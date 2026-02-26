Una pasarela de API sirve como punto de entrada que gestiona y dirige las solicitudes de API entrantes, mientras que un balanceador de carga distribuye esas solicitudes entre varios servidores o instancias, dos funciones distintas que trabajan juntas para mantener una arquitectura de sistema eficiente y resiliente.
Considere una terminal de aeropuerto y un controlador de tráfico aéreo. La pasarela de API actúa como una terminal, donde los pasajeros (solicitudes de los clientes) llegan primero, se registran, pasan por seguridad y se dirigen a la puerta correcta en función de su destino. Como punto de entrada de frontend, la pasarela de API maneja la autenticación, el enrutamiento de solicitudes, la traducción de protocolos y cualquier regla que determine a dónde debe ir una solicitud. Decide cómo enrutar el tráfico y las solicitudes al servicio backend apropiado.
Por su parte, el balanceador de carga es como un controlador de tráfico aéreo que se asegura de que, una vez que un avión está listo para despegar, se le asigne una pista de manera que el tráfico siga fluyendo de forma segura y eficiente. Distribuye la carga de trabajo entrante entre varios servidores backend o instancias del mismo servicio (en la mayoría de los casos).
Al trabajar en conjunto, la pasarela de API determina qué necesita cada solicitud y qué servicio debe manejarla, mientras que el balanceador de carga garantiza que la instancia de servicio elegida no esté sobrecargada. Comprender estos roles distintos y cómo se complementan entre sí ayuda a los equipos a diseñar arquitecturas más claras, más resilientes, más escalables y mejor alineadas con las necesidades específicas de sus sistemas.
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Para comprender cómo funcionan las pasarelas de API y los balanceadores de carga en sistemas distribuidos, es útil comenzar con el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI). El modelo OSI es un marco conceptual de siete capas que estandariza cómo se organiza la comunicación en la red, desde la transmisión física de bits hasta las interacciones de las aplicaciones que producen respuestas legibles por el usuario.
Dentro de este modelo, las pasarelas de API operan principalmente en la capa 7 (aplicación), donde interpretan las solicitudes y aplican políticas conscientes de las aplicaciones, como autenticación, reglas de enrutamiento y traducción de protocolos. Los balanceadores de carga pueden funcionar en la capa 4 (transporte), tomando decisiones basadas en IP y puertos, o en la capa 7 para tomar decisiones de enrutamiento basadas en el contenido.
Con estos roles en mente, las pasarelas de API y los balanceadores de carga son responsables de las diferentes etapas de dirección y procesamiento del tráfico entrante a medida que se mueve de los clientes a los servicios backend. Dado que estos roles pueden superponerse de alguna manera, especialmente a medida que las pasarelas más nuevas agregan características ligeras de enrutamiento o distribución, estos componentes aparecen en diferentes arreglos arquitectónicos dependiendo de cómo esté estructurado un sistema. Algunos patrones comunes incluyen:
Juntos: en las arquitecturas de microservicios, una pasarela de API puede autenticar solicitudes, aplicar límites de velocidad y normalizar protocolos, luego reenviar a un endpoint de servicio dirigido por un balanceador de carga, a menudo un balanceador de carga de aplicaciones (ALB), que selecciona un servidor disponible. En esta disposición, la pasarela proporciona control consciente de las aplicaciones y el balanceador optimiza la distribución y la resiliencia. Los microservicios son solo un ejemplo; las pasarelas de API también se utilizan en entornos monolíticos, de múltiples aplicaciones e híbridos para coordinar el tráfico de API entrante en diversos sistemas.
Independientemente (solo balanceador de carga): para niveles web uniformes y sin estado, los equipos pueden colocar un balanceador de carga directamente delante de servidores idénticos para uniformar los picos y mantener el tiempo de actividad sin orquestación a nivel de API. Más allá de esto, los balanceadores de carga pueden operar de forma independiente en escenarios como dirigir el tráfico entre réplicas de bases de datos de solo lectura, desplazar carga entre endpoints distribuidos geográficamente, gestionar conmutaciones por error en despliegues en varias regiones o balancear solicitudes a sistemas heredados que no requieren lógica a nivel de pasarela.
De forma independiente (solo pasarela): en algunas plataformas gestionadas, una pasarela puede terminar el tráfico de clientes, aplicar políticas y enrutar directamente a servicios que ya tienen distribución integrada, manteniendo los beneficios de la política y la experiencia del desarrollador sin una capa de balanceo separada.
Muchas pasarelas modernas también pueden realizar ciertas funciones de balanceo de carga, como enrutamiento ponderado, round-robin o basado en rutas, pero los equipos aún pueden colocar un balanceador de carga de capa 4 dedicado al frente para el manejo de la conexión o para descargar las preocupaciones de capa de transporte de alto rendimiento.
