trabajo de automatización para conectar tareas relacionadas y ayudar a garantizar que se ejecuten en una secuencia coherente. El software de automatización moderno a menudo se basa en conexiones de interfaz de programación de aplicaciones (API) para activar o intercambiar datos entre sistemas automáticamente.
Los ejemplos comunes incluyen el envío automático de una factura después de una venta o la aprobación de gastos por debajo de un umbral establecido. Estas automatizaciones agilizan el trabajo y eliminan los cuellos de botella sin requerir supervisión gerencial.
Si bien es valiosa, la automatización a menudo opera en silos. Un departamento puede automatizar la entrada de datos mientras que otro automatiza la programación. Sin coordinación, estas eficiencias permanecen aisladas. Muchas empresas comienzan su transformación digital con la automatización, pero pronto se dan cuenta de que un mosaico de automatizaciones desconectadas no puede escalar de manera efectiva. Esta parte es donde la orquestación se vuelve esencial.
La orquestación coordina y gestiona múltiples tareas automatizadas para que trabajen juntas hacia un objetivo empresarial más amplio. En lugar de centrarse en una sola tarea, puede garantizar que se produzca una serie de tareas en la secuencia correcta en todos los sistemas y adaptarse a las condiciones cambiantes. En efecto, la orquestación es la automatización aplicada a nivel de proceso en lugar de a nivel de tarea.
Los procesos de negocio rara vez son lineales o se limitan a un departamento. En las operaciones de la cadena de suministro, por ejemplo, las actualizaciones de proveedores, la gestión de almacenes y la entrega al cliente deben mantenerse alineadas en tiempo real. Incluso la incorporación de un nuevo empleado implica recursos humanos, operaciones de TI, nómina y cumplimiento.
La orquestación gestiona procesos complejos vinculando automatizaciones entre sistemas y departamentos de IT para mantener los procesos sincronizados y eficientes. A menudo admite la coordinación dentro de entornos de gestión de servicios de IT donde múltiples plataformas deben interactuar perfectamente y los equipos de IT deben responder rápidamente a los cambios del negocio.
La visibilidad es otra característica clave de la orquestación. La mayoría de las herramientas de orquestación incluyen paneles, registros y alertas que rastrean el estado del proceso en tiempo real. Esta transparencia es un beneficio central tanto de la orquestación del flujo de trabajo como de la orquestación de procesos y ayuda a las empresas a mantener el cumplimiento y hacer ajustes rápidos cuando sea necesario.
Comprender las diferencias entre automatización y orquestación ayuda a aclarar cómo cada uno contribuye a la eficiencia empresarial y la integración de procesos. Ambos enfoques deben alinearse con las necesidades del negocio y las expectativas de los stakeholders clave para ayudar a garantizar que la tecnología ofrezca un valor medible.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La automatización y la orquestación funcionan mejor como partes de la misma estrategia. En efecto, la orquestación dirige el flujo de trabajo entre automatizaciones, garantizando que cada una se ejecute en el momento adecuado y en la secuencia correcta.
La automatización y la orquestación trabajan juntas a través de activadores compartidos, datos y gestión del flujo de trabajo. Una tarea automatizada puede comenzar cuando ocurre un evento, como la realización de un pedido o la contratación de un empleado. La orquestación ayuda a garantizar que cada automatización posterior siga de manera lógica, convirtiendo tareas aisladas en automatización de flujos de trabajo conectados que impulsa flujos de trabajo completos de principio a fin.
Por ejemplo, en un proceso de cumplimiento de pedidos, una automatización podría actualizar el inventario, otra generar una factura y otra notificar al cliente. La orquestación gestiona la forma en que interactúan estas automatizaciones para que no se pierda ni se repita ningún paso y las excepciones se manejen sin problemas.
En los entornos empresariales modernos, las plataformas de orquestación manejan esta coordinación mediante la integración con herramientas de automatización y sistemas empresariales. Estas plataformas utilizan flujos de trabajo predefinidos, lógica de decisiones y monitoreo para controlar cómo las acciones automatizadas se comunican y comparten datos entre departamentos.
El resultado es un sistema conectado donde la automatización ofrece eficiencia a nivel de tarea, y la orquestación garantiza que esas eficiencias respalden flujos de trabajo coherentes y un proceso de extremo a extremo. Cuando se combinan, crean una base escalable que alinea todo el proceso en todos los departamentos y sistemas.
