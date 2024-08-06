서버리스 또는 서버리스 컴퓨팅dms 개발자가 소프트웨어 업데이트 설치, 보안, 모니터링 등의 유지 관리 작업을 걱정하지 않으면서 애플리케이션 코드를 개발하고 실행할 수 있도록 하는 소프트웨어 개발 방식입니다. 클라우드 컴퓨팅이 부상하면서, 서버리스는 개발자가 코드를 작성하고 배포하는 데 더 많은 시간을 할애하게 하려는 조직에서 인기 있는 도구가 되었습니다.

이름과 달리 서버리스 프레임워크는 서버 없이 컴퓨팅한다는 것을 의미하지 않습니다. 서버리스 아키텍처에서 클라우드 서비스 공급자(CSP)는 서버 관리, 백엔드 인프라, 서버 프로비저닝, 백업 생성 같은 작업을 처리합니다. 서버리스 기술의 또 다른 장점은 클라우드 공급자가 주문형 모델로 리소스를 프로비저닝할 수 있다는 것입니다. 서버리스에서는 코드 실행이 시작되어야만 청구가 시작되고 코드 실행이 종료될 때 청구가 끝납니다.