La inteligencia artificial (IA) en la venta minorista abarca el uso de tecnologías de IA para mejorar diversos aspectos de las industrias minoristas, incluida la experiencia del cliente, las Operaciones y la toma de decisiones. Los sistemas impulsados por IA en la venta minorista analizan datos, automatizan procesos y permiten experiencias más personalizadas y eficientes tanto para los clientes como para los minoristas.

Las tecnologías de venta minorista impulsadas por IA se aplican tanto en tiendas online como físicas, impactando desde recomendaciones de productos y precios hasta la gestión de inventarios y la atención al cliente. En los últimos años, avances en tecnologías de IA generativa han alterado constantemente el sector de venta minorista, ofreciendo nuevas oportunidades para la generación de contenido y la interacción del cliente en tiempo real en lenguaje natural.

Para las marcas de venta minorista, tanto grandes como pequeñas, las herramientas de IA pueden tener un impacto significativo en el negocio, aunque las organizaciones a veces aún tienen dificultades para desplegar la tecnología de manera a gran escala y rentable. Según algunas estimaciones, se prevé que la IA generativa sola cree entre USD 240 mil millones y USD 390 mil millones en valor económico para los minoristas.1 Pero muchos ejecutivos, según la consultora de gestión McKinsey, todavía tienen dificultades para implementar con éxito estas tecnologías en todas sus organizaciones.

Aun así, estas tecnologías pueden ser de gran valor para los clientes: según un informe del IBM Institute for Business Value, aproximadamente a cuatro de cada cinco consumidores que no han probado la IA para comprar les gustaría usarla. Los clientes están interesados en usarlo para realizar investigación de productos, buscar ofertas y resolver problemas. Y la IA ya ha desempeñado un papel importante en la integración de las compras en línea y fuera de línea, con el pago automatizado y la personalización omnicanal instantánea convirtiéndose en estándar en las corporaciones de venta minorista.