Una guía práctica para la gestión de API

Las API se han convertido en la columna vertebral de los negocios digitales modernos, pero sin una estrategia clara de gestión de API, las organizaciones se enfrentan a una creciente complejidad, riesgos de seguridad y oportunidades perdidas de innovación. Este informe explica cómo la gestión eficaz de API optimiza el ciclo de vida completo de sus API: desde el diseño hasta el despliegue y el retiro, para que pueda acelerar la transformación digital, fortalecer la seguridad y desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Con las API que ahora impulsan todo, desde aplicaciones móviles hasta experiencias omnicanal y modernización en la nube, dominar la gestión de API es esencial para mantenerse competitivo.

Contenidos de aprendizaje

- Por qué las API son ahora fundamentales para la creación de valor, ya que permiten a las empresas crear plataformas, lanzar nuevos servicios más rápidamente e integrar sistemas en entornos híbridos y multinube.
- Las capacidades esenciales de una plataforma moderna de gestión de API, incluyendo diseño, publicación, seguridad, gestión de tráfico, monitoreo y monetización.
- Cómo la gobernanza de API reduce el riesgo, garantizando que las API sean coherentes, seguras y fácilmente detectables, y que estén documentadas para evitar las API en la sombra y los problemas de cumplimiento.
- Cómo API Management acelera el desarrollo, permitiendo la creación de API con un solo clic, la compatibilidad con estándares abiertos, el acceso seguro a los datos y las operaciones preparadas para microservicios.