Categoría
Pasarela de API
Equilibrio de carga
Función principal
Sirve como único punto de entrada para los clientes; gestiona, protege y orquesta las solicitudes entrantes en múltiples servicios de backend
Distribuye el tráfico de red entrante entre varias instancias de backend, normalmente idénticas, para mejorar la disponibilidad y el rendimiento, y reducir los cuellos de botella
Capa OSI
Principalmente capa 7 (aplicación)
Capa 4 (transporte) o capa 7 (aplicación), según el tipo (balanceador de carga L4 frente a L7)
Características clave
Autenticación/autorización, control de acceso, limitación de velocidad, transformación de solicitud/respuesta, control de versiones de API, almacenamiento en caché, analytics
Comprobaciones de estado, persistencia de sesión, terminación SSL, agrupación de conexiones y redundancia incorporada
Gestión del tráfico
Limitación de velocidad y de solicitudes, interrupción de circuitos, reintentos, tiempos de espera, calidad de servicio por API/consumidor, configuración de solicitudes/respuestas
Gestión de conexiones y sesiones, protección contra sobretensiones, arranque lento, detección de valores atípicos (en algunos balanceadores L7)
Mecanismos de enrutamiento
Enrutamiento basado en contenido (ruta/host/encabezado/consulta), control de versiones, canary/azul-verde por reglas, integración de descubrimiento de servicios
Enrutamiento algorítmico (round-robin, menor número de conexiones, ponderado, hash de IP), selección de instancias basada en comprobaciones de estado
Características de seguridad
Autenticación/autorización (OAuth 2.0, OIDC, JWT), claves API, terminación mTLS a flujos ascendentes, integración WAF, validación de esquemas
Terminación/descarga TLS, ACL básicas, integración WAF (en productos L7), absorción DDoS (a menudo a través de flujo ascendente/CDN)
Casos de uso
Puerta de entrada a la API de microservicios, ingreso de confianza cero, mediación de API móviles y web, puente de protocolos, API monetizadas con planes y cuotas, y compatibilidad con los patrones de consumo de API del mundo real
Escalabilidad horizontal de servicios principalmente sin estado (también admite escenarios con estado, como la afinidad de sesión), alta disponibilidad y tolerancia a fallas, conmutación por error entre zonas y regiones, uniformidad de picos de tráfico y minimización del tiempo de inactividad del servicio
La observabilidad en la capa de la pasarela de API suele incluir métricas como volúmenes de solicitudes, distribuciones de latencia, evaluaciones de políticas, resultados de autenticación y tasas de error vinculadas a rutas o consumidores específicos. Las pasarelas también generan registros detallados que capturan características de la carga útil de solicitudes y respuestas, transformaciones de encabezados y eventos de seguridad como validaciones fallidas de tokens o desencadenadores de límite de tasa. El rastreo en esta capa suele destacar cómo una solicitud se mueve a través de reglas de enrutamiento, transformaciones, agregación de respuestas y llamadas de backend, facilitando el diagnóstico de problemas en el comportamiento de la API o la aplicación de contratos.
Los balanceadores de carga muestran métricas operativas enfocadas en recuentos de conexiones, comprobaciones de estado de destino, tiempos de respuesta de instancias de backend y comportamiento del algoritmo de enrutamiento, junto con registros que muestran decisiones de distribución de tráfico y eventos de conmutación por error. Cuando se analizan en conjunto, los insights a nivel de pasarela y nivel de balanceador de carga revelan una visión más completa de cómo fluye el tráfico a través de un sistema y dónde pueden surgir problemas.
Por ejemplo, la latencia alta de la pasarela podría correlacionarse con el desequilibrio descendente o los objetivos defectuosos en la capa del balanceador de carga, mientras que los picos en las conmutaciones por error del balanceador de carga pueden rastrearse hasta solicitudes mal formadas o inusualmente pesadas visibles solo en la pasarela enlace.
Las organizaciones con prácticas de observabilidad consolidadas suelen integrar estos puntos de vista en paneles unificados o rastreos que permiten a los equipos seguir el recorrido de una solicitud desde el límite del cliente, pasando por la lógica de enrutamiento, hasta el comportamiento de las instancias del backend. Los equipos menos maduros pueden examinar cada capa por separado, pero incluso una correlación modesta entre registros y métricas puede ayudar a distinguir entre problemas relacionados con políticas en la pasarela y problemas de rendimiento o disponibilidad detrás del balanceador de carga. Con el tiempo, la integración de insights en ambas capas puede llevar a una solución de problemas más rápida, límites más claros y una comprensión más profunda del estado del sistema.
Desde donde se encuentran dentro de las plataformas, las responsabilidades de las pasarelas de API y los balanceadores de carga se desplazan a través de Kubernetes, entre los controladores de Ingress/Gateway API y el balanceo de carga del servicio, en función de cómo se admite, se protege y se despacha el tráfico.
Los equipos a menudo encuentran pasarelas de API y balanceadores de carga en diferentes etapas de su recorrido arquitectónico, pero la secuencia no es fija. El componente que aparece primero (y si se necesitan ambos) depende de los requisitos de una aplicación o de un entorno de TI más amplio, así como de los principios de diseño del sistema que rigen dicho entorno.
Es posible que se implemente un balanceador de carga en una fase temprana para mejorar la disponibilidad y distribuir el tráfico entre varias instancias de servidor, pero este no ofrece la autorización, la aplicación de políticas ni los controles a nivel de API que algunos sistemas requieren desde el principio. Estas necesidades suelen encajar dentro de la disciplina más amplia de gestión de API.
Del mismo modo, algunos entornos introducen primero una pasarela de API porque la necesidad inicial se centra en la autenticación, el enrutamiento de solicitudes, los límites de velocidad o la gestión de un catálogo creciente de API. A medida que el tráfico crece y los sistemas se expanden, ya sea que esa expansión ocurra dentro de una sola aplicación o en muchas aplicaciones en una empresa, las pasarelas de API a menudo se vuelven más importantes.
Proporcionan una capa estructurada para gestionar cómo se exponen, protegen y gobiernan las API. En algunas organizaciones, las pasarelas sirven como una “puerta de entrada” unificada para numerosas aplicaciones internas y externas, mientras que en otras pueden funcionar como la capa de enrutamiento y políticas para microservicios dentro de un solo producto.
En resumen, a medida que aumenta el tráfico de API y los entornos de TI se vuelven más complejos, tanto las pasarelas de API como los balanceadores de carga desempeñan funciones más cruciales. Su importancia crece porque abordan diferentes dimensiones de escala, confiabilidad, seguridad y claridad operativa.
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