여러분은 직업을 언제, 어떻게 선택하셨나요? 올바른 길을 선택한 것인지 의심해 본 적이 있나요?

“저는 네 아이를 키웠고 각자의 학교 과목 선택부터 고등 교육, 직업 선택 과정까지 지도했습니다. 그때마다 똑같은 난관에 봉착했죠. 아이들이 학교에서 받는 진로 지도는 최소한에 그쳤고, 개인적으로 익숙하지 않은 진로를 탐색하는 데 도움이 되는 지식을 한곳에서 알아보기가 어려웠어요”라고 Working Eye의 CEO이자 창업자인 Peter Cayless는 설명합니다.

Cayless는 학생들이 이용할 수 있는 기존의 지침이 너무 광범위하고 과목 선택 과정에서 너무 늦게 제공된다는 사실을 발견했습니다. 학생들이 과정의 초반에 독립적으로 꼼꼼하게 선택지를 살펴볼 방법이 없었습니다. 실제로 연구에 따르면 졸업생의 96%는 24세 이전에 진로를 변경하며, 전체 졸업생의 절반이 학위와 관계 없는 진로를 선택합니다(출처: New College of the Humanities[ibm.com 외부 링크]). 어떤 경우든 직접 일을 해보기 전에는 실제로 어떤 일인지를 거의 알지 못한다는 점이 주된 이유로 작용합니다. 이러한 상황에서 Cayless는 사람들이 원하는 진로에 관한 모든 가능성을 스스로 탐색하도록 지원하여 영감을 주는 것을 목표로 AI 기반 진로 탐색 플랫폼인 Working Eye(ibm.com 외부 링크)를 출시했습니다.

Working Eye의 진로 탐색 플랫폼(ibm.com 외부 링크)은 디지털 코치로서 학생들의 진로 탐색 과정을 지원하도록 만들어져 있습니다. 이 어시스턴트는 학생들에게 자연어로 탐색 질문을 던진 다음, 구체적인 요구 사항, 강점, 우선 순위에 맞춰 잠재적 진로를 식별할 수 있는 매우 독특한 탐색 과정을 지도해 줍니다. 대화를 통해 학생들을 지도하는 과정에서 어시스턴트는 가장 적합한 진로를 파악하는 데 도움이 되는 다양한 서면, 동영상 콘텐츠를 제시하고 해당 경력을 시작하는 방법을 보여줍니다. 이 모든 것이 IBM 기술에 기반을 두고 있습니다. “IBM watsonx Assistant는 사용자와 플랫폼 사이의 채팅에서 중추를 담당하고 있으며, IBM Watson Discovery는 학생들에게 적합한 자료를 찾아서 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다”라고 Working Eye의 최고운영책임자인 Alan Joenn은 말합니다. 이 플랫폼의 주요 데이터 소스는 국가 진로 서비스 데이터베이스(National Career Service Database)라는 정부 웹사이트와 Working Eye 팀에서 만든 동영상 콘텐츠입니다.

플랫폼의 초반 파일럿 기간에 Working Eye 팀은 약 1,500명의 학생, 부모, 교사를 대상으로 디지털 코치를 테스트했습니다. 이 플랫폼은 학교 위원회에서 100%의 승인을 받았으며, 부모의 활용률은 48%에 달했습니다. “Working Eye는 직장 생활을 하는 동안 기댈 언덕이라고 할 수 있습니다. AI가 좋은 의도로 활용되는 사례를 잘 보여주죠. AI가 꼭 일자리를 빼앗아 간다고 볼 수는 없습니다. 원하는 직업을 얻는 데 도움이 될 수 있는 잠재력을 갖추고 있죠”라고 Cayless는 덧붙입니다.