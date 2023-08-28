Guía para principiantes sobre automatización y AIOps

Si está listo para expandir, o incluso comenzar, su estrategia de automatización y AIOps, ha venido al lugar correcto. Esta entrada en el blog está llena de siguientes pasos prácticos que puede utilizar para comprender mejor, ayudar a persuadir y comenzar a implementar AIOps dentro de su organización. El caso para infundir la inteligencia artificial (IA) en las operaciones de TI es convincente, con beneficios tangibles y casos de uso estratégicos.
Primero, comencemos con una premisa básica: a medida que los sistemas de TI se vuelven más complejos y entrelazados, la automatización es la herramienta más esencial que tiene a su disposición. Definimos la automatización como la aplicación de tecnología, programas, robótica o procesos que te ayudan a lograr resultados con entrada mínima y a una escala que supera las capacidades humanas.
Ahora veamos cómo la automatización, cuando se aplica a TI, lo ayuda a lograr mejores resultados comerciales en tres áreas clave, junto con lo que todo principiante debe saber para comenzar.
Las soluciones de observabilidad impulsadas por IA ofrecen monitoreo avanzado para brindarle el contexto que necesita para resolver incidentes más rápido. Las herramientas de monitoreo tradicionales pueden brindarle métricas y datos, pero a menudo carecen de la capacidad de proporcionar una imagen completa del comportamiento del sistema. La observabilidad, por otro lado, se centra en recopilar datos, registros y rastreos en tiempo real para crear una visión holística de su entorno de TI.
Lo que los principiantes deben saber sobre la observabilidad:
Si bien las aplicaciones modernas y los sistemas de TI son cada vez más complejos, muchos usuarios de la nube aún recurren al hábito familiar de aprovisionar recursos en exceso para mitigar cualquier riesgo para el rendimiento. Sin embargo, casi un tercio de las organizaciones estiman que desperdiciaron su gasto en la nube. Las operaciones automatizadas impulsadas por AIOps pueden ayudarlo a romper ese enfoque costoso y optimizar su infraestructura de TI, asignación de recursos y uso de la nube. Mediante el análisis de datos históricos y métricas en tiempo real, AIOps puede ayudarle a tomar decisiones inteligentes sobre el aprovisionamiento de recursos, garantizando que se amplíe o reduzca la capacidad en función de las necesidades de la demanda. El resultado es que puede garantizar el rendimiento de las aplicaciones al menor costo posible.
Lo que los principiantes deben saber sobre las operaciones automatizadas:
La gestión de incidentes es una parte vital de las operaciones de TI. La velocidad a la que se pueden identificar y solucionar los problemas (el tiempo medio de resolución o MTTR) suele ser la diferencia entre los simulacros de incendio de TI o los clientes satisfechos. AIOps utiliza algoritmos de IA y analytics de datos para automatizar la detección, el análisis y la resolución de incidentes.
Implementar una plataforma AIOps es un excelente primer paso para cualquier organización. Por ejemplo, las plataformas AIOps pueden monitorear los registros del servidor y los datos de la red en tiempo real, identificar automáticamente patrones indicativos de un incidente y activar una alerta para el equipo de TI. Este enfoque proactivo ayuda a los equipos de TI a responder con rapidez, minimizando las interrupciones y mejorando la satisfacción del cliente.
Lo que los principiantes deben saber sobre la gestión de incidentes y las plataformas AIOps:
No importa dónde se encuentre en su proceso de transformación digital, IBM está aquí para ayudarle. Ofrecemos soluciones que le ayudan a mover del antiguo modelo de “arreglos” a un enfoque impulsado por IA para ayudarle a ofrecer una experiencia del cliente, asegurar el rendimiento de la aplicación, reducir costos y abordar los muchos retos de un entorno de TI moderno.