La automatización en la nube utiliza herramientas o scripts para realizar tareas específicas en entornos de nube sin intervención manual. Estas tareas incluyen el aprovisionamiento de máquinas virtuales, la asignación de almacenamiento, la ampliación o reducción de servidores o la aplicación de parches de seguridad. Se enfoca en hacer que las operaciones rutinarias sean más rápidas y consistentes. Por ejemplo, una empresa podría automatizar las copias de seguridad de datos nocturnas o agregar nuevos servidores automáticamente cuando aumente el uso. El objetivo es la eficiencia, la precisión y la velocidad a nivel de tarea.
La orquestación en la nube va más allá al gestionar y coordinar múltiples tareas automatizadas para ofrecer un servicio o flujo de trabajo completo. En lugar de simplemente crear una máquina virtual, la orquestación también podría configurar redes, asignar almacenamiento, desplegar aplicaciones y aplicar políticas de seguridad—todo en el orden correcto. Garantiza que los procesos en la nube se ejecuten sin problemas en todos los sistemas y se adapten a las condiciones cambiantes.
Muchas plataformas de orquestación en la nube, como Ansible® y Kubernetes, son de código abierto y utilizan archivos de configuración reutilizables o playbooks para definir cómo se despliegan, conectan y mantienen los recursos de la nube en todos los entornos.
La diferencia clave entre la automatización en la nube y la orquestación en la nube radica en el alcance. La automatización en la nube mejora las tareas individuales, mientras que la orquestación en la nube integra esas tareas en operaciones completas de extremo a extremo.
Por ejemplo, la automatización puede manejar el auto-scaling de un clúster, pero la orquestación garantiza que el auto-scaling también funcione con equilibrio de carga, monitoreo y controles de costos. Estas capacidades son vitales para los equipos de DevOps que gestionan aplicaciones en diferentes proveedores de la nube y plataformas SaaS. Al coordinar la automatización en estos entornos, las empresas pueden alinear sus iniciativas de tecnología con objetivos más amplios de rendimiento, seguridad y eficiencia de costos.
La automatización ofrece velocidad y consistencia, mientras que la orquestación gestiona la complejidad en entornos de multi-nube o híbridos. Juntas, la automatización y la orquestación en la nube aportan agilidad y control. Ayudan a las empresas a operar de manera eficiente a nivel de tarea y de manera cohesiva a nivel de sistema.
La inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que las empresas utilizan la automatización y la orquestación al agregar inteligencia, adaptabilidad y contexto.
La automatización tradicional sigue reglas establecidas, mientras que la automatización de procesos impulsada por IA puede aprender de los datos, reconocer patrones y respaldar la toma de decisiones dinámica sin programación explícita. Este método permite que los sistemas optimicen continuamente la forma en que se ejecutan las tareas y cómo responden los flujos de trabajo al cambio. Como resultado, las organizaciones pueden moverse de la ejecución básica de tareas a sistemas conectados y adaptables que mejoran el rendimiento automáticamente con el tiempo.
Por ejemplo, la IA puede identificar actividades de gasto inusuales, enviar alertas y corregir errores automáticamente. La IA generativa agrega capacidades creativas, como redactar correos electrónicos, resumir las interacciones con los clientes o generar código. Este proceso ayuda a reducir el esfuerzo manual y a acelerar los flujos de trabajo complejos.
Para la orquestación, la IA ayuda a gestionar cómo funcionan juntos varios sistemas automatizados. Las plataformas de orquestación impulsadas por IA pueden monitorear las condiciones cambiantes, redirigir procesos o asignar recursos automáticamente en función de los datos actuales. IA agéntica amplía aún más esta práctica mediante el uso de agentes digitales inteligentes que colaboran entre sistemas para mantener las operaciones eficientes y equilibradas.
Las organizaciones tienen diversos grados de preparación para implementar plataformas de agentes. Sin embargo, en un evento reciente de IBM se señaló que “Hemos pasado de la Robotic Process Automation (RPA) a los asistentes, y ahora los asistentes a los agentes, y los agentes a las plataformas de agentes. Los agentes pueden realizar un trabajo totalmente autónomo, totalmente automatizado con la toma de decisiones”.1
Juntas, la IA, la IA generativa y la IA agéntica están ayudando a las empresas a mover hacia lo que algunos describen como "operaciones de autogestión". Esta combinación permite a las empresas operar con mayor precisión y agilidad, mientras que reduce la necesidad de supervisión humana constante.
