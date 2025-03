IBM 최고 정보 책임자 조직에 속한 하이브리드 클라우드 플랫폼 팀은 IBM의 비즈니스 크리티컬 인프라를 담당하고 있습니다. 이 팀은 비즈니스 혁신을 가속화하기 위해 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed를 사용하여 반복적인 IT 유지보수 작업을 자동화하고 개발자의 수고를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 기술 미리 보기 단계에서 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed는 IBM용 Ansible Playbook 콘텐츠의 60%를 자동으로 생성합니다.