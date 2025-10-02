A veces escuchamos críticas cuando contamos nuestra historia de transformación de RR. HH. porque la gente teme las alucinaciones o los sesgos de la IA. Nuestra respuesta a eso es: "Los humanos siempre tienen el control". Ustedes son líderes. Ustedes deciden cuándo, dónde y cómo desplegar la IA. Es una herramienta, y no va a descontrolarse. No obstante, sí necesita ser práctico en su aplicación.

No deje que el FOMO (el miedo a perderse algo) impulse sus decisiones de IA. ¿Qué significa eso? No tome decisiones basadas en lo que está haciendo la empresa de al lado porque suena emocionante o porque está recibiendo mucha atención de la prensa o las redes sociales. Si no está alineado con los valores de su empresa o con la forma en que su negocio gana dinero, no lo haga.

Aunque suena sencillo, hay mucho más detrás. Es necesario plantearse preguntas desde el principio, como: "¿Qué le resulta cómodo que maneje la IA?" o “¿Qué se alinea con los valores de su empresa?”

En IBM, cualquier uso de la IA siempre incluirá a un humano en el proceso. Los humanos son quienes toman las decisiones finales: ese es uno de nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, utilizamos la IA para recomendar aumentos salariales en función de las habilidades de un empleado, la escasez del mercado y la cantidad de años en el puesto de trabajo. Pero cuánto dar es siempre la decisión final del gerente. Nos sentimos cómodos con el uso de la IA para las recomendaciones de remuneración a los gerentes. Puede ser que su compañía no lo haga.

Sin embargo, no utilizamos IA para la selección de candidatos. Como empresa que prioriza las habilidades, nos preocupamos por las habilidades técnicas de un candidato, no de dónde las obtuvo. Nos preocupa que un algoritmo pueda rechazar candidatos con orígenes no tradicionales. Es posible que su empresa quiera hacer todo lo contrario con la IA, y eso está bien. Se trata de lo que es adecuado para su negocio.

Es importante que no importa dónde o cómo use la IA, tenga una herramienta que esté observando, con gobernanza incorporada. Cuando la IA comienza a desviarse de las respuestas que usted esperaría ver, debe recibir una alerta de inmediato.