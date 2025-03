Automatización de la incorporación

Las organizaciones pueden automatizar varios flujos de trabajo de incorporación de recursos humanos que consumen mucho tiempo. Pueden pedir a los empleados que creen cuentas de usuario para sus diversos sistemas. Luego, pueden crear plantillas para que los nuevos reclutas las completen con la información de sus empleados.

Estos flujos de trabajo pueden abarcar desde la puesta al día de las nuevas contrataciones, como un correo electrónico de bienvenida e información sobre los beneficios. Los empleados indican que han leído el material y facilitado toda la información requerida. Si el empleado no abre el correo electrónico, no hace clic en una casilla o no facilita la información pertinente, el sistema continúa el seguimiento hasta que se completen esas tareas.

Este proceso de incorporación automatizado es clave para obtener datos de empleados nuevos, como benefactores, información de cuentas bancarias y contactos de emergencia clave.

El software de automatización elimina la necesidad de que un trabajador envíe la solicitud de información y también puede automatizar los seguimientos de la información faltante.