전 세계적으로 소프트웨어 개발자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 실제로 미국 노동부는 소프트웨어 개발자의 취업 기회가 2031년까지 25% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 동시에, 2030년에는 전 세계적으로 소프트웨어 엔지니어 부족 현상이 8,520만 명에 달할 것으로 추정됩니다. 소프트웨어 개발자의 수요와 공급 간의 이러한 불균형이 해결되지 않으면 시간이 지날수록 더욱 심화될 것입니다.

IBM Consulting의 파트너이자 글로벌 하이브리드 클라우드 자동화 리더인 제리 레이타오(Gerry Leitão)는 “고객이 이러한 트렌드에 대응할 수 있도록 능동적으로 지원하기 위해생성형 AI 지원 페어 프로그래밍을 살펴보기 시작했습니다.”라고 설명합니다. "초기 테스트에서 생성형 AI가 개발자의 역량을 배가할 수 있다는 것을 직접 확인했습니다. 새로 개발되는 코드는 말할 것도 없고, 리팩터링하고 현대화해야 할 레거시 코드가 너무 많습니다. 생성형 AI는 이러한 우선 순위의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 합니다." 실제로 Gartner의 추산에 따르면 “2025년까지 제품 개발 수명 주기의 80% 가 생성형 AI 코드 생성을 활용하게 될 것이며, 개발자는 백엔드 및 프론트엔드 구성 요소 및 통합의 검증자 및 오케스트레이터 역할을 할 것입니다.”*

"저희는 IBM Research, IBM Technology 및 Red Hat을 통합하여 고객이 생성형 AI를 사용하여 개발자 생산성을 높일 수 있도록 지원한다는 사명을 시작했습니다. 살펴봐야 할 사용 사례가 너무 많습니다. 저희는 Ansible로 시작하기로 했죠."라고 레이타오가 말합니다. Ansible 자동화 플랫폼은 전 세계 수천 개의 기업이 IT 환경의 복잡성을 제거하고 IT 운영을 자동화하는 데 도움을 주는 선도적인 IT 자동화 플랫폼입니다.

"'어떻게 하면 Ansible 학습 곡선을 단축하고 Ansible 자동화를 개발하는 각 개인의 영향력을 확대할 수 있을까'라고 자문해봤습니다."라고 레이타오는 말합니다. 이 덕분에 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 기술 미리 보기가 실현되었습니다.

* Gartner, 신흥 기술: 개발자 경험의 필수 요소가 되고 있는 생성형 AI 코드 어시스턴트, 2023년 5월 11일. GARTNER는 미국 및 기타 국가에서 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표이자 서비스 마크이며, 허가를 받아 본 문서에 사용되었습니다. All rights reserved.