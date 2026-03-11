Las API se han convertido en la columna vertebral de los negocios digitales modernos, pero sin una estrategia clara de gestión de API, las organizaciones se enfrentan a una creciente complejidad, riesgos de seguridad y oportunidades perdidas de innovación. Este informe explica cómo la gestión eficaz de API optimiza el ciclo de vida completo de sus API: desde el diseño hasta el despliegue y el retiro, para que pueda acelerar la transformación digital, fortalecer la seguridad y desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Con las API que ahora impulsan todo, desde aplicaciones móviles hasta experiencias omnicanal y modernización en la nube, dominar la gestión de API es esencial para mantenerse competitivo.

Contenidos de aprendizaje

- Por qué las API son ahora fundamentales para la creación de valor, ya que permiten a las empresas crear plataformas, lanzar nuevos servicios más rápidamente e integrar sistemas en entornos híbridos y multinube.

- Las capacidades esenciales de una plataforma moderna de gestión de API, incluyendo diseño, publicación, seguridad, gestión de tráfico, monitoreo y monetización.

- Cómo la gobernanza de API reduce el riesgo, garantizando que las API sean coherentes, seguras y fácilmente detectables, y que estén documentadas para evitar las API en la sombra y los problemas de cumplimiento.

- Cómo API Management acelera el desarrollo, permitiendo la creación de API con un solo clic, la compatibilidad con estándares abiertos, el acceso seguro a los datos y las operaciones preparadas para microservicios.

Descargue el documento completo para descubrir pasos prácticos para dominar la gestión de API y desbloquear todo el valor de sus datos, aplicaciones y servicios.