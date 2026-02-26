Para comprender cómo funcionan las pasarelas de API y los balanceadores de carga en sistemas distribuidos, es útil comenzar con el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI). El modelo OSI es un marco conceptual de siete capas que estandariza cómo se organiza la comunicación en la red, desde la transmisión física de bits hasta las interacciones de las aplicaciones que producen respuestas legibles por el usuario.



Dentro de este modelo, las pasarelas de API operan principalmente en la capa 7 (aplicación), donde interpretan las solicitudes y aplican políticas conscientes de las aplicaciones, como autenticación, reglas de enrutamiento y traducción de protocolos. Los balanceadores de carga pueden funcionar en la capa 4 (transporte), tomando decisiones basadas en IP y puertos, o en la capa 7 para tomar decisiones de enrutamiento basadas en el contenido.

Con estos roles en mente, las pasarelas de API y los balanceadores de carga son responsables de las diferentes etapas de dirección y procesamiento del tráfico entrante a medida que se mueve de los clientes a los servicios backend. Dado que estos roles pueden superponerse de alguna manera, especialmente a medida que las pasarelas más nuevas agregan características ligeras de enrutamiento o distribución, estos componentes aparecen en diferentes arreglos arquitectónicos dependiendo de cómo esté estructurado un sistema. Algunos patrones comunes incluyen:

Juntos: en las arquitecturas de microservicios, una pasarela de API puede autenticar solicitudes, aplicar límites de velocidad y normalizar protocolos, luego reenviar a un endpoint de servicio dirigido por un balanceador de carga, a menudo un balanceador de carga de aplicaciones (ALB), que selecciona un servidor disponible. En esta disposición, la pasarela proporciona control consciente de las aplicaciones y el balanceador optimiza la distribución y la resiliencia. Los microservicios son solo un ejemplo; las pasarelas de API también se utilizan en entornos monolíticos, de múltiples aplicaciones e híbridos para coordinar el tráfico de API entrante en diversos sistemas.



Independientemente (solo balanceador de carga): para niveles web uniformes y sin estado, los equipos pueden colocar un balanceador de carga directamente delante de servidores idénticos para uniformar los picos y mantener el tiempo de actividad sin orquestación a nivel de API. Más allá de esto, los balanceadores de carga pueden operar de forma independiente en escenarios como dirigir el tráfico entre réplicas de bases de datos de solo lectura, desplazar carga entre endpoints distribuidos geográficamente, gestionar conmutaciones por error en despliegues en varias regiones o balancear solicitudes a sistemas heredados que no requieren lógica a nivel de pasarela.

De forma independiente (solo pasarela): en algunas plataformas gestionadas, una pasarela puede terminar el tráfico de clientes, aplicar políticas y enrutar directamente a servicios que ya tienen distribución integrada, manteniendo los beneficios de la política y la experiencia del desarrollador sin una capa de balanceo separada.

Muchas pasarelas modernas también pueden realizar ciertas funciones de balanceo de carga, como enrutamiento ponderado, round-robin o basado en rutas, pero los equipos aún pueden colocar un balanceador de carga de capa 4 dedicado al frente para el manejo de la conexión o para descargar las preocupaciones de capa de transporte de alto rendimiento.