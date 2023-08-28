Etiquetas
Guía para principiantes sobre automatización y AIOps

Empresarios discuten su proyecto en un estudio de diseño

Si está listo para expandir, o incluso comenzar, su estrategia de automatización y AIOps, ha venido al lugar correcto. Esta entrada en el blog está llena de siguientes pasos prácticos que puede utilizar para comprender mejor, ayudar a persuadir y comenzar a implementar AIOps dentro de su organización. El caso para infundir la inteligencia artificial (IA) en las operaciones de TI es convincente, con beneficios tangibles y casos de uso estratégicos.

Primero, comencemos con una premisa básica: a medida que los sistemas de TI se vuelven más complejos y entrelazados, la automatización es la herramienta más esencial que tiene a su disposición. Definimos la automatización como la aplicación de tecnología, programas, robótica o procesos que te ayudan a lograr resultados con entrada mínima y a una escala que supera las capacidades humanas.

Ahora veamos cómo la automatización, cuando se aplica a TI, lo ayuda a lograr mejores resultados comerciales en tres áreas clave, junto con lo que todo principiante debe saber para comenzar.

1. Mejor rendimiento de aplicaciones y sistemas a través de la observabilidad

Las soluciones de observabilidad impulsadas por IA ofrecen monitoreo avanzado para brindarle el contexto que necesita para resolver incidentes más rápido. Las herramientas de monitoreo tradicionales pueden brindarle métricas y datos, pero a menudo carecen de la capacidad de proporcionar una imagen completa del comportamiento del sistema. La observabilidad, por otro lado, se centra en recopilar datos, registros y rastreos en tiempo real para crear una visión holística de su entorno de TI.

Lo que los principiantes deben saber sobre la observabilidad:

  • La observabilidad no es una evolución de la supervisión del rendimiento de las aplicaciones (APM). APM ofrece la depuración de aplicaciones, mientras que la observabilidad ofrece una comprensión de las aplicaciones. Vea el video: 
 
  • La observabilidad se basa en algoritmos avanzados de IA para analizar grandes cantidades de datos rápidamente e identificar patrones y anomalías.
  • Las herramientas de observabilidad descubren condiciones que quizás nunca conozca o piense en buscar, luego rastrean su relación con problemas de rendimiento específicos para el análisis de la causa principal y una resolución más rápida. Lea la Guía empresarial.
  •  Usar la observabilidad al principio del desarrollo es bueno porque permite a los equipos de DevOps identificar y arreglar problemas en el nuevo código antes de que afecten al usuario final.
  • Puede escalar automáticamente con observabilidad. Por ejemplo, puede especificar la instrumentación y la agregación de datos como parte de una configuración de clúster de Kubernetes y comenzar a recopilar telemetría desde el momento en que se activa hasta que se desactiva.
  • La observabilidad brinda beneficios a los sistemas de todos los tamaños al monitorear proactivamente los componentes críticos y proporcionar una detección temprana de anomalías. Lea sobre los mitos de la observabilidad.

2. Optimización y control de costos a través de operaciones automatizadas

Si bien las aplicaciones modernas y los sistemas de TI son cada vez más complejos, muchos usuarios de la nube aún recurren al hábito familiar de aprovisionar recursos en exceso para mitigar cualquier riesgo para el rendimiento. Sin embargo, casi un tercio de las organizaciones estiman que desperdiciaron su gasto en la nube. Las operaciones automatizadas impulsadas por AIOps pueden ayudarlo a romper ese enfoque costoso y optimizar su infraestructura de TI, asignación de recursos y uso de la nube. Mediante el análisis de datos históricos y métricas en tiempo real, AIOps puede ayudarle a tomar decisiones inteligentes sobre el aprovisionamiento de recursos, garantizando que se amplíe o reduzca la capacidad en función de las necesidades de la demanda. El resultado es que puede garantizar el rendimiento de las aplicaciones al menor costo posible.

Lo que los principiantes deben saber sobre las operaciones automatizadas:

  • AIOps puede ayudar a reducir los costos innecesarios de infraestructura identificando recursos infrautilizados y recomendando su optimización o apagado. Comience por repensar sus operaciones en la nube.
  • Al automatizar el aprovisionamiento de recursos, puede evitar errores manuales y optimizar el rendimiento general de sus sistemas de TI.
  • Una plataforma de optimización de costos de la nube le permite automatizar continuamente acciones críticas en tiempo real a una escala que los humanos no pueden igualar, sin importar cuán hábiles sean.
  • FinOps (Finanzas + Operaciones) es un marco de gestión financiera en evolución que se puede incluir en las Operaciones de Automatización para ayudar a ahorrar costos y acelerar la innovación. Vea el video: 
 
  • Las soluciones impulsadas por IA que le ayudan a gestionar automáticamente las operaciones también pueden ayudarle a crear una TI más sostenible mediante la reducción de los residuos. Lea la guía: Acelerar FinOps y TI sustentable.

3. Gestión y resolución de incidentes más rápida

La gestión de incidentes es una parte vital de las operaciones de TI. La velocidad a la que se pueden identificar y solucionar los problemas (el tiempo medio de resolución o MTTR) suele ser la diferencia entre los simulacros de incendio de TI o los clientes satisfechos. AIOps utiliza algoritmos de IA y analytics de datos para automatizar la detección, el análisis y la resolución de incidentes.

Implementar una plataforma AIOps es un excelente primer paso para cualquier organización. Por ejemplo, las plataformas AIOps pueden monitorear los registros del servidor y los datos de la red en tiempo real, identificar automáticamente patrones indicativos de un incidente y activar una alerta para el equipo de TI. Este enfoque proactivo ayuda a los equipos de TI a responder con rapidez, minimizando las interrupciones y mejorando la satisfacción del cliente.

Lo que los principiantes deben saber sobre la gestión de incidentes y las plataformas AIOps:

  • La gestión tradicional de incidentes, que depende del tiempo y el esfuerzo manuales, está siendo reemplazada rápidamente por la plataforma AIOps impulsada por IA. Lea el artículo de AIThority sobre la gestión de incidentes.
  • Este enfoque impulsado por IA convierte la gestión de incidentes de reactiva a proactiva (e incluso preventiva). Obtenga laGuía de mercado de Gartner.
  • Las plataformas AIOps pueden ingerir y correlacionar datos de diversas fuentes para ofrecer una visión completa del escenario de TI.
  • Los usuarios pueden compartir esta visión integral en un único panel, lo que significa que los silos operativos y las salas de guerra tradicionales (que consumen mucho tiempo) están fuera y la colaboración está de moda. Lea el blog: “Gestión de operaciones de TI más inteligente con IBM AIOps Insights
  • Las plataformas AIOps pueden ser autohospedadas o implementarse como una solución SaaS. Eso permite a las organizaciones de cualquier tamaño encontrar la solución que mejor se adapte a ellas.
  • Las plataformas AIOps autohospedadas ofrecen más opciones de control y personalización y son una buena opción para operaciones complejas, mientras que las plataformas AIOps basadas en SaaS proporcionan facilidad de implementación y escalabilidad, lo que permite a las organizaciones centrarse en utilizar las capacidades de la plataforma en lugar de gestionar la infraestructura subyacente.
Primeros pasos con AIOps para su organización

No importa dónde se encuentre en su proceso de transformación digital, IBM está aquí para ayudarle. Ofrecemos soluciones que le ayudan a mover del antiguo modelo de “arreglos” a un enfoque impulsado por IA para ayudarle a ofrecer una experiencia del cliente, asegurar el rendimiento de la aplicación, reducir costos y abordar los muchos retos de un entorno de TI moderno.