La automatización mejora la velocidad y la precisión dentro de las tareas individuales, mientras que la orquestación conecta perfectamente esas tareas en procesos de negocio eficientes y confiables. La combinación permite a las organizaciones operar con más precisión. Algunos ejemplos de casos de uso son:
La automatización en la nube podría activar o apagar virtual servers automáticamente en función de la demanda, aplicar parches de seguridad o ejecutar copias de seguridad del sistema.
La orquestación ayuda a garantizar que estas acciones automatizadas se produzcan en la secuencia correcta y se alineen con las políticas empresariales—como el aprovisionamiento de almacenamiento, la actualización de aplicaciones, la configuración de redes y el escalado de servicios sin tiempo de inactividad.
La automatización incluye comprobaciones predefinidas, como la verificación de controles de acceso, la aplicación de parches de seguridad o la generación de registros de auditoría. Estas tareas automatizadas respaldan el cumplimiento al minimizar el error humano y ayudar a garantizar que las políticas se apliquen de manera coherente.
La orquestación se basa en estos elementos mediante la gestión del cumplimiento en todos los flujos de trabajo. Coordina los plazos y las dependencias de las evaluaciones de riesgos, las aprobaciones y los informes, lo que ayuda a garantizar que cada paso cumpla con los requisitos normativos. Por ejemplo, la orquestación puede vincular la verificación de identidad, la retención de datos y los procesos de aprobación en todos los sistemas—creando una ruta clara y auditable para la revisión interna y externa.
Por ejemplo, los equipos jurídicos se enfrentan a la presión de revisar grandes volúmenes de contratos y cumplir con complejas exigencias normativas. Dynamiq, un IBM Business Partner, utilizó IBM watsonx® tecnologías para crear una solución de cumplimiento impulsado por IA que combina automatización y orquestación.
La automatización maneja tareas repetitivas de documentos, como la extracción de datos, la clasificación y las verificaciones de cumplimiento para reducir la revisión manual y mejorar la precisión. IBM watsonx Orchestrate® y las APIs integradas conectan estas acciones automatizadas en flujos de trabajo integrales en todos los sistemas legales y empresariales. El resultado es un proceso de cumplimiento proactivo que ofrece insights más rápidos, menos errores y más visibilidad. 2
La automatización en la atención al cliente puede incluir chatbots que manejen preguntas simples, enrutamiento de tickets basado en palabras clave o mensajes de seguimiento automáticos. Estas acciones reducen la carga de trabajo de los agentes y proporcionan a los clientes respuestas más rápidas.
La orquestación adopta una visión más amplia, integrando sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), bases de conocimiento y rutas de escalamiento. Cuando un problema de un cliente requiere varios equipos, por ejemplo, facturación y soporte técnico, una plataforma de orquestación garantiza que cada paso se realice en secuencia y actualiza al cliente automáticamente, creando una experiencia de soporte fluida.
La automatización y orquestación impulsadas por IA están transformando la atención al cliente, con casi la mitad de las organizaciones que ya automatizan la retroalimentación (49%) y las consultas de soporte (48%). Los ejecutivos esperan que estos sistemas mejoren la resolución de llamadas en un 47% y aumenten los puntajes de satisfacción del cliente en un 35% para 2027, lo que destaca el papel cada vez mayor de la IA en la prestación de un servicio eficiente y escalable.3
La automatización en finanzas a menudo maneja tareas como procesamiento de facturas, recordatorios de pago o aprobaciones de gastos. Estos ayudan a reducir el trabajo manual y mejorar la precisión.
La orquestación amplía este enfoque gestionando ciclos financieros completos—por ejemplo, conectando flujos de trabajo de presupuestos, pronósticos, adquisiciones y pagos en un proceso unificado. Esta coordinación garantiza que cada paso se produzca solo después de que se cumplan las dependencias y que los datos de los informes sigan siendo coherentes en todos los sistemas.
