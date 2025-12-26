Cómo se utiliza la IA en la gestión de cambios

Tradicionalmente, la gestión de cambios ha guiado grandes transformaciones, como la implantación de nuevos sistemas, el rediseño de procesos o las reorganizaciones estructurales. Ayuda a las personas a comprender por qué se está produciendo el cambio, qué significa para su trabajo y cómo pueden tener éxito en un nuevo entorno. La IA fortalece esta disciplina al agregar insights basados en datos, velocidad y adaptabilidad.

Dentro de la gestión de cambios, la IA desempeña un rol crítico al ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo mediante la mejora de la visibilidad a lo largo del ciclo de vida del cambio. En el próximo año, se espera que el costo anual de la gestión del riesgo empresarial aumente en un 15 %.¹ Mediante el análisis de datos como los patrones de uso del sistema, el feedback de los empleados y el sentimiento, los algoritmos de IA ayudan a los líderes y a los stakeholders a identificar las primeras señales de resistencia o dificultades para adoptar el cambio. Este insight permite a las organizaciones ajustar las estrategias de cambio antes de que los problemas se intensifiquen, lo que reduce la probabilidad de interrupciones y respalda una toma de decisiones más oportuna y basada en datos durante todo el proceso de cambio.

La IA también apoya el cambio al personalizar la comunicación, los programas de capacitación y el seguimiento del rendimiento. Los líderes en gestión de talentos afirman que la IA y la automatización permiten un 73 % más de compromiso de los empleados.2 Las herramientas automatizadas ofrecen orientación relevante a los empleados según sus roles y necesidades, al tiempo que proporcionan a los líderes un insight más claro de la productividad y calidad de los empleados. Estas capacidades ayudan a revelar si las nuevas formas de trabajar se están afianzando y dónde se necesita apoyo adicional.