La transformación digital de RR. HH. se refiere a la integración integral de las tecnologías digitales en todos los aspectos de las operaciones de recursos humanos (RR. HH.). Este enfoque reinventa fundamentalmente la forma en que los departamentos de RR. HH. aportan valor a los empleados y a la organización en general. En contraste con la simple digitalización de procesos existentes, una transformación digital de RR. HH. cambia la forma en que operan las funciones de RR. HH. A través de este proceso, una empresa redefine la forma en que su organización interactúa con los empleados y cómo los líderes de RR. HH. contribuyen a los resultados del negocio.

Por lo general, la transformación digital de RR. HH. representa un cambio estratégico de los procesos de RR. HH. tradicionales, basados en papel y manuales, a experiencias digitales basadas en datos, automatizadas y centradas en los empleados. Esta transformación abarca todo, desde el reclutamiento y la incorporación hasta la gestión del desempeño, el aprendizaje y el desarrollo y el compromiso de los empleados.

Fundamentalmente el objetivo es crear operaciones de RRHH más personalizadas, eficientes y estratégicas capaces de adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades del negocio. Esta realineación también puede situar a los RR. HH. más cerca del centro del plan estratégico de una empresa, lo que permite una mejor planificación de la fuerza laboral y una mejor gestión de las habilidades. Una transformación digital de recursos humanos bien diseñada también puede mejorar enormemente la experiencia de los empleados, al tiempo que fomenta una cultura continua de innovación.