La automatización y la orquestación también ayudan con la ciberseguridad en las finanzas. Por ejemplo, Aksari Bank de Pakistán trabajó con IBM para ayudarle a cumplir las nuevas normas de ciberseguridad de su gobierno. La nueva política exigía que los bancos mantuvieran capacidades de seguridad básicas, incluyendo centros de operaciones de seguridad (SOCs) y herramientas de respuesta automatizada que funcionaran día y noche.
Las capacidades de IBM Security® QRadar® SOAR y su solución de orquestación, automatización y respuesta de seguridad dieron como resultado un nuevo SOC. Este centro redujo el número de incidentes de seguridad de aproximadamente 700 por día a menos de 20. También redujo los tiempos promedio de corrección de 30 a 5 minutos.4
Un estudio reciente encontró que la automatización redujo el tiempo de contratación de las organizaciones en un 10% y redujo el tiempo que el personal de RH dedica a tareas redundantes o repetitivas en un 20%.5 Las automatizaciones en RH pueden incluir la generación de cartas de oferta, la configuración de cuentas de correo electrónico o la inscripción de empleados en programas de beneficios. Estas mejoras son eficientes pero de alcance limitado.
Orchestration gestiona todo el flujo de trabajo de incorporación. Lo hace coordinando entre departamentos para garantizar que se completen las verificaciones de antecedentes, se soliciten equipamientos, se otorguen permisos de acceso y se programen sesiones de capacitación—todo en el orden correcto. Esta orquestación de extremo a extremo es vital para una incorporación constante y sin errores de los empleados.
La automatización en la gestión de servicios de IT puede manejar actividades rutinarias, como restablecimientos de contraseñas o categorización de tickets. Estas tareas reducen la carga de trabajo manual del personal de IT y aumentan los tiempos de respuesta.
La orquestación conecta estas automatizaciones en flujos de trabajo de servicio completos para que las solicitudes se enruten, aprueben y resuelvan en el orden correcto. Por ejemplo, cuando se realiza una nueva solicitud de acceso a la aplicación, la orquestación puede verificar permisos, actualizar directorios, notificar a los aprobadores y confirmar la finalización automáticamente. Esta integración ayuda a los equipos de IT a mantener la coherencia y ofrecer experiencias de usuario confiables.
La automatización agiliza el despliegue de software mediante el manejo de acciones como la compilación de código, la configuración del entorno y las pruebas iniciales. Estos pasos reducen el esfuerzo manual y aceleran el despliegue. Un estudio reciente encontró que los 5 principales casos de uso de IA generativa para IT incluían la automatización de pruebas y el aprovisionamiento de infraestructura.6
La orquestación gestiona todo el proceso de lanzamiento, desde el desarrollo hasta las pruebas, la puesta en escena y la producción. Ayuda a garantizar que se cumplan las dependencias y que el monitoreo comience inmediatamente después del lanzamiento. Para los equipos de DevOps, la orquestación de las tareas de despliegue permite una entrega continua y un tiempo de inactividad mínimo durante las actualizaciones.
En las operaciones de la cadena de suministro, la automatización puede manejar tareas específicas, como enviar notificaciones de envío a los clientes o generar órdenes de compra cuando el inventario cae por debajo de un nivel establecido. Estas automatizaciones ahorran tiempo y reducen los errores en las transacciones rutinarias.
Sin embargo, la orquestación gestiona todo el proceso de cumplimiento de pedidos. Coordina tareas como verificar la disponibilidad de los proveedores, programar el transporte y notificar a los clientes sobre el estado de la entrega. Este tipo de orquestación es crítico para mantener sincronizadas cadenas de suministro complejas, de varios pasos, en múltiples sistemas y socios.
Por ejemplo, IBM colaboró con Dun & Bradstreet (D&B), una fuente confiable de business intelligence para utilizar datos e IA para crear D&B Ask Procurement. Esta herramienta es una solución que ofrece insights de 360° en tiempo real sobre el riesgo de los proveedores. Automatiza las evaluaciones de proveedores mediante el uso de datos de múltiples sistemas y orquesta el monitoreo de riesgos, analytics y reporte a través de los flujos de trabajo de adquisiciones. Como resultado, las empresas pueden reducir el tiempo de las tareas de adquisición entre un 10 y un 20%.7
Comprender los beneficios de la automatización y la orquestación ayuda a aclarar cómo cada uno contribuye a la eficiencia operativa y al rendimiento empresarial. Mientras que la automatización se centra en mejorar las tareas individuales, la orquestación conecta esas tareas en flujos de trabajo cohesivos y estratégicos que generan un valor organizacional más amplio.
