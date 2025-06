문제 관리란 무엇인가요?

문제 관리와 인시던트 관리는 밀접하게 연관된 프로세스입니다. IT 부서는 지속적인 서비스 제공과 문제 근절이라는 목표를 가지고 두 가지 프로세스를 모두 수행합니다. 이 두 가지 사이의 주요 차이점은 '인시던트'와 '문제'에 대한 기술적 정의에 있습니다.

는 중단을 일으키고 특정 서비스를 제공하는 시스템의 기능을 방해하는 단일 이벤트입니다. 문제는 인시던트의 근본 원인입니다. 문제는 단일 인시던트 또는 여러 개의 동시 발생 인시던트로 구성될 수 있습니다.

인시던트 관리 프로세스는 IT 운영과 사용자 간의 단일 연락 창구를 제공하고 IT 서비스 제공의 전체 수명 주기를 처리하는 IT 서비스 데스크에 뿌리를 두고 있습니다. 인시던트 해결은 인시던트로 인해 서비스가 중단되기 전에 신속하게 해결하는 사후 대응형으로 이루어집니다.



문제 관리는 각 인시던트의 근본 원인을 찾고 문제의 원인에 대해 영구적인 해결책을 제공하는 것과 관련이 있습니다. IT 팀은 문제 분석을 위한 표준을 설정하여 인시던트의 근본 원인을 추적할 수 있습니다. 가장 효과적인 문제 관리 전략은 사전 예방적이며 문제가 발생하기 전에 문제의 잠재적 원인을 파악하는 것입니다.