Coherencia y confiabilidad: La automatización ayuda a garantizar que las tareas se completen de la misma manera cada vez, mejorando la calidad de la salida. Esta estandarización reduce la variación y simplifica las auditorías.
Ahorro de costos: Reduce los costos operativos mediante la reducción de la mano de obra y la mejora del uso de recursos.
Aumento de la eficiencia: La automatización reemplaza los procesos manuales repetitivos con una ejecución rápida y coherente, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo.
Reducción de errores: La automatización minimiza el error humano porque sigue reglas y flujos de trabajo predefinidos.
Tiempos de respuesta más rápidos: La automatización permite reacciones inmediatas a eventos del sistema, alertas o activadores de procesos.
Escalabilidad: La automatización respalda el crecimiento sin requerir aumentos proporcionales de personal o gastos generales.
Adaptabilidad: La orquestación responde dinámicamente a los cambios o fallas, redirigiendo tareas o ajustando los flujos de trabajo según sea necesario.
Coordinación entre sistemas: La orquestación gestiona las dependencias entre aplicaciones, fuentes de datos y entornos de nube para mantener los procesos sincronizados.
Gobernanza y cumplimiento: Se agregan controles, pasos de aprobación y pistas de auditoría a través de la orquestación para satisfacer las necesidades normativas y de responsabilidad.
Integración de procesos: La orquestación conecta automatizaciones individuales en flujos de trabajo completos e integrales en todos los departamentos y sistemas.
Alineación estratégica: A través de la orquestación, las actividades automatizadas respaldan objetivos comerciales más grandes en lugar de funciones aisladas.
Visibilidad y monitoreo: La orquestación proporciona paneles y registros para rastrear el rendimiento del proceso e identificar cuellos de botella.
Cuando se usan juntas, la automatización y la orquestación brindan eficiencia operativa y cohesión estratégica. La automatización maneja el "cómo" ejecutando tareas individuales de forma rápida y precisa. La orquestación gestiona el "cuándo" y el "por qué", garantizando que esas tareas contribuyan a un resultado empresarial unificado. Combinadas, crean organizaciones más inteligentes y ágiles capaces de escalar de manera eficiente, mantener la visibilidad y apoyar al personal de IT mientras gestionan flujos de trabajo completos en todos los departamentos y tecnologías.
IBM Process Mining ofrece un retorno de la inversión del 176 %, un crecimiento de los ingresos de 968 000 USD y ahorros de costos en un estudio de impacto económico total de Forrester.
Descubra cómo la IA puede mejorar las experiencias de atención al cliente al brindar autoservicio, derivación a agentes humanos y aumentar las habilidades de resolución de problemas.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
IBM garantiza la transformación del negocio para los clientes empresariales con sus servicios de consultoría de automatización extrema.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Descubra soluciones de automatización de procesos empresariales que ofrecen automatizaciones inteligentes rápidamente con herramientas de código bajo.
1 Insights from IBM Think Circles, La evolución desde la automatización a los asistentes de IA a las plataformas de agentes en la cadena de suministro, Institute for Business Value (IBV), © IBM Corporation 2025.
2 Los gastos generales legales se convirtieron en supervisión estratégica, estudio de caso de IBM, © Copyright IBM Corporation 2025.
3 Productividad impulsada por IA: Atención al cliente, Institute for Business Value (IBV) de IBM, publicado originalmente el 15 de agosto de 2025.
4 Apoyándose en la automatización y analytics para mantener las amenazas cibernéticas a raya 24x>, estudio de caso de IBM Finance, © Copyright IBM Corporation 2023.
5 Automatización de RH, datos de rendimiento y evaluación comparativa del IBM Institute for Business Value (IBV), septiembre de 2025.
6 Desbloquee el potencial de IT con IA, © IBM Corporation 2025.
7 Minimizando el riesgo y la evaluación de proveedores con IA, estudio de caso de IBM, © IBM Corporation 2